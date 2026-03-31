W skrócie Główny Zarząd Policji Narodowej w Obwodzie Odeskim poinformował o starciu w dzielnicy Peresyp w Odessie.

Podczas działań mobilizacyjnych grupa alarmowa wykryła mężczyznę naruszającego zasady rejestracji wojskowej.

W trakcie próby przekazania mężczyzny do centrum rekrutacyjnego zranił on żołnierza nożem.

Wcześniej wyniku konfrontacji z grupą ludzi blokującą działania służb użyto gazu łzawiącego, a żołnierz strzelił z broni pneumatycznej. Poszkodowani trafili do szpitala.

Kilka dni wcześniej w Odessie doszło do strzelaniny z poszukiwanym mężczyzną, który został zastrzelony przez antyterrorystów po otworzeniu ognia do służb.

Główny Zarząd Policji Narodowej w Obwodzie Odeskim wydał komunikat nt. poniedziałkowego starcia z udziałem przechodniów i wojskowych.

Do sytuacji doszło w dzielnicy Peresyp w Odessie. Funkcjonariusze dowiedzieli się o zdarzeniu dzięki monitorowaniu mediów społecznościowych.

"Podczas działań mobilizacyjnych grupa alarmowa wykryła mężczyznę, który naruszył zasady rejestracji wojskowej" - czytamy.

"Gdy przedstawiciele komendy uzupełnień próbowali dostarczyć go do terytorialnego centrum rekrutacyjnego, zranił on żołnierza nożem" - relacjonowała policja.

Odessa. Grupa ludzi stoczyła walkę z żołnierzami

Wcześniej trwała prawdziwa walka między funkcjonariuszami służb i grupą ludzi, którzy nie chcieli dopuścić do zatrzymania mężczyzny. Utrudniali działania wojskowych, blokując wejście na teren posesji.

Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać jak kilkanaście osób próbuje uniemożliwić działania przedstawicielom komendy uzupełnień.

Dochodzi do rękoczynów i blokowania drogi przejazdu, a w tle słychać krzyki. Służby w celu wykonania zadania użyły wobec agresywnych osób gazu łzawiącego.

Żołnierz z komendy uzupełnień w ramach obrony własnej użył broni pneumatycznej wobec jednego z agresywnych ludzi. Rannego przewieziono do szpitala.

Do placówki medycznej trafił również zraniony później wojskowy. Ukraińskie służby ani media nie zdradzają stanu poszkodowanych. "Szczegóły są wyjaśniane. Informacje będą aktualizowane" - poinformowała odeska policja.

Ukrainiec chciał uniknąć służby. Zginął w strzelaninie z policją

Do podobnej sytuacji w Odessie doszło zaledwie kilka dni temu. Ukrainiec zatrzymany przez policję do kontroli okazał się poszukiwanym za uniknięcie mobilizacji wojskowej.

Gdy funkcjonariusze zażądali od niego dokumentów, 45-latek sięgnął po karabin maszynowy i zaczął strzelać. Za uciekinierem ruszyli antyterroryści. Po kilku godzinach służby ustaliły, że ścigany mężczyzna skrył się na piętrze powstającego budynku.

Gdy 45-letni Ukrainiec zauważył zbliżających się mundurowych, ponownie otworzył do nich ogień, ignorując próbę kontaktu ze strony policyjnego negocjatora. W odpowiedzi antyterroryści także zaczęli strzelać i zabili mężczyznę.

Odeska policja tłumaczy, że "użycie broni było wymuszone, ponieważ działania tego człowieka zagrażały życiu funkcjonariuszy organów ścigania".

Źródło: Ukrainska Prawda

