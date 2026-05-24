Sceny jak z apokalipsy. Kijów w ogniu, kłęby dymu nad stolicą Ukrainy
Rośnie liczba poszkodowanych po rosyjskim ataku na Kijów i obwód kijowski. Najnowsze raporty wskazują na cztery ofiary śmiertelne i ponad 50 rannych. Nad ranem ukraińską stolicę spowiły gęste kłęby dymu po zmasowanych nalotach. W rejonie Białej Cerkwi Rosja prawdopodobnie użyła pocisku Oresznik. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
W skrócie
- W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów i obwód kijowski zginęły cztery osoby, a ponad 50 zostało rannych.
- Zniszczenia w Kijowie objęły siedem z dziesięciu dzielnic, uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, supermarket oraz główna siedziba ukraińskiej poczty.
- W rejonie Białej Cerkwi prawdopodobnie użyto rakiety Oresznik, a prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące jej zastosowania.
Po rosyjskim nocnym ataku Ukraińcy prowadzą akcję ratunkową oraz szacują straty. Agresor uderzył m.in. w Kijów i obwód kijowski.
Zniszczenia w ukraińskiej stolicy są olbrzymie. Uszkodzenia odnotowano w siedmiu z 10 dzielnic miasta. Z najnowszych raportów wynika, że dwie osoby nie żyją, a 44 zostały ranne.
W obwodzie kijowskim zmarły kolejne dwie osoby, a dziewięć zostało ranionych.
Kijów. Wielkie zniszczenia po rosyjskim nalocie
W Kijowie trafione zostały budynki mieszkalne, supermarket, akademik czy szkoła. Dyrektor ukraińskiej poczty poinformował o uszkodzeniu głównej siedziby instytucji przy Placu Niepodległości.
Syreny alarmowe w ukraińskiej stolicy wyły przez kilka godzin i umilkły dopiero w niedzielę rano. W tym czasie Rosja przeprowadziła kilka fal uderzeń.
Ukraińskie służby pokazały skutki rosyjskiego nalotu - w rejonie Kijowa ciągle trwają pożary, a nad okolicą unoszą się kłęby dymu. Służby ratunkowe nieustannie udzielają pomocy.
Potężny atak Rosji w Ukrainie. Jurij Ignat: Użyli Oresznika
Rosjanie zaatakowali za pomocą około 600 dronów oraz 90 rakiet manewrujących i balistycznych. Prawdopodobne jest również użycie Oresznika.
Jurij Ignat z Departamentu Łączności Sił Powietrznych Ukrainy przekazał, że Oresznik uderzył w niedzielę nad ranem w rejonie Białej Cerkwi (około 80 km od Kijowa). Rakieta miała zostać wystrzelona z poligonu Kapustin Jar. Doniesienia te potwierdził później prezydent Wołodymyr Zełenski.
"Konsekwencje kolejnego masowego ataku rosyjskich sił zbrojnych dokumentują prokuratorzy prokuratury regionalnej" - czytamy w oświadczeniu Prokuratury Obwodu Kijowskiego. Badany jest m.in. wątek użycia Oresznika.
Oresznik to zaawansowany system rakietowy oparty na technologii podobnej do międzykontynentalnej rakiety RS-26 Rubież. Jego zasięg szacowany jest na około 4 tys. km.
Źródło: Ukrainska Prawda, Meduza