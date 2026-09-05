Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rzecznik Kremla: Rosja czasowo wstrzymuje ataki na Kijów

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

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Władimir Putin wydał rozkaz wstrzymania się od ataków na Kijów przez trzy dni - podał rzecznik Kremla cytowany przez agencję Reutera. Decyzja ma związek z wizytą amerykańskiej delegacji w Rosji i Ukrainie.

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Kirill Dmitriev, Steve Witkoff i Jared Kushner idą po płycie lotniska, w tle wojskowy samolot transportowy.
Kirill Dmitriev na lotnisku z przedstawicielami USA Stevem Witkoffem i Jaredem KushneremHANDOUT/AFPEast News

W skrócie

  • Władimir Putin podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu ataków na Kijów na trzy dni ze względu na wizytę delegacji ze Stanów Zjednoczonych w Rosji i Ukrainie.
  • W nocy z piątku na sobotę Rosja przeprowadziła ataki na ukraińskie lotniska, w tym na lotnisko w Kijowie i Boryspolu, co prezydent Wołodymyr Zełenski uznał za powiązane z wizytą amerykańskich wysłanników.
  • Rosja kontynuuje ataki powietrzne na Ukrainę, a ostatnie uderzenia w Kijowie objęły między innymi siedzibę ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa, powodując obrażenia u kilkunastu osób.
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Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera, przekazał również, że prezydent Rosji Władimir Putin ma w sobotę spotkać się ze specjalnymi przedstawicielami USA Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
Amerykańska delegacja, jak podaje agencja Reutera, jest już w Moskwie. W niedzielę ma udać się do Kijowa.

Wcześniej szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow przekazał, że Putin otrzymał propozycję wstrzymania ognia, lecz nie udzielił na nią odpowiedzi.

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Tego samego dnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o rosyjskich atakach na cele w Ukrainie, w tym na lotniska w Kijowie i pobliskim Boryspolu.

Rosja uderzyła w ukraińskie lotniska. Zełenski wskazuje na "charakter demonstracyjny"

Zełenski ocenił, że rosyjskie uderzenia miały charakter demonstracyjny i były związane z planowaną wizytą amerykańskich wysłanników.

Zełenski zwrócił uwagę, że rosyjskie siły zaatakowały obiekty związane z lotnictwem właśnie w czasie, gdy trwały rozmowy o możliwości przylotu Witkoffa i Kushnera do Ukrainy.

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"Rosyjsko-irańskie Shahedy w odpowiedzi na amerykańską dyplomację" - napisał ukraiński prezydent, odnosząc się do nocnych ataków.

Ukraiński prezydent wcześniej wezwał Rosję do wstrzymania ataków z powietrza na czas misji dyplomatycznej. Rosja nie odpowiedziała wówczas na ten apel.

Zełenski o rosyjskiej odpowiedzi. "Demonstracyjny" sygnał dla świata

Zdaniem Zełenskiego sobotnie ataki pokazują, że Moskwa nie zamierza w tym momencie ograniczać działań wojennych mimo podejmowanych prób dyplomatycznych. Uderzenia nastąpiły w czasie, gdy przedstawiciele USA rozpoczęli kolejną próbę rozmów mających doprowadzić do zakończenia wojny.

Równocześnie Rosja kontynuuje intensywne ataki powietrzne na Ukrainę. W ostatnich tygodniach szczególnie dotknięty jest Kijów, gdzie rosyjskie drony pojawiają się coraz częściej. Reuters wskazuje, że nowe, szybkie drony odrzutowe są trudniejsze do przechwycenia i powodują poważne zakłócenia codziennego życia mieszkańców stolicy.

Do eskalacji doszło także w samym centrum Kijowa. Rosyjski dron uderzył w siedzibę ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa, a w ataku rannych zostało co najmniej 12 osób. Zełenski zapowiedział odpowiedź na rosyjskie działania.

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