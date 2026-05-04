"Są w stanie dolecieć do Moskwy". Zełenski ostrzega Putina ws. parady
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Władimira Putina należy skłaniać do dyplomatycznego zakończenia wojny, ale jednocześnie ostrzegł, że Moskwa nie może czuć się bezpieczna. Podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu zasugerował, że ukraińskie drony mogą pojawić się nad rosyjską paradą 9 maja.
W skrócie
- Zełenski podczas szczytu w Erywaniu zwrócił uwagę, że nadchodzące miesiące będą kluczowe dla dalszego przebiegu wojny i podkreślił wagę presji dyplomatycznej na Rosję.
- Prezydent Ukrainy ostrzegł, że ukraińskie drony są w stanie technicznie przelecieć nad Moskwą i zwrócił uwagę na ograniczenia tegorocznej parady z okazji Dnia Zwycięstwa w Rosji.
- Zełenski wskazał na potrzebę współpracy technologicznej w dziedzinie obronności i energii w Europie oraz zaznaczył, że Ukraina rozwija własne zdolności produkcji uzbrojenia.
Prezydent Wołodymyr Zełenski na VIII szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu podkreślił, że najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe dla dalszego przebiegu konfliktu.
- To lato będzie momentem, kiedy Putin zdecyduje, co robić dalej: rozszerzać tę wojnę czy przejść do działań dyplomatycznych. Powinniśmy popychać go w stronę dyplomacji - zaznaczył.
Zełenski ostrzega przed Dniem Zwycięstwa. "Drony mogą przelecieć nad paradą"
Ukraiński prezydent ocenił, że Rosja nie jest już tak silna jak kiedyś. Jako przykład wskazał planowaną paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa, która jak co roku odbędzie się 9 maja, ale nie będzie na niej sprzętu wojskowego. Jak podkreślił, ukraińskie drony są w stanie technicznie dolecieć do Moskwy.
- Jeśli tak będzie, to byłby to pierwszy raz od wielu lat, kiedy nie mogą sobie na to pozwolić. Nawet ukraińskie drony mogą przelecieć nad tą paradą - skomentował.
Prezydent Ukrainy podziękował Unii Europejskiej za przyjęcie 20. pakietu sankcji wobec Rosji i podkreślił, że presja powinna być kontynuowana.
- Pomysł znoszenia sankcji jest nie do zaakceptowania. Musimy dalej naciskać i kierować Rosję na drogę dyplomatyczną - powiedział.
Zwrócił też uwagę na potrzebę większej jedności Europy w rozmowach z Moskwą. - Europa powinna siedzieć przy stole negocjacyjnym. Potrzebny jest wspólny głos w dialogu z Rosją - dodał.
Technologie dronowe dla Europy. Zełenski o wspólnej obronie i wyzwaniach
Zełenski podkreślił znaczenie współpracy technologicznej w zakresie obrony, zwłaszcza w obliczu rosnącego zagrożenia atakami dronów. - Proponujemy Europie nasze technologie dronowe. Wspólna produkcja oznacza wspólną obronę - zaznaczył.
Dodał, że Ukraina rozwija własne zdolności produkcji uzbrojenia, w tym systemów zdolnych do przeciwdziałania rakietom balistycznym.
Podczas szczyty zwrócił również uwagę na "oczywiste wyzwania" stojące przed światem Zachodu.
- Po pierwsze widzimy, że wojna w Iranie powinna być rozwiązana. Wpływa to przecież na długookresową stabilność (…). Przede wszystkim nasza współpraca energetyczna i współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa powinna być współpracą prawdziwą - oświadczył.
Kreml drży o paradę w Moskwie. Putina miał rozważać zawieszenie broni
Według doniesień Kreml rozważa tymczasowe zawieszenie broni w okresie obchodów Dnia Zwycięstwa. Władimir Putin miał mówić o takiej możliwości podczas rozmowy z Donaldem Trumpem.
Eksperci zwracają jednak uwagę, że inicjatywa może mieć charakter czysto pragmatyczny i wynikać z obaw o bezpieczeństwo uroczystości na Placu Czerwonym.
W Rosji pojawiają się także spekulacje, że tegoroczna parada 9 maja może zostać ograniczona lub nawet odwołana - po raz pierwszy od trzech dekad - ze względu na ryzyko ataków i rosnące możliwości militarne Ukrainy.