W skrócie Władimir Putin podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu ataków na Kijów na trzy dni ze względu na wizytę delegacji ze Stanów Zjednoczonych w Rosji i Ukrainie.

W nocy z piątku na sobotę Rosja przeprowadziła ataki na ukraińskie lotniska, w tym na lotnisko w Kijowie i Boryspolu, co prezydent Wołodymyr Zełenski uznał za powiązane z wizytą amerykańskich wysłanników.

Rosja kontynuuje ataki powietrzne na Ukrainę, a ostatnie uderzenia w Kijowie objęły między innymi siedzibę ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa, powodując obrażenia u kilkunastu osób.

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Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera, przekazał również, że prezydent Rosji Władimir Putin ma w sobotę spotkać się ze specjalnymi przedstawicielami USA Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Amerykańska delegacja, jak podaje agencja Reutera, jest już w Moskwie. W niedzielę ma udać się do Kijowa.

Wcześniej szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow przekazał, że Putin otrzymał propozycję wstrzymania ognia, lecz nie udzielił na nią odpowiedzi.

Tego samego dnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o rosyjskich atakach na cele w Ukrainie, w tym na lotniska w Kijowie i pobliskim Boryspolu.

Rosja uderzyła w ukraińskie lotniska. Zełenski wskazuje na "charakter demonstracyjny"

Zełenski ocenił, że rosyjskie uderzenia miały charakter demonstracyjny i były związane z planowaną wizytą amerykańskich wysłanników.

Zełenski zwrócił uwagę, że rosyjskie siły zaatakowały obiekty związane z lotnictwem właśnie w czasie, gdy trwały rozmowy o możliwości przylotu Witkoffa i Kushnera do Ukrainy.

"Rosyjsko-irańskie Shahedy w odpowiedzi na amerykańską dyplomację" - napisał ukraiński prezydent, odnosząc się do nocnych ataków.

Ukraiński prezydent wcześniej wezwał Rosję do wstrzymania ataków z powietrza na czas misji dyplomatycznej. Rosja nie odpowiedziała wówczas na ten apel.

Zełenski o rosyjskiej odpowiedzi. "Demonstracyjny" sygnał dla świata

Zdaniem Zełenskiego sobotnie ataki pokazują, że Moskwa nie zamierza w tym momencie ograniczać działań wojennych mimo podejmowanych prób dyplomatycznych. Uderzenia nastąpiły w czasie, gdy przedstawiciele USA rozpoczęli kolejną próbę rozmów mających doprowadzić do zakończenia wojny.

Równocześnie Rosja kontynuuje intensywne ataki powietrzne na Ukrainę. W ostatnich tygodniach szczególnie dotknięty jest Kijów, gdzie rosyjskie drony pojawiają się coraz częściej. Reuters wskazuje, że nowe, szybkie drony odrzutowe są trudniejsze do przechwycenia i powodują poważne zakłócenia codziennego życia mieszkańców stolicy.

Do eskalacji doszło także w samym centrum Kijowa. Rosyjski dron uderzył w siedzibę ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa, a w ataku rannych zostało co najmniej 12 osób. Zełenski zapowiedział odpowiedź na rosyjskie działania.



