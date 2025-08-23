Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

"Rozmowy są przedwczesne". Admirał z NATO ucina spekulacje

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

- Rozmowy o potencjalnym wysłaniu żołnierzy NATO na Ukrainę w ramach gwarancji bezpieczeństwa są przedwczesne - stwierdził przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone. Jak dodał, "my w NATO absolutnie o tym nie rozmawialiśmy". - Jest jasne, że Ukraińcy dążą do dialogu, ale Rosjanie są niechętni i grają na zwłokę, aby zyskać na czasie - ocenił.

Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO zabrał głos w sprawie wysłania wojsk na Ukrainę
Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO zabrał głos w sprawie wysłania wojsk na UkrainęDURSUN AYDEMIR / ANADOLUAFP

Admirał Cavo Dragone w wywiadzie udzielonym włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera" stwierdził, że część państw NATO rzeczywiście wyraziła potencjalną zgodę na wysłanie swoich żołnierzy na Ukrainę w ramach gwarancji bezpieczeństwa.

Według niego rozmowy na ten temat są jednak na razie na bardzo początkowym etapie i nie ma mowy o jakichkolwiek decyzjach. Przekazał również, że obecnie kwestia ta jest dyskutowana przez polityków w negocjacjach z Moskwą, ale do tej pory nie była poruszana na forum Sojuszu.

Zobacz również:

Trump, Zełenski i europejscy liderzy razem. Wizyta w Białym Domu
Ukraina - Rosja

Trump zwrócił się do europejskich liderów. Wspomniał o wymianie ziem

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    - Gwarancje bezpieczeństwa ustalane przez polityków muszą określać kontekst. Na przykład: kto na miejscu decyduje, czy Rosjanie lub Ukraińcy naruszyli porozumienia? Kto ustala zasady zaangażowania żołnierzy? Jaką część terytorium należy chronić? Czy potencjalni żołnierze powinni jedynie monitorować sytuację, czy również bronić Ukrainy, a jeśli tak, to jaką bronią? - powiedział.

    Wojna w Ukrainie. NATO nadal będzie wspierać Kijów

    Dragone zaznaczył jednocześnie, że niezależnie od efektu ostatecznych ustaleń "NATO pozostanie zobowiązane do obrony, przede wszystkim, obywateli swoich państw członkowskich".

    Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO zapewnił jednocześnie, że Sojusz nadal zamierza wspierać Ukrainę poprzez wysyłanie broni i amunicji. - Przy każdej okazji powtarzamy, że nasze pełne poparcie dla Ukrainy nigdy się nie zmieniło i nie zmieni się, dopóki nie zapanuje sprawiedliwy i trwały pokój - stwierdził i dodał, że Sojusz zamierza nawet zwiększyć pomoc wojskową.

    - Jest jasne, że Ukraińcy dążą do dialogu, ale Rosjanie są niechętni i grają na zwłokę, aby zyskać na czasie. Mam nadzieję, że sankcje mające na celu zwiększenie napięć wewnętrznych wobec Putina zostaną zaostrzone. Liczymy, że umożliwimy Ukrainie negocjacje z silnej pozycji - powiedział.

    Ukraina i jej sojusznicy przygotowały listę priorytetów dla armii

    Dragone poinformował również, że około miesiąc temu Ukraina, wraz z państwami europejskimi oraz Stanami Zjednoczonymi sporządziły listę priorytetowych potrzeb ukraińskiej armii. Po zatwierdzeniu listy, rozpoczynają się próby kompletowania sprzętu i poszukiwania finansowania.

    - Do tej pory w ramach tej formuły wysłano broń o wartości półtora miliarda dolarów. Były trzy pakiety po około 500 mln dolarów każdy. Pierwszy został sfinansowany przez Holandię na początku sierpnia, drugi dzień później przez Danię, Finlandię i Szwecję. Trzeci został opłacony przez Niemcy w połowie miesiąca - przekazał włoski admirał. W pakietach znalazły się przede wszystkim obrona przeciwlotnicza do zwalczania rakiet i dronów, a także amunicja różnych kalibrów.

    Źródło: "Corriere della Sera"

    Zobacz również:

    Marco Rubio ma przewodniczyć grupie opracowującej projekt gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy
    Ukraina - Rosja

    Ruszają prace nad gwarancjami dla Ukrainy. Rubio ze specjalną misją od Trumpa

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    "Polityczny WF": PiS znalazło kandydata na premiera. Da im wygraną?INTERIA.PL

    Najnowsze