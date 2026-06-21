W skrócie W nocy doszło do serii eksplozji i pożarów na Krymie oraz po rosyjskiej stronie Cieśniny Kerczeńskiej, gdzie celem były porty i infrastruktura paliwowa.

Największe zniszczenia odnotowano w porcie morskim w Kerczu, gdzie po ataku dronów wybuchł pożar, obejmujący terminal paliwowy, a także w porcie Kaukaz w Kraju Krasnodarskim.

Według artykułu zgłaszano kolejne pożary i eksplozje w różnych rejonach Krymu, w tym zakłócenia w dostawach prądu oraz pożary przy rosyjskich instalacjach wojskowych i energetycznych.

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Przed godziną 1 w nocy w niedzielę okupacyjne władze na Krymie poinformowały o czasowym zamknięciu ruchu na Moście Krymskim. Jednocześnie mieszkańcy różnych części półwyspu zaczęli publikować w mediach społecznościowych informacje o eksplozjach oraz pracy rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

Rosyjski gubernator Sewastopola Michaił Rozwożajew najpierw ostrzegł przed zagrożeniem nalotem, a następnie potwierdził atak dronów oraz działania systemów przeciwlotniczych w mieście.

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Według grupy monitorującej "Krymski Wiatr" oraz kanału Exilenova+, który powołuje się na nagrania mieszkańców i zdjęcia satelitarne, szczególnie silne uderzenie miało miejsce w Kerczu.

"Dziś rano Kercz był pod silnym atakiem bombowców, w całym mieście słychać było eksplozje. Zarejestrowano trafienie w port" - przekazał kanał Exilenova+ na platformie X.

Według tych doniesień po ataku wybuchł pożar na terenie portu morskiego. Później pojawiły się informacje, że ogień objął zbiorniki paliwowe, znajdujące się na terenie terminalu.

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Według informacji publikowanych przez "Krymski Wiatr", pożar w terminalu handlowego portu morskiego w Kerczu trwał również rano. Analiza zdjęć satelitarnych miała wskazywać na rosnącą liczbę sygnatur termicznych w rejonie obiektu.

Jak podano, większość ognisk pożaru znajdowała się na terenie spółki AEGAZ-Terminal, specjalizującej się w przeładunku gazów skroplonych. W pobliżu znajduje się również terminal paliwowy należący do firmy TES.

Exilenova+ przekazała, że wśród potencjalnie uszkodzonych obiektów mogą znajdować się port morski, strefa przemysłowa oraz terminal kolejowy przeznaczony do przeładunku i magazynowania produktów naftowych oraz gazu skroplonego.

Kanał zwrócił uwagę, że Kercz przez długi czas uchodził za jeden z najlepiej chronionych punktów na okupowanym Krymie. "Wcześniej miasto było nasycone systemami obrony przeciwlotniczej i mobilnymi grupami ogniowymi, więc przebicie się tutaj było bardzo trudne" - napisano w komunikacie.

W związku z atakami, w niedzielę rano stacje paliw na półwyspie Krym wstrzymały sprzedaż paliwa osobom prywatnym i firmom, w tym sprzedaż gotówkową, bezgotówkową i za bony - poinformował gubernator Rosji Siergiej Aksionow w aplikacji Telegram.

Paliwo zostanie dostarczone wyłącznie agencjom rządowym, które zapewniają funkcjonowanie i bezpieczeństwo półwyspu - dodał.

Pożary także po rosyjskiej stronie cieśniny i przy obiektach wojskowych

Poważny pożar odnotowano również w porcie Kaukaz na Mierzei Czuszkowskiej w Kraju Krasnodarskim, po rosyjskiej stronie Cieśniny Kerczeńskiej. Według doniesień ogień objął rejon terminalu paliwowego i składu produktów naftowych.

Wśród potencjalnie uszkodzonych obiektów wymieniane są także kompleks przeładunkowy produktów naftowych, platforma akumulacyjna oraz strefa oczekiwania pojazdów przed załadunkiem na prom.

Kolejne pożary miały wybuchnąć w kilku innych miejscach na Krymie. Według "Krymskiego Wiatru" duży pożar pojawił się na przylądku Zjuk w pobliżu miejscowości Kurortne nad Morzem Azowskim. W rejonie tym mają znajdować się rosyjskie instalacje obrony przeciwlotniczej, w tym radar oraz stanowiska systemów S-300 i S-400.

Ogień miał pojawić się również na terenie rosyjskiej jednostki wojskowej nr 98546 w Kerczu, gdzie stacjonuje 630. samodzielny batalion kolejowy. W mediach społecznościowych pojawiły się ponadto doniesienia o pożarze w rejonie mostu Chongar.

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W nocy mieszkańcy informowali o kolejnych eksplozjach w różnych częściach półwyspu. Według publikowanych relacji w rejonie Dżankoja doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej.

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Informowano również o pożarze w Biłogorsku. Nad miejscem zdarzenia miał unosić się gęsty czarny dym. Według niektórych kanałów w serwisie Telegram mogła płonąć stacja elektroenergetyczna, jednak informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone.

Niedzielny atak wpisuje się w serię ukraińskich operacji, wymierzonych w rosyjską infrastrukturę paliwową i wojskową. Kilka dni wcześniej ukraińskie drony po raz drugi w ciągu tygodnia zaatakowały rafinerię ropy naftowej w moskiewskiej dzielnicy Kapotnia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił tamte działania jako "całkowicie uczciwą odpowiedź na rosyjskie ataki na nasze miasta i społeczności" oraz efekt działań wymierzonych w obiekty wspierające rosyjską machinę wojenną.

Źródła: UNIAN, Ukrainska Pravda





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