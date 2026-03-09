W skrócie W niedzielę w pobliżu wioski Ozero w Ukrainie doszło do ataku na żołnierzy transportujących poborowego.

Grupa siedmiu osób zablokowała wojskowy pojazd i uwolniła poborowego, powodując obrażenia u dwóch żołnierzy.

Trwają czynności śledcze i identyfikacja uczestników zdarzenia.

Ukraińskie media cytują komunikat wydany przez Wołyńskie Terytorialne Centrum Rekrutacji i Pomocy Społecznej.

W niedzielę na obszarze działania jednostki doszło do napaści na żołnierzy wykonujących swoje obowiązki. Mundurowi zostali zaatakowani w niedzielę w pobliżu wioski Ozero podczas transportu poborowego. Grupa siedmiu osób dogoniła wojskowy pojazd i zablokowała ruch.

"Wykonywali niebezpieczne manewry. (...) W wyniku tych działań samochód wpadł do rowu" - czytamy w relacji. Następnie napastnicy wybili szyby pojazdu, co pozwoliło uwolnić poborowego.

Ukraina. Niecodzienna akcja na Wołyniu, zorganizowana grupa uwolniła poborowego

Dwóch żołnierzy zostało poszkodowanych. U pierwszego stwierdzono uraz głowy, a u drugiego otarcia na przedramieniu i twarzy. Ich stan określono jako stabilny.

"Osoba nielegalnie uwolniona podczas ataku jest mieszkańcem Zaporoża i podlega obowiązkowi służby wojskowej" - przekazał portal Ukraińska Prawda.

Stosowne informacje dotyczące napaści przekazano śledczym, którzy przeprowadzą dochodzenie. Trwa identyfikacja osób oraz pojazdów biorących udział w organizacji i przeprowadzeniu akcji.

Pobór w Ukrainie dotyczy mężczyzn w wieku od 25. do 60. lat. Mobilizacja została ogłoszona po pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 roku.

Źródło: Ukraińska Prawda

