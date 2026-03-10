Rozmowy pokojowe odwołane. Zełenski: Na wniosek USA
Na wniosek strony amerykańskiej rozmowy trójstronne w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie zostały odwołane - przekazał Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił, dla USA obecnie priorytet stanowi konflikt z Iranem. Prezydent Ukrainy ostrzegł również przed ukrytym planem Kremla, który wojnę na Bliskim Wschodzie chce przekształcić w "drugi front wojny Rosji z Ukrainą".
W skrócie
W poniedziałek wieczorem Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy trójstronne nt. zawieszenia broni w Ukrainie, które zaplanowano na ten tydzień, zostały odwołane.
"Obecnie priorytetem i całą uwagą partnerów jest sytuacja wokół Iranu, dlatego też zaplanowane na ten tydzień spotkanie zostało przełożone na wniosek strony amerykańskiej" - przekazał na platformie X.
Przypomnijmy, w spotkaniu mieli wziąć udział również przedstawiciele Rosji, agresora w trwającej wojnie na wschodzie Europy oraz bliskiego sojusznika Iranu.
"Ukraina jest jednak gotowa na spotkanie w każdej chwili, w formacie, który może pomóc i który będzie realistyczny z punktu widzenia zakończenia wojny" - zapewnił Zełenski.
"Drugi front wojny z Ukrainą". Zełenski alarmuje o planach Rosji
Ukraiński zespół negocjacyjny miał przekazać prezydentowi nowe informacje wywiadowcze o planach strony rosyjskiej. Zełenski nie zdradził, czego dotyczył raport. Niewykluczone, że Moskwa po krótkiej przerwie szykuje się do zmasowanego ostrzału.
Zdaniem ukraińskiego przywódcy Rosja próbuje "manipulować" w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie, aby "wykorzystać go do swojej agresji".
Chodzi o "skuteczne przekształcenie ataków reżimu irańskiego na sąsiadów i bazy amerykańskie w drugi front wojny Rosji z Ukrainą, a szerzej - z całym Zachodem" - tłumaczył Wołodymyr Zełenski.
Iran - Rosja. Putin: Chciałbym potwierdzić poparcie dla Teheranu
W poniedziałek Władimir Putin złożył gratulacje na ręce nowo wybranego najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego.
"Chciałbym potwierdzić nasze niezachwiane poparcie dla Teheranu i solidarność z naszymi irańskimi przyjaciółmi" - przekazał Putin i dodał, że "Rosja była i pozostanie wiarygodnym partnerem" dla Iranu.
"W czasach, gdy Iran mierzy się z agresją zbrojną, pana kadencja na tym wysokim stanowisku będzie niewątpliwie wymagała wielkiej odwagi i poświęcenia" - podkreślił rosyjski przywódca, zwracając się do ajatollaha.