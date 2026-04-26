W skrócie Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły serię uderzeń na cele wojskowe i infrastrukturalne na terytorium Rosji oraz na obszarach okupowanych, w tym na rafinerię w Jarosławiu.

Atak na rafinerię "Jarosławsky" przeprowadzili w nocy z soboty na niedzielę przy użyciu dronów.

Ukraina zaatakowała też na okupowanym Krymie - trafiono trzy okręty i samolot bojowy Rosjan.

Wśród zaatakowanych obiektów znalazła się jedna z największych rosyjskich rafinerii ropy naftowej w Jarosławiu. Trwa ustalanie skali strat.

Rosja. Atak Ukrainy na strategiczną rafinerię w Jarosławiu

Do uderzenia w Jarosławiu doszło w nocy z soboty na niedzielę. Jak poinformowały ukraińskie siły, celem była m.in. rafineria "Jarosławsky" w mieście Jarosław, położonym ponad 270 km na północny wschód od Moskwy. Na terenie zakładu wybuchł pożar.

Chodzi o przedsiębiorstwo Sławnieft-JANOS, zaliczane do pięciu największych rafinerii w Rosji. Zakład ma zdolność przetwarzania około 15 mln ton ropy rocznie i produkuje m.in. benzynę, olej napędowy oraz paliwo lotnicze, istotne z punktu widzenia logistyki rosyjskiej armii.

Skala zniszczeń nie została jeszcze dokładnie określona.

Wojna w Ukrainie. Operacja Kijowa z użyciem dronów

Atak na rafinerię w Jarosławiu został przeprowadzony przez operatorów dronów należących do 1. Samodzielnego Centrum Systemów Bezzałogowych oraz 414. Brygady "Ptaki Madiara", przy współpracy z innymi służbami, w tym Strażą Graniczną Ukrainy.

Ukraińskie wojsko podkreśla, że działania tego typu mają na celu ograniczenie zdolności militarnych i logistycznych Rosji.

W ostatnich miesiącach regularnie dochodzi do uderzeń w rosyjskie zakłady petrochemiczne, co - według Kijowa - wpływa na potencjał eksportowy i zaplecze wojenne przeciwnika.

Siły Obronne Ukrainy zapowiedziały dalsze operacje wymierzone w cele wroga. Jak podkreślono w komunikacie, działania mają być kontynuowane do czasu powstrzymania inwazji Federacji Rosyjskiej.

Ukraina - Rosja. Uderzenia w cele wojskowe

Według strony ukraińskiej ataki objęły również dwa wojskowe eszelony przeciwnika w rejonie miejscowości Menchuhowe i Keleriwka w okupowanej części obwodu donieckiego. Równocześnie przekazano informacje o wcześniejszych skutecznych uderzeniach z piątku.

Wówczas trafione miały zostać m.in.: stacja radiolokacyjna "Kasta-2E1" w Melitopolu oraz przeciwlotniczy system rakietowy "Pancyr-S1" w Mariupolu. Także w tych przypadkach trwa szacowanie strat.

Atak na Krymie. Trafienia w bazie rosyjskiej Floty Czarnomorskiej

Ponadto SBU poinformowała w niedzielę o atakach na bazy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na okupowanym Krymie, w których uderzono w trzy okręty, w tym zbudowany w PRL Jamał, myśliwiec MiG-31, centra szkoleniowe i sprzęt wojskowy.

Atak przeprowadzili w nocy z soboty na niedzielę specjalsi jednostki Alfa SBU.

Uderzone zostały dwa duże okręty desantowe - Jamał i Filczenkow oraz okręt rozpoznawczy Iwan Churs. Jamał, który powstał w Stoczni Północnej w Gdańsku, oraz Filczenkow poprzednio atakowane były 18 kwietnia. Jamał został też trafiony przez Ukraińców w marcu 2024 roku.

SBU podała, że zaatakowała ponadto centrum szkoleniowe Floty Czarnomorskiej o nazwie Łukomka, sztab rozpoznania radiotechnicznego sił obrony powietrznej i stację radiolokacyjną MR-10M1 "Mys-M1". Prócz tego pod ogniem znalazł się samolot MiG-31 na lotnisku Belbek pod Sewastopolem oraz baza techniczna.

