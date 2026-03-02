Bliski Wschód
Bliski Wschód

Rozmowy pokojowe pod znakiem zapytania. Zełenski: Nie możemy potwierdzić

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Kolejna runda trójstronnych negocjacji pomiędzy Ukrainą, Rosją i USA nie została odwołana mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie - poinformował Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca przekazał, że zmianie może ulec miejsce spotkania, które pierwotnie miało się odbyć w Abu Zabi. W grę wchodzą dwie lokalizacje.

article cover
Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy ws. pokoju w Ukrainie nie zostały odwołaneUKRAINE/APAImages/Shutterstock; PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREHPAP/EPA

Prezydent Ukrainy potwierdził, że zaplanowane na ten tydzień spotkanie delegacji ukraińskiej, rosyjskiej i amerykańskiej w sprawie zawarcia pokoju w Ukrainie nie zostało odwołane mimo szczególnie napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie po sobotnim ataku USA i Izraela na Iran.

Zełenski przekazał w rozmowie z mediami, że Kijów rozważa zmianę lokalizacji negocjacji. Pierwotnie były one zaplanowane w Abu Dabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tam też w styczniu odbyła się pierwsza tura trójstronnych rozmów.

- Spotkanie było wstępnie zaplanowane na 5 i 6 marca i miało się odbyć w Abu Zabi. (...) Z powodu trwających działań wojennych nie możemy potwierdzić, że spotkanie odbędzie się w Abu Zabi, ale mimo to nikt go nie odwołał - mówił Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Rozmowy pokojowe przeniesione z Abu Zabi? "Nie możemy potwierdzić"

Wśród potencjalnych nowych lokalizacji Wołodymyr Zełenski wskazał Turcję i Szwajcarię. Według przywódcy jak dotąd Stany Zjednoczone i Europa nie dały żadnych sygnałów, by sytuacja wokół Iranu miała wpłynąć na program PURL - finansowania zakupów broni i amunicji z amerykańskich zapasów dla Ukrainy.

    Zełenski powiedział, że to co dzieje się obecnie w Iranie, jest sygnałem dla Władimira Putina, "aby zobaczył, jak kończy się dyktatura".

    - Wydaje mi się, że Putin pokazał już, jakim jest sojusznikiem w Syrii, kiedy nie byli w stanie pomóc reżimowi al-Asada. Moim zdaniem teraz również pokazali swoją słabość, to znaczy, że jako sojusznicy nic nie są warci. Wszystkie ich siły, wszystkie ich siły zbrojne i inne formacje znajdują się w Ukrainie. Nie mają już żadnych innych sił - podkreślił ukraiński przywódca.

    Wojna w Ukrainie. Nieustanny ostrzał na froncie, są nowe ofiary

    Minionej nocy Rosja przeprowadziła kolejne ataki na ukraińskie terytorium. Rosyjskie siły zbrojne zbombardowały nad ranem miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Trzy osoby zginęły.

    W wyniku ataku rosyjskiego drona zginęła też jedna kobieta w obwodzie czernihowskim. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny, doszło w nim do pożaru.

    W wyniku pożaru po ataku dronów zginęła jedna osoba
    W wyniku pożaru po ataku dronów zginęła jedna osobaPaństwowa Służba Ratownicza Ukrainy/Facebookmateriał zewnętrzny

    Swoje ataki przeprowadziła także strona ukraińska - główne uderzenie dronów było skierowane na jeden z terminali naftowych w porcie Szescharis nad Morzem Czarnym w porcie Noworosyjsk. Pożar został ugaszony około południa.

    Kreml stwierdził w poniedziałek, że Rosja przejęła kontrolę nad wsiami Drobyszewe i Reznikowka w obwodzie donieckim i miejscowością Krugłoje w obwodzie charkowskim. Ukraina nie potwierdza tych doniesień.

    Źródła: Reuters, Ukraińska Prawda

