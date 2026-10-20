W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wideokonferencji z amerykańskimi kongresmenami przedstawił trudności Ukrainy spowodowane zmianami w polityce USA, wpływającymi na skuteczność obrony przed atakami Rosji.

Zełenski wskazał na brak kluczowych danych wywiadowczych, utrudnienia dotyczące sieci Starlink oraz opóźnienia w dostawach pocisków do systemów Patriot, opisując obecną sytuację jako najtrudniejszą od początku wojny.

W rozmowie z sekretarzem stanu USA Zełenski wyraził wdzięczność za deklarowaną pomoc i poruszył kwestie systemów przechwytywania pocisków balistycznych, ostrzegania przed atakami oraz przywrócenia działania systemów Starlink/Starshield.

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Prezydent Ukrainy przeprowadził rozmowę z kongresmenami USA w poniedziałek w formie wideokonferencji.

The Kyiv Independent opisuje, że celem było omówienie serii zmian w polityce amerykańskiej, które w Kijowie wywołały niepokój i zdezorientowanie, a ponadto wpłynęły na większą podatność Ukraińców na ataki ze strony Rosji.

Przypomnijmy - ostatnie dni to informacje o zakłóceniach w przekazywaniu Kijowowi kluczowych danych wywiadowczych, utrudnieniach w działaniu sieci satelitarnej Starlink czy opóźnieniach w dostawach niezbędnych Ukraińcom pocisków do systemów Patriot, choć te opłacono już z programu PURL.

Efekt? Jak mówił Zełenski, Kijów nie był w stanie, na poziomie skuteczności jak do tej pory, odpierać masowych ataków Rosjan na miasta, cele cywilne i infrastrukturę energetyczną.

Wojna w Ukrainie. Zełenski apeluje do kongresmenów z USA

Wideorozmowę zorganizowali senatorowie Richard Blumenthal (demokrata) i Thom Tillis (republikanin). Uczestniczyli w niej członkowie obydwu partii z Senatu i Izby Reprezentantów.

Zełenski, jak czytamy, przedstawił politykom trudności, z jakimi mierzy się obecnie Ukraina. Przywódca obecną sytuację opisał jako "najtrudniejszą od samego początku tej wojny".

Ukraiński przywódca wskazał na sukcesy na froncie, odbite z rąk okupanta tereny w operacji Vivaldi w obwodzie donieckim, a następnie zwrócił uwagę na skutki ograniczeń nakładanych na Kijów. Uwypuklił całą serię katastrof i ocenił, że "stoją w ostrym kontraście do tego, co osiągamy na polu walk".

"Chcemy zrozumieć, co się dzieje". Zełenski z apelem do USA

- Musicie zrozumieć, jak poważna jest ta sytuacja... Ataki Rosji są jeszcze okrutniejsze i bardziej niemoralne - mówił Zełenski do kongresmenów.

- Trudno wskazać godzinę, w której Rosja w coś nie uderza, czegoś nie atakuje. To się dzieje każdego dnia - opisywał prezydent. Dodał, że Kijów zaproponował 30-dniowe zawieszenie ataków na rosyjskie rafinerie w zamian za dostawy Patriotów, jednak ani USA, ani Rosja nie wyraziły zainteresowania - czytamy.

- Wszystko wskazuje, że podjęto jakąś decyzję polityczną, która ma na celu ograniczenie poparcia dla nas... Chcemy zrozumieć, co się dzieje, dlaczego to się dzieje, gdzie to wszystko zmierza - mówił Zełenski, pytając o radykalny zwrot, jakiego dokonał Trump.

Tylko w ostatnich tygodniach Donald Trump zaczął oskarżać Ukrainę o kryzys paliwowy na świecie (pomijając faktyczne przyczyny i wojnę USA w Iranie), następnie apelował o zaprzestanie atakowania rosyjskich rafinerii, a potem ogłosił deal z Rosją w sprawie dostaw oleju napędowego.

Następnie Trump zniósł część sankcji na Rosję. Potem pojawiły się wspomniane wyżej kłopoty z przesyłem danych wywiadowczych, ostrzeżeń przed atakami Rosji w Ukrainie, siecią Starlink i dostawami sprzętu. Zełenski w rozmowie z Bloombergiem oceniał, że to ruchy, którymi USA chcą skłonić Ukrainę do kapitulacji przed Rosją.

Biały Dom zaprzecza, jakoby nakazywał wprowadzenie ograniczeń czy celowo zatajał dane o planowanych rosyjskich uderzeniach.

Rozmowa Wołodymyr Zełenski - Marco Rubio

Z kolei we wtorek Zełenski przekazał, że odbył rozmowę z sekretarzem stanu USA.

"Była to merytoryczna rozmowa, skupiona na sprawach, które mają znaczenie. Jestem wdzięczny za gotowość do pomocy i jasne stanowisko" - przekazał, wymieniając wśród tematów:

systemy do przechwytywania pocisków balistycznych,

wczesne ostrzeganie przed atakami Rosji,

sytuację z systemami Starlink/Starshield, którą "należy przywrócić do normy".

Zełenski podkreślił jednocześnie wysiłki mające na celu zakończenie wojny i zapowiedział, że wkrótce znów odbędzie rozmowę z Marco Rubio.

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Źródło: The Kyiv Independent



