Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Sabotażyści w służbie Kremla. Jeden ze śladów prowadzi do polskiego miasta

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Pułkownik GRU Denis Smoljaninow był dowódcą grupy sabotażowej, która odpowiedzialna jest m.in. za nieudaną akcję dywersyjną na lotnisku w Lipsku - ustalili dziennikarze "The Insider". Portal opublikował dane Rosjan i Białorusinów, którzy podjęli współpracę z rosyjskimi służbami i prowadzili operacje sabotażowe, w tym także w Polsce.

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Samolot otoczony przez policjantów, obok trzy portrety sabotażystów powiązanych z GRU
Dziennikarze "The Insider" opublikowali dane sabotażystów współpracujących z GRUSEBASTIAN WILLNOW / DPA / The InsiderAFP

W skrócie

  • Dziennikarze portalu 'The Insider' opublikowali dane Rosjan i Białorusinów, którzy współpracowali z rosyjskimi służbami i przeprowadzali działania sabotażowe m.in. w Polsce.
  • Pułkownik GRU Denis Smoljaninow kierował grupą sabotażystów, rekrutując także przestępców, m.in. neonazistów, do zagranicznych operacji przeciwko Ukrainie i Europie.
  • Białorusini Andriej Karszakow i Maksym Łapunow byli zaangażowani w incydenty sabotażowe w Polsce oraz w atak dronowy na lotnisku w Lipsku; do ich aktywności dziennikarze dotarli dzięki monitoringowi przejść granicznych i kamer.
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4 sierpnia dron z ładunkiem wybuchowym uderzył w skrzydło ukraińskiego samolotu An-124 Rusłan, który zaparkowany był na lotnisku w niemieckim Lipsku. Nie doszło jednak do eksplozji.

Niedługo później szef MSW Niemiec Aleksandr Dobrindt oświadczył, że odpowiedzialność za incydent ponoszą rosyjskie służby.

Dziennikarzom portalu "The Insider", we współpracy z Der Spiegel, udało się dotrzeć do danych osób, które zaangażowane były w tę operację. Wyniki śledztwa ujawniły także osoby, które prowadziły działania sabotażowe w Polsce.

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Główną postacią w siatce sabotażystów był pułkownik GRU Denis Smoljaninow. Mężczyzna działał w 172. Centrum Dowództwa i Wywiadu GRU, koncentrując się głównie na wojnie w Ukrainie. Odpowiedzialny był m.in. także za werbowanie przestępców do misji zagranicznych.

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Smoljaninow werbował m.in. neonazistów, którzy odsiadywali wyroki za morderstwa. Wśród nich był m.in. Władimir Borisow, pseudonim "Praporszczik", który w latach 90. zbudował w Petersburgu zorganizowaną grupę przestępczą Sokół-95. Choć oficjalnie mężczyzna przebywa w rosyjskim zakładzie karnym, to według "The Insider" został zwolniony, otrzymał nowy paszport i obecnie podróżuje po Europie, działając na rzecz rosyjskiego wywiadu.

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Z polskiego punktu widzenia najważniejszym fragmentem artykułu szczegółowo opisującego siatkę sabotażystów dowodzoną przez Denisa Smoljaninowa jest opublikowanie danych obywateli Białorusi Andrieja Karszakowa i Maksyma Łapunowa.

Dziennikarzom udało się ustalić, że obydwaj mężczyźni, aktywnie współpracujący z rosyjskimi służbami, byli 25 lipca 2024 w Łodzi. Tego dnia doszło do pożaru w jednym z marketów budowlanych. Karszakow i Łapunow zostali nagrani przez kamerę przy jednym z bankomatów, gdzie wypłacali pieniądze.

Obydwaj Białorusini byli także zaangażowani we wspomniany wcześniej atak dronowy na lotnisku w Lipsku.

Wiadomo także, że w ostatnich miesiącach aktywnie podróżowali po Europie. Andrij Karszakow latał m.in. do Turcji i Serbii.

Z rejestrów przejść granicznych wynika także, że Karszakow często podróżował z trzema wspólnikami mieszkającymi w Rosji, Białorusinami: Romanem Kowalewskim, karanym w Federacji Rosyjskiej za rozboje i kradzieże, Wiaczesławem Aisinem oraz byłym policjantem Denisem Szulganem.

Dziennikarze podkreślają, że udział Karszakowa w akcjach sabotażowych w Polsce i Niemczech jest pewny. Rola wspólników nie jest jasna.

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