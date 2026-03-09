Wojna w Ukrainie
Sceny jak z filmu akcji. Ukraińcy ranili żołnierzy i odbili poborowego

Dawid Szczyrbowski

Sceny rodem z filmu sensacyjnego rozegrały się na Wołyniu, gdzie zaatakowano wojskowy pojazd transportujący poborowego. Grupa siedmiu osób "odbiła" mężczyznę, który miał trafić do ukraińskiego wojska. Przy okazji ranni zostali dwaj żołnierze. Sprawa trafiła do prokuratury. Trwa identyfikacja osób oraz pojazdów biorących udział w akcji.

Akcja odbicia ukraińskiego poborowego. Niecodzienny incydent na Wołyniu
Akcja odbicia ukraińskiego poborowego. Niecodzienny incydent na Wołyniu. Zdj. ilustracyjneSergii KharchenkoAFP

W skrócie

  • W niedzielę w pobliżu wioski Ozero w Ukrainie doszło do ataku na żołnierzy transportujących poborowego.
  • Grupa siedmiu osób zablokowała wojskowy pojazd i uwolniła poborowego, powodując obrażenia u dwóch żołnierzy.
  • Trwają czynności śledcze i identyfikacja uczestników zdarzenia.
Ukraińskie media cytują komunikat wydany przez Wołyńskie Terytorialne Centrum Rekrutacji i Pomocy Społecznej.

W niedzielę na obszarze działania jednostki doszło do napaści na żołnierzy wykonujących swoje obowiązki. Mundurowi zostali zaatakowani w niedzielę w pobliżu wioski Ozero podczas transportu poborowego. Grupa siedmiu osób dogoniła wojskowy pojazd i zablokowała ruch.

"Wykonywali niebezpieczne manewry. (...) W wyniku tych działań samochód wpadł do rowu" - czytamy w relacji. Następnie napastnicy wybili szyby pojazdu, co pozwoliło uwolnić poborowego.

    Ukraina. Niecodzienna akcja na Wołyniu, zorganizowana grupa uwolniła poborowego

    Dwóch żołnierzy zostało poszkodowanych. U pierwszego stwierdzono uraz głowy, a u drugiego otarcia na przedramieniu i twarzy. Ich stan określono jako stabilny.

    "Osoba nielegalnie uwolniona podczas ataku jest mieszkańcem Zaporoża i podlega obowiązkowi służby wojskowej" - przekazał portal Ukraińska Prawda.

    Stosowne informacje dotyczące napaści przekazano śledczym, którzy przeprowadzą dochodzenie. Trwa identyfikacja osób oraz pojazdów biorących udział w organizacji i przeprowadzeniu akcji.

    Pobór w Ukrainie dotyczy mężczyzn w wieku od 25. do 60. lat. Mobilizacja została ogłoszona po pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 roku.

    Źródło: Ukraińska Prawda

