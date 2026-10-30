W skrócie W rosyjskim Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim wybuchł pożar rafinerii ropy naftowej, który był skutkiem nocnego ataku dronów.

Mieszkańcy miasta informowali o głośnych wybuchach oraz odgłosach pracy systemów obrony przeciwlotniczej.

W związku z zagrożeniem w regionie wstrzymano pracę miejscowego lotniska, a nad kompleksem przemysłowym unosiły się kłęby dymu.

Zaatakowany zakład należy do grupy Rosnieft i zajmuje się produkcją paliw, w tym paliwa lotniczego dla rosyjskich sił zbrojnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W rosyjskim Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim wybuchł pożar rafinerii ropy naftowej po nocnym ataku dronów - przekazała w piątek Ukraińska Prawda, powołując się na kanały Astra i Exilenova+.

Pierwsze informacje o zdarzeniu pojawiły się w piątek nad ranem. Według portalu mieszkańcy Nowokujbyszewska słyszeli wybuchy oraz odgłosy pracy systemów obrony przeciwlotniczej. Kanały monitorujące Astra i Exilenova+ poinformowały następnie o pożarze miejscowej rafinerii.

Atak dronów na rosyjską rafinerię. Pożar w Nowokujbyszewsku

Alarm związany z zagrożeniem ze strony dronów ogłoszono około godz. 6 rano, kiedy atak miał już trwać. W związku z sytuacją w regionie wstrzymano również pracę lotniska.

W sieci opublikowano materiały, przedstawiające skutki uderzenia. Na rozpowszechnianych obrazach widać rozległe kłęby dymu unoszące się nad zabudowaniami przemysłowymi.

Rozwiń

Nie podano dotychczas szczegółowych informacji o skali zniszczeń rafinerii. Nie ma również oficjalnego potwierdzenia ze strony rosyjskiej.

Rozwiń

Do doniesień o ataku odniósł się również profil Obserwator Wojen na platformie X. "Nie pamiętam żadnego ukraińskiego ataku gdzie byłoby 11 trafień w różne części jednej rafinerii" - napisano we wpisie.

Rafineria w Nowokujbyszewsku. Zakład produkuje paliwo dla rosyjskiej armii

Nowokujbyszewska rafineria należy do grupy Rosnieft od 2007 roku. Jej zdolności przerobowe wynoszą około 8,8 mln ton ropy naftowej rocznie.

Zakład produkuje kilkadziesiąt rodzajów produktów naftowych, w tym benzynę, olej napędowy spełniający normę Euro 5, bitum oraz koks naftowy.

Wśród wytwarzanych produktów znajduje się również paliwo lotnicze, wykorzystywane przez rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne.

To kolejny atak na zakład w Nowokujbyszewsku. W nocy z 21 na 22 sierpnia 2026 roku na terenie rafinerii również wybuchł pożar po uderzeniu bezzałogowców.

Ataki na rosyjskie rafinerie. Donald Trump domagał się ich wstrzymania

Doniesienia o kolejnym uderzeniu pojawiają się niespełna trzy tygodnie po tym, jak Donald Trump wezwał Ukrainę, otwiera się w nowym oknie do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Republikanin zarzucał Kijowowi, otwiera się w nowym oknie, że naloty powodują problemy na świecie.

Trump twierdził, że wcześniej zwracał się z prośbą do Wołodymyra Zełenskiego o powstrzymanie takich operacji, jednak ukraińskie siły nadal je przeprowadzały.

Na stanowisko Waszyngtonu, otwiera się w nowym oknie odpowiedział sam Zełenski, który 11 października zadeklarował gotowość do wstrzymania ataków na przemysł naftowy wroga. Postawił jednak warunek: Moskwa, otwiera się w nowym oknie musi zaprzestać uderzeń w ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Źródło: Ukraińska Prawda



