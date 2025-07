Główne cele Rosjan to przejęcie kluczowych miejscowości i przerwanie wsparcia logistycznego na Donbas.

- W obwodzie zaporoskim wróg prowadzi działania szturmowe na całej linii styczności. Wróg działa w małych grupach, bez użycia sprzętu (ciężkiego - red.). Jeśli porównamy intensywność działań wroga w 2022 lub 2023, to 2025 rok jest bardziej nasycony działaniami szturmowymi okupantów. Nie widzieliśmy niczego podobnego od trzech lat - przyznał żołnierz o pseudonimie "Las".

- Wróg otrzymał zadanie: dotrzeć do szosy na Mariupol, przerwać wsparcie logistyczne dla kierunku Doniecka, zdobyć Orichów, dotrzeć do Kamianske, a następnie do Komyszuwakchi. W związku z tym, aby wykonać te zadania, jak rozumiem, wróg będzie prowadził działania szturmowe przez całe lato - dodał.