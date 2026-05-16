W skrócie Analitycy JPMorganChase uważają, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem zakończenia wojny na Ukrainie jest tzw. finlandyzacja tego kraju, czyli utrata części terytorium przy zachowaniu suwerenności.

Raport wskazuje, że Ukraina może nadal integrować się z Zachodem, lecz kosztem rezygnacji z części obszarów oraz ograniczonych gwarancji bezpieczeństwa.

Według analityków rozwiązanie konfliktu jest możliwe jedynie drogą negocjacji, a największymi zagrożeniami dla Ukrainy są zmiany w polityce USA, niestabilność Europy i brak amunicji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Centrum Geopolityki JPMorganChase opublikował raport, w którym analitycy nakreślili najbardziej prawdopodobną w ich ocenie ścieżkę do osiągnięcia pokoju w Ukrainie wraz z następstwami. Dokument został opatrzony podtytułem "Droga do niedoskonałego pokoju".

Według analityków Ukrainę najprawdopodobniej czeka los, jaki spotkał po II wojnie światowej Finlandię - państwo zachowa suwerenność kosztem części terytorium.

"Najbardziej prawdopodobny jest obecnie 'scenariusz fiński'. Ukraina prawdopodobnie będzie zmuszona zaakceptować utratę terytorialną i ograniczone gwarancje bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie suwerenność i kontynuując integrację z Zachodem, wymieniając sprawiedliwy pokój na trwały" - twierdzą analitycy.

Ukrainie grozi scenariusz fiński. Pokój i suwerenność za terytorium

Raport zakłada, że Ukraina będzie mogła kontynuować ścieżkę integracji z Zachodem i zachowa suwerenność, choć konkretnie w przypadku procesu finlandyzacji Helsinki przez dekady musiały uznawać zwierzchnictwo Moskwy m.in. w polityce międzynarodowej. Do NATO Finlandia dołączyła natomiast w 2023 r.

Kosztem zachowania suwerenności ma być dla Ukrainy utrata terytorium. Finlandia po II wojnie światowej utraciła m.in. Karelię, a ustępstwa stanowiły ok. 10-11 proc. terytorium. Aktualnie pod rosyjską okupacją znajduje się ok. 19-20 proc. terytorium Ukrainy.

"Choć żadna analogia nie jest idealna, przewidujemy podobny wynik dla Ukrainy - taki, który zachowa suwerenność i sojusz z Zachodem, ale nie będzie w pełni sprawiedliwym ani bezpiecznym pokojem" - podał JPMorganChase.

"Wymiana sprawiedliwego pokoju na trwały". JPMorganChase: Czas gra na niekorzyść Kijowa

Według analityków wojna w Ukrainie nie zostanie rozstrzygnięta drogą militarną. Osiągnięcie pokoju, nawet takiego, który nie będzie dla Ukrainy sprawiedliwy, możliwe ma być w ich ocenie wyłącznie przy stole negocjacyjnym, bo zbrojnie konflikt utkwił w impasie.

"Linie frontu praktycznie się nie zmieniły w ciągu ostatnich dwóch lat. Dynamika wojskowa kształtuje dźwignię, ale wynik będzie zależał od tego, jak rozwiną się teatry działań dyplomatycznych, finansowych i wojskowych" - ocenili analitycy.

W raporcie zwrócono także uwagę, że na niekorzyść Kijowa gra czas, ale też presja ze strony Waszyngtonu. Za największy czynnik ryzyka dla Ukrainy analitycy uznali natomiast zwrot w polityce USA, polityczną niestabilność Europy oraz "matematykę amunicji".

Źródło: JPMorganChase

"Polityczny WF": Ile takich Lenzów jest w polskiej polityce? INTERIA.PL