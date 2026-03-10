W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował o przełożeniu trójstronnych rozmów nt. zawieszenia broni w Ukrainie, zaplanowanych na ten tydzień, na wniosek strony amerykańskiej.

Ukraiński zespół negocjacyjny przekazał Zełenskiemu nowe informacje wywiadowcze o planach Rosji, ale szczegóły raportu nie zostały ujawnione.

Władimir Putin przekazał gratulacje Modżtabie Chameneiowi i potwierdził "niezachwiane poparcie" Rosji dla Iranu.

W poniedziałek wieczorem Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy trójstronne nt. zawieszenia broni w Ukrainie, które zaplanowano na ten tydzień, zostały odwołane.

"Obecnie priorytetem i całą uwagą partnerów jest sytuacja wokół Iranu, dlatego też zaplanowane na ten tydzień spotkanie zostało przełożone na wniosek strony amerykańskiej" - przekazał na platformie X.

Przypomnijmy, w spotkaniu mieli wziąć udział również przedstawiciele Rosji, agresora w trwającej wojnie na wschodzie Europy oraz bliskiego sojusznika Iranu.

"Ukraina jest jednak gotowa na spotkanie w każdej chwili, w formacie, który może pomóc i który będzie realistyczny z punktu widzenia zakończenia wojny" - zapewnił Zełenski.

"Drugi front wojny z Ukrainą". Zełenski alarmuje o planach Rosji

Ukraiński zespół negocjacyjny miał przekazać prezydentowi nowe informacje wywiadowcze o planach strony rosyjskiej. Zełenski nie zdradził, czego dotyczył raport. Niewykluczone, że Moskwa po krótkiej przerwie szykuje się do zmasowanego ostrzału.

Zdaniem ukraińskiego przywódcy Rosja próbuje "manipulować" w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie, aby "wykorzystać go do swojej agresji".

Chodzi o "skuteczne przekształcenie ataków reżimu irańskiego na sąsiadów i bazy amerykańskie w drugi front wojny Rosji z Ukrainą, a szerzej - z całym Zachodem" - tłumaczył Wołodymyr Zełenski.

Iran - Rosja. Putin: Chciałbym potwierdzić poparcie dla Teheranu

W poniedziałek Władimir Putin złożył gratulacje na ręce nowo wybranego najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego.

"Chciałbym potwierdzić nasze niezachwiane poparcie dla Teheranu i solidarność z naszymi irańskimi przyjaciółmi" - przekazał Putin i dodał, że "Rosja była i pozostanie wiarygodnym partnerem" dla Iranu.

"W czasach, gdy Iran mierzy się z agresją zbrojną, pana kadencja na tym wysokim stanowisku będzie niewątpliwie wymagała wielkiej odwagi i poświęcenia" - podkreślił rosyjski przywódca, zwracając się do ajatollaha.

