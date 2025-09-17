W skrócie Manewry Zapad 2025 na Białorusi zakończyły się, a ruchy rosyjskich wojsk są uważnie monitorowane przez Ukrainę.

Podczas ćwiczeń do sił rosyjskich i białoruskich dołączyli żołnierze z Indii, co eksperci uznają za sygnał zacieśniania współpracy z Moskwą.

Obserwatorzy zwracają uwagę na możliwe międzynarodowe konsekwencje wiążące się z udziałem Indii w manewrach.

Zakończył się trwające od 12 do 16 września białorusko-rosyjskie manewry wojskowe Zapad 2025.

Ukraińcy bacznie przyglądają się ruchom wrogich wojsk. Przypomnijmy, przed pełnoskalową agresją Rosji również przeprowadzono sojusznicze manewry. Wówczas część rosyjskich oddziałów pozostała na pograniczu, by następnie zaatakować sąsiednią Ukrainę.

- Rosyjscy żołnierze zaczynają opuszczać poligony w Republice Białorusi. Ich ruch jest monitorowany - przekazał w rozmowie rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, pułkownik Andrij Demczenko.

- Nie mogę teraz powiedzieć, że wszyscy opuścili Białoruś, ale mam nadzieję, że będą podążać we właściwym kierunku - dodał Demczenko, cytowany przez Ukrainską Prawdę.

Rzecznik Państwowej Służby Granicznej zaznaczył, że podczas manewrów Zapad 2025 nie prowadzono żadnych działań na granicy ukraińskiej.

Kulminacyjnym punktem wojskowych ćwiczeń było "pokonanie hipotetycznego wroga i osiągnięcie hipotetycznej granicy państwowej" - podano. Tym działaniom przyglądał się rosyjski przywódca Władimir Putin.

Władimir Putin obserwował manewry wojskowe Zapad-2025 SERGEI BOBYLYOV AFP

"Przekroczenie czerwonej linii". Indie wzięły udział w manewrach Zapad 2025

Do oddziałów rosyjskich i białoruskich niespodziewanie dołączyli przedstawiciele Indii. To "przekroczenie czerwonej linii" - stwierdził Ulrich Speck, niemiecki analityk polityki zagranicznej. Zdaniem ekspertów decyzja władz w Delhi to kolejny sygnał o zacieśnianiu współpracy z Moskwą.

O indyjskich żołnierzach zaangażowanych w manewry Zapad 2025 pisał "The Times". Według oficjalnych informacji podanych przez indyjskie Ministerstwo Obrony, w ćwiczeniach udział wzięło 65 żołnierzy, którzy wysłani zostali na poligon Mulino znajdujący się 85 kilometrów na zachód od rosyjskiego Niżnego Nowogrodu.

"Aktywny udział Indii w ćwiczeniach Zapad 2025 po ochłodzeniu stosunków między Waszyngtonem a Delhi budzi obawy o przyszły zakres amerykańsko-indyjskich relacji w zakresie bezpieczeństwa" - zauważył David Merkel, były zastępca asystenta sekretarza stanu USA ds. Europy i Euroazji.

