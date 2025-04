Donald Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy na temat wojny Rosji z Ukrainą przed powrotem do Białego Domu ze swojej posiadłości w New Jersey.

Relacjonował, że ukraiński prezydent powiedział mu, że potrzebuje więcej broni . - Ale on mówi tak od trzech lat - dodał.

Donald Trump mówił również, że jedynie krótko poruszyli kwestię Krymu . Po raz kolejny podkreślił, że do zajęcia półwyspu przez Rosję doszło za rządów Baracka Obamy. Pytany, czy Zełenski jest gotów oddać Krymu, odparł, że "tak sądzi" .

- Krym był 12 lat temu. To był prezydent Obama. Oddali go bez strzału. Więc nie mówcie mi o Krymie. Mówcie z Obamą i Bidenem o Krymie - powiedział Trump.

Ocenił jednocześnie, że Zełenski jest "spokojniejszy" w porównaniu do ich poprzedniego spotkania i kłótni w Białym Domu.

- Myślę, że on rozumie obraz sytuacji i myślę, że chce zawrzeć układ - powiedział Trump.

Prezydent USA powiedział też, że "chce zobaczyć, co się stanie, jeśli chodzi o Rosję" , przyznając, że był "zaskoczony i zawiedziony, bardzo zawiedziony , że dokonali bombardowania tych miejsc po dyskusjach" na temat zakończenia wojny.

Pytany o to, czego oczekuje od Władimira Putina, Trump odpowiedział, że "chce, by przestał strzelać, usiadł i podpisał umowę". - Myślę, że mamy ramy porozumienia - dodał.

Jeszcze w piątek, na słowa Donalda Trumpa - który wskazywał, że "Krym zostaje z Rosją" - odpowiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślił, że nie zmienia on swojego stanowiska, co do półwyspu.