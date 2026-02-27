W skrócie Sejm przyjął uchwałę wyrażającą solidarność z Ukrainą w cztertą rocznicę rosyjskiej agresji, poparło ją 419 posłów, przeciw był jeden, a 15 się wstrzymało.

W uchwale potępiono nielegalną agresję Rosji, działania wobec ukraińskich dzieci oraz zażądano uwolnienia jeńców i cywilów.

Wezwano rząd do kontynuowania pomocy Ukrainie oraz wprowadzania kolejnych sankcji wobec Rosji i jej sojuszników.

Uchwałę poparło 419 posłów, przeciw zagłosował Konrad Berkowicz z Konfederacji, a 15 posłów - w tym Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej - wstrzymało się od głosu.

24 lutego minęły cztery lata od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. W uchwale zainicjowanej przez prezydium Sejmu stanowczo potępiono nielegalną i niesprowokowaną agresję Federacji Rosyjskiej wymierzoną w integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.

Zaznaczono, że zbrodnie Rosji są pogwałceniem prawa międzynarodowego. Zwrócono też uwagę, że Rosja prowadzi strategię systematycznego niszczenia infrastruktury krytycznej Ukrainy, doprowadzającą do katastrofy humanitarnej.

Izba niższa parlamentu opowiedziała się za integralnością terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Zapewniła również, że Polska będzie kontynuować wsparcie polityczne, humanitarne i militarne dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne.

Sejm o działaniach Rosji. "Sprawcy zbrodni muszą być pociągnięci do odpowiedzialności"

Posłowie wyrazili w uchwale uznanie dla solidarności państwa polskiego i polskiego społeczeństwa z narodem ukraińskim. W pełni też poparli wysiłki Ukrainy oraz społeczności międzynarodowej na rzecz odnalezienia, uwolnienia i bezpiecznego powrotu do rodziny ukraińskich dzieci bezprawnie uprowadzonych przez Federację Rosyjską.

"(Sejm) stanowczo potępia praktyki przymusowych i nielegalnych adopcji, uznając je za rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Domaga się również natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich jeńców wojennych oraz osób cywilnych bezprawnie przetrzymywanych. Sprawcy tych zbrodni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności" - głosi uchwała.

Wezwano w niej polski rząd do kontynuowania wysiłków na rzecz pomocy Ukrainie, a także wprowadzania kolejnych sankcji wobec Rosji i podmiotów ją wspierających. Sejm złożył też hołd wszystkim ofiarom rosyjskiej agresji.

