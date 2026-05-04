W skrócie Zełenski podczas szczytu w Erywaniu zwrócił uwagę, że nadchodzące miesiące będą kluczowe dla dalszego przebiegu wojny i podkreślił wagę presji dyplomatycznej na Rosję.

Prezydent Ukrainy ostrzegł, że ukraińskie drony są w stanie technicznie przelecieć nad Moskwą i zwrócił uwagę na ograniczenia tegorocznej parady z okazji Dnia Zwycięstwa w Rosji.

Zełenski wskazał na potrzebę współpracy technologicznej w dziedzinie obronności i energii w Europie oraz zaznaczył, że Ukraina rozwija własne zdolności produkcji uzbrojenia.

Prezydent Wołodymyr Zełenski na VIII szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu podkreślił, że najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe dla dalszego przebiegu konfliktu.

- To lato będzie momentem, kiedy Putin zdecyduje, co robić dalej: rozszerzać tę wojnę czy przejść do działań dyplomatycznych. Powinniśmy popychać go w stronę dyplomacji - zaznaczył.

Zełenski ostrzega przed Dniem Zwycięstwa. "Drony mogą przelecieć nad paradą"

Ukraiński prezydent ocenił, że Rosja nie jest już tak silna jak kiedyś. Jako przykład wskazał planowaną paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa, która jak co roku odbędzie się 9 maja, ale nie będzie na niej sprzętu wojskowego. Jak podkreślił, ukraińskie drony są w stanie technicznie dolecieć do Moskwy.

- Jeśli tak będzie, to byłby to pierwszy raz od wielu lat, kiedy nie mogą sobie na to pozwolić. Nawet ukraińskie drony mogą przelecieć nad tą paradą - skomentował.

Prezydent Ukrainy podziękował Unii Europejskiej za przyjęcie 20. pakietu sankcji wobec Rosji i podkreślił, że presja powinna być kontynuowana.

- Pomysł znoszenia sankcji jest nie do zaakceptowania. Musimy dalej naciskać i kierować Rosję na drogę dyplomatyczną - powiedział.

Zwrócił też uwagę na potrzebę większej jedności Europy w rozmowach z Moskwą. - Europa powinna siedzieć przy stole negocjacyjnym. Potrzebny jest wspólny głos w dialogu z Rosją - dodał.

Technologie dronowe dla Europy. Zełenski o wspólnej obronie i wyzwaniach

Zełenski podkreślił znaczenie współpracy technologicznej w zakresie obrony, zwłaszcza w obliczu rosnącego zagrożenia atakami dronów. - Proponujemy Europie nasze technologie dronowe. Wspólna produkcja oznacza wspólną obronę - zaznaczył.

Dodał, że Ukraina rozwija własne zdolności produkcji uzbrojenia, w tym systemów zdolnych do przeciwdziałania rakietom balistycznym.

Podczas szczyty zwrócił również uwagę na "oczywiste wyzwania" stojące przed światem Zachodu.

- Po pierwsze widzimy, że wojna w Iranie powinna być rozwiązana. Wpływa to przecież na długookresową stabilność (…). Przede wszystkim nasza współpraca energetyczna i współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa powinna być współpracą prawdziwą - oświadczył.

Kreml drży o paradę w Moskwie. Putina miał rozważać zawieszenie broni

Według doniesień Kreml rozważa tymczasowe zawieszenie broni w okresie obchodów Dnia Zwycięstwa. Władimir Putin miał mówić o takiej możliwości podczas rozmowy z Donaldem Trumpem.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że inicjatywa może mieć charakter czysto pragmatyczny i wynikać z obaw o bezpieczeństwo uroczystości na Placu Czerwonym.

W Rosji pojawiają się także spekulacje, że tegoroczna parada 9 maja może zostać ograniczona lub nawet odwołana - po raz pierwszy od trzech dekad - ze względu na ryzyko ataków i rosnące możliwości militarne Ukrainy.

