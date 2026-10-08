W skrócie Według Marco Rubio zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą poprzez negocjacje nie jest aktualnie możliwe z powodu m.in. spornych kwestii terytorialnych.

Marco Rubio wyraził zaniepokojenie możliwą eskalacją konfliktu i zapewnił, że Stany Zjednoczone są gotowe pośredniczyć oraz odgrywać konstruktywną rolę w rozmowach pokojowych.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość udziału w trójstronnym spotkaniu, a Ukraina otrzymała cztery propozycje zawieszenia broni i rozważa różne warianty rozejmu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Sekretarz stanu USA Marco Rubio w wywiadzie dla greckiego dziennika "Kathimerini" ocenił, że zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej na drodze negocjacji dyplomatycznych jest obecnie "nieosiągalne".

Polityk stwierdził, że konflikt osiągnął "strategiczny impas", który można rozwiązać jedynie przez negocjacje lub eskalację. Jak przyznał, wysiłki dyplomatyczne nie przynoszą rezultatu, ponieważ Moskwa domaga się pełnej kontroli nad Donbasem, a Kijów stanowczo odrzuca te żądania.

Wojna w Ukrainie. Rubio: Nie widać perspektyw na rozwiązanie w drodze negocjacji

- Obecnie nie widać perspektyw na rozwiązanie konfliktu w drodze negocjacji. Jesteśmy gotowi podjąć wszelkie możliwe działania, aby to osiągnąć. Próbowaliśmy już tego w przeszłości, ale jak dotąd cel ten pozostaje nieosiągalny - powiedział.

Marco Rubio zapewnił jednocześnie, że Stany Zjednoczone są w dalszym ciągu gotowe "odgrywać konstruktywną rolę w dążeniu do dyplomatycznego rozwiązania". Jednocześnie wyraził zaniepokojenie ewentualną eskalacją wojny.

- Zaledwie wczoraj doszło do kolejnych ataków na statki na Morzu Czarnym w formie skoordynowanej akcji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Jesteśmy zaniepokojeni możliwością przeprowadzenia operacji dywersyjnej w sąsiednim kraju, która może wymknąć się spod wszelkiej kontroli - mówił.

Sekretarz stanu USA dodał, że istnieją wyraźne oznaki, że Rosja zamierza wykorzystać zbliżającą się zimę, aby zniszczyć ukraińską sieć energetyczną i zmusić ją do kapitulacji.

Ukraina. Sekretarz stanu USA ostrzegł przed eskalacją. "Podzielamy obawy"

Rubio wspomniał też, że Ukraina wzmocniła zdolność do przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu w głąb terytorium Rosji.

- Podzielamy zatem obawy, które ogarniają cały świat, dotyczące możliwości eskalacji konfliktu, która może wpłynąć na inne kraje i może przerodzić się w szerszy konflikt. (...) Jeśli będzie istniała szansa na rozwiązanie poprzez negocjacje - naprawdę wierzymy, że będzie to korzystne zarówno dla Rosji, jak i dla Ukrainy - posumował.

Przypomnijmy, że wcześniej Marco Rubio mówił, że osiągnięcie rozejmu energetycznego między Rosją a Ukrainą jest trudnym zadaniem, aleWaszyngton spróbuje tego dokonać.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził gotowość do udziału w trójstronnym spotkaniu z USA i Rosją na poziomie technicznym. Wcześniej media donosiły, że przedstawiciele USA, Ukrainy i Rosji mogą spotkać się w październiku w Abu Zabi, aby omówić możliwość rezygnacji z ataków na infrastrukturę energetyczną.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha informował z kolei, że Kijów otrzymał cztery propozycje zawieszenia broni i jest gotowy na różne warianty rozejmu z Rosją.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Źródła: "Kathimerini", Ukraińska Prawda



