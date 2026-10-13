W skrócie Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że Rosja nie widzi bezpośredniego związku między porozumieniem z USA dotyczącym eksportu oleju napędowego a negocjacjami pokojowymi z Ukrainą.

Pieskow potwierdził prowadzenie rozmów w sprawie zawieszenia broni w kwestiach energetycznych, ale nie podał szczegółów dotyczących uczestników negocjacji.

Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło, że podczas nocnych ataków nie było uderzeń na ukraińskie cele związane z energetyką.

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Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow we wtorek odniósł się do artykułu agencji Reutera, opartego na informacjach od anonimowych źródeł.

W tekście podano, że wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa przekazali w piątek ukraińskim urzędnikom, iż porozumienie zezwalające na eksport rosyjskiego oleju napędowego stanowi część zabiegów mających na celu skłonienie Rosji do powrotu do negocjacji w sprawie rozwiązania konfliktu w Ukrainie.

Przedstawiciel rosyjskich władz oświadczył, że nie dostrzega bezpośredniego związku między porozumieniem w sprawie eksportu rosyjskiego oleju napędowego a stanowiskiem Moskwy na temat rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Rzecznik Kremla o "porozumieniu energetycznym": Trwają rozmowy

Rzecznik Kremla powiedział też, że trwają rozmowy dotyczące zawieszenia broni w kwestiach energetycznych między Rosją a Ukrainą, które w niedzielę ogłosił Trump, ale nie sprecyzował, z kim Rosja prowadzi te negocjacje. Dodał, że na razie nie ma nic więcej do powiedzenia w tej sprawie.

Nieoczekiwane oświadczenie Trumpa, które - według niego - miało "obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym", zaskoczyło Ukrainę, co przyznał jej prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosja nie poinformowała, czy została wcześniej uprzedzona o nim, czy też nie.

Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło we wtorek, że jego siły zbrojne nie uderzyły w żadne ukraińskie cele związane z energetyką podczas nocnych ataków.



