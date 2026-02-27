Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Sejm przyjął uchwałę w sprawie Ukrainy. Jeden poseł był przeciwko

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Ponad 400 posłów zagłosowało za przyjęciem uchwały wyrażającej solidarność z Ukrainą w czwartą rocznicę rosyjskiej, pełnoskalowej agresji. Przeciwko zagłosował tylko jeden parlamentarzysta - Konrad Berkowicz z Konfederacji. W dokumencie zapewniono, że Polska będzie kontynuować wsparcie polityczne, humanitarne i militarne dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne.

Fasada budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej udekorowana pionowymi flagami w barwach Ukrainy i Polski, widoczne napisy oraz ozdobne elementy architektoniczne nad wejściem.
Sejm głosował ws. uchwały o pomocy Ukrainie (zdj. archiwalne z 2025 roku)Wojtek LaskiEast News

W skrócie

  • Sejm przyjął uchwałę wyrażającą solidarność z Ukrainą w cztertą rocznicę rosyjskiej agresji, poparło ją 419 posłów, przeciw był jeden, a 15 się wstrzymało.
  • W uchwale potępiono nielegalną agresję Rosji, działania wobec ukraińskich dzieci oraz zażądano uwolnienia jeńców i cywilów.
  • Wezwano rząd do kontynuowania pomocy Ukrainie oraz wprowadzania kolejnych sankcji wobec Rosji i jej sojuszników.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Uchwałę poparło 419 posłów, przeciw zagłosował Konrad Berkowicz z Konfederacji, a 15 posłów - w tym Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej - wstrzymało się od głosu.

24 lutego minęły cztery lata od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. W uchwale zainicjowanej przez prezydium Sejmu stanowczo potępiono nielegalną i niesprowokowaną agresję Federacji Rosyjskiej wymierzoną w integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.

Zaznaczono, że zbrodnie Rosji są pogwałceniem prawa międzynarodowego. Zwrócono też uwagę, że Rosja prowadzi strategię systematycznego niszczenia infrastruktury krytycznej Ukrainy, doprowadzającą do katastrofy humanitarnej.

Zobacz również:

Włodzimierz Czarzasty odwiedzi Ukrainę w dniu rocznicy rozpoczęcia inwazji
Wojna w Ukrainie

"Nie możemy udawać". Włodzimierz Czarzasty jedzie do Ukrainy

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Izba niższa parlamentu opowiedziała się za integralnością terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Zapewniła również, że Polska będzie kontynuować wsparcie polityczne, humanitarne i militarne dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne.

    Sejm o działaniach Rosji. "Sprawcy zbrodni muszą być pociągnięci do odpowiedzialności"

    Posłowie wyrazili w uchwale uznanie dla solidarności państwa polskiego i polskiego społeczeństwa z narodem ukraińskim. W pełni też poparli wysiłki Ukrainy oraz społeczności międzynarodowej na rzecz odnalezienia, uwolnienia i bezpiecznego powrotu do rodziny ukraińskich dzieci bezprawnie uprowadzonych przez Federację Rosyjską.

    "(Sejm) stanowczo potępia praktyki przymusowych i nielegalnych adopcji, uznając je za rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Domaga się również natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich jeńców wojennych oraz osób cywilnych bezprawnie przetrzymywanych. Sprawcy tych zbrodni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności" - głosi uchwała.

    Wezwano w niej polski rząd do kontynuowania wysiłków na rzecz pomocy Ukrainie, a także wprowadzania kolejnych sankcji wobec Rosji i podmiotów ją wspierających. Sejm złożył też hołd wszystkim ofiarom rosyjskiej agresji.

    Zobacz również:

    Oświadczenie Kremla w rocznicę wojny w Ukrainie
    Wojna w Ukrainie

    Głos z Kremla w rocznicę wojny. Wskazano na "znacznie większe starcie"

    Artur Pokorski
    Agata Sucharska
    Artur Pokorski, Agata Sucharska
    Reforma PIP przyjęta przez rząd. Dziemianowicz-Bąk w ''Graffiti'': Stawką tej ustawy są pieniądze z KPO, które są budżetowi potrzebnePolsat News

    Najnowsze