Wojna w Ukrainie
Sceny jak z apokalipsy. Kijów w ogniu, kłęby dymu nad stolicą Ukrainy

Dawid Szczyrbowski

Rośnie liczba poszkodowanych po rosyjskim ataku na Kijów i obwód kijowski. Najnowsze raporty wskazują na cztery ofiary śmiertelne i ponad 50 rannych. Nad ranem ukraińską stolicę spowiły gęste kłęby dymu po zmasowanych nalotach. W rejonie Białej Cerkwi Rosja prawdopodobnie użyła pocisku Oresznik. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Panorama Kijowa po rosyjskich atakach. Kłęby dymu nad miastem.
Apokaliptyczne sceny w Kijowie. Stolica Ukrainy stała się celem rosyjskiego atakuEvgen KotenkoAFP

W skrócie

  • W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów i obwód kijowski zginęły cztery osoby, a ponad 50 zostało rannych.
  • Zniszczenia w Kijowie objęły siedem z dziesięciu dzielnic, uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, supermarket oraz główna siedziba ukraińskiej poczty.
  • W rejonie Białej Cerkwi prawdopodobnie użyto rakiety Oresznik, a prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące jej zastosowania.
Po rosyjskim nocnym ataku Ukraińcy prowadzą akcję ratunkową oraz szacują straty. Agresor uderzył m.in. w Kijów i obwód kijowski.

Zniszczenia w ukraińskiej stolicy są olbrzymie. Uszkodzenia odnotowano w siedmiu z 10 dzielnic miasta. Z najnowszych raportów wynika, że dwie osoby nie żyją, a 44 zostały ranne.

W obwodzie kijowskim zmarły kolejne dwie osoby, a dziewięć zostało ranionych.

Kijów. Wielkie zniszczenia po rosyjskim nalocie

W Kijowie trafione zostały budynki mieszkalne, supermarket, akademik czy szkoła. Dyrektor ukraińskiej poczty poinformował o uszkodzeniu głównej siedziby instytucji przy Placu Niepodległości.

Syreny alarmowe w ukraińskiej stolicy wyły przez kilka godzin i umilkły dopiero w niedzielę rano. W tym czasie Rosja przeprowadziła kilka fal uderzeń.

Ukraińskie służby pokazały skutki rosyjskiego nalotu - w rejonie Kijowa ciągle trwają pożary, a nad okolicą unoszą się kłęby dymu. Służby ratunkowe nieustannie udzielają pomocy.

Potężny atak Rosji w Ukrainie. Jurij Ignat: Użyli Oresznika

Rosjanie zaatakowali za pomocą około 600 dronów oraz 90 rakiet manewrujących i balistycznych. Prawdopodobne jest również użycie Oresznika.

Jurij Ignat z Departamentu Łączności Sił Powietrznych Ukrainy przekazał, że Oresznik uderzył w niedzielę nad ranem w rejonie Białej Cerkwi (około 80 km od Kijowa). Rakieta miała zostać wystrzelona z poligonu Kapustin Jar. Doniesienia te potwierdził później prezydent Wołodymyr Zełenski.

Panorama miasta z wyraźnie widoczną ścianą jasnopomarańczowego dymu unoszącego się nad budynkami, w tym kilkoma wysokimi wieżowcami i żurawiem budowlanym, podkreślająca atmosferę niepokoju.
Gęsty dym nad Kijowem. To efekt zmasowanych rosyjskich nalotówGENYA SAVILOV AFP

"Konsekwencje kolejnego masowego ataku rosyjskich sił zbrojnych dokumentują prokuratorzy prokuratury regionalnej" - czytamy w oświadczeniu Prokuratury Obwodu Kijowskiego. Badany jest m.in. wątek użycia Oresznika.

Oresznik to zaawansowany system rakietowy oparty na technologii podobnej do międzykontynentalnej rakiety RS-26 Rubież. Jego zasięg szacowany jest na około 4 tys. km.

Źródło: Ukrainska Prawda, Meduza

