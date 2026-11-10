W skrócie We wtorek w Abu Zabi rozpoczynają się dwudniowe negocjacje trójstronne z udziałem Ukrainy, USA oraz Rosji, mające na celu zakończenie trwającego konfliktu zbrojnego.

Jak donosi "The Washington Post", amerykańscy negocjatorzy są skłonni podjąć szerszą dyskusję o architekturze bezpieczeństwa w Europie, co jest kluczowym celem Kremla.

Administracja Trumpa rozważa ofertę ograniczenia Ukrainie możliwości odbudowania zdolności obronnych po wojnie oraz zniesienie sankcji wobec Rosji przed wycofaniem jej wojsk z okupowanych terenów.

Urzędnicy amerykańscy sugerują, że w ramach porozumienia Ukraina mogłaby otrzymać gwarancje bezpieczeństwa wzorowane na art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

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We wtorek w Abu Zabi ruszają dwudniowe negocjacje w formacie Ukraina-USA-Rosja. Ostatnie rozmowy w takim kształcie przeprowadzano w lutym.

Delegacji USA przewodniczą specjalni wysłannicy Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner. Jak czytamy w "The Washington Post", amerykańscy negocjatorzy najwyraźniej ulegli już kluczowemu celowi Moskwy, rozpoczynając podczas spotkań szerszą dyskusję na temat bezpieczeństwa w Europie.

Trójstronne negocjacje w Abu Zabi. Media: USA uległy wieloletniemu żądaniu Kremla

Dziennik donosi, że zdaniem administracji Trumpa tylko jednoczesne zawarcie z Rosją szerszego porozumienia, obejmujące ustalenia w tej właśnie sprawie, umożliwi osiągnięcie konsensusu w kwestii zakończenia wojny w Ukrainie.

Przyjmując takie stanowisko, Stany Zjednoczone uginają się pod wieloletnim żądaniem Kremla, któremu do tej pory sprzeciwiały się zarówno USA, jak i sojusznicy Amerykanów z NATO - pisze "WP".

- Aby rozwiązać kwestie terytorialne na terenie Ukrainy, trzeba zająć się powojenną architekturą bezpieczeństwa. To bardzo logiczny krok - powiedział przedstawiciel władz USA w poniedziałkowej rozmowie z dziennikarzami pod warunkiem zachowania anonimowości.

- Jeśli obie strony wiedzą, jak zakończyć spór, muszą wiedzieć, do jakiej sytuacji doprowadzi to zakończenie - oceniło źródło "WP". Z przekazanych przez urzędnika doniesień wynika, że administracja Trumpa jest gotowa zaoferować Ukrainie "gwarancję bezpieczeństwa na wzór art. 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego)".

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja-USA. Moskwa z perspektywą osiągnięcia celów

Jak podaje "WP", Kreml miałby osiągnąć również inne cele. Przedstawiciel administracji USA zapowiedział, że strona amerykańska jest skłonna ograniczyć Ukrainie możliwość odbudowania swoich zdolności obronnych po zakończeniu wojny.

Co więcej, Stany Zjednoczone są gotowe znieść sankcje, które nałożono na Rosję w odpowiedzi na aneksję ukraińskiego terytorium, jeszcze przed wycofaniem wojsk agresora z okupowanych terenów.

- Być może z czasem sankcje mogą posłużyć jako środek motywujący Rosję do przestrzegania zawartego porozumienia, a jednocześnie pozostawić możliwość ich ponownego wprowadzenia, jeśli Rosja naruszy umowę. W ten sposób tworzy się realną motywację, ale też konsekwencje w wypadku zerwania przyszłego porozumienia - powiedział dziennikarzom urzędnik.

Źródło: "The Washington Post"



