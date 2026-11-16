W skrócie Ursula von der Leyen zapowiedziała zaangażowanie liderów europejskich instytucji w format E5 w celu wsparcia rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją.

Premier Donald Tusk podkreślił, że format E5 obejmie Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Włochy oraz Polskę, co ma zapewnić udział Polski w dyskusjach o bezpieczeństwie.

Ukraiński deputowany Roman Kostenko ocenił, że pokój z Rosją jest obecnie niemożliwy ze względu na brak odpowiednich warunków do zakończenia działań wojennych.

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"Dzisiaj, wraz z Alexandrem Stubbem, przedyskutowałam sposób zaangażowania w rozmowy pokojowe między Ukrainą i Rosją" - poinformowała w niedzielę na platformie X Ursula von der Leyen.

Jak podkreśliła "Europa będzie zaangażowana w proces w formacie E5 + EU". Do wspomnianego formatu należą Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy oraz Polska. Przewodnicząca Komisji Europejskiej dodała, że "w międzyczasie zapewnimy maksymalne wsparcie Ukrainie oraz będziemy wywierać maksymalną presję na Rosję".

"Rozmawialiśmy także o rozszerzeniu Unii Europejskiej przed Forum Rozszerzenia UE. Uzgodniliśmy, że większa i silniejsza Unia Europejska stworzy bardziej zamożną i niezależną Europę" - podkreśliła von der Leyen.

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Przewodnicząca Komisji Europejskiej dodała również, że "jest wdzięczna Finlandii za jej niestrudzone wysiłki wkładane do zakończenia tej brutalnej wojny".

"Nie można rozmawiać bez Polski". Udział kraju w rozmowach pokojowych

W ubiegłym tygodniu o formacie zaangażowania Europy w negocjacje pokojowe mówił Donald Tusk. Wracając z nieformalnego szczytu Unii Europejskiej w Dublinie, podkreślił, że "wszyscy poparli ideę formatu E5".

Zgodnie z jej ideą, jak wyjaśnił premier, wśród krajów reprezentujących Europę znalazłyby się Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy oraz Polska. - Dla mnie było bardzo ważne, żeby wreszcie zrozumieli, że nie można rozmawiać o bezpiecznej Europie i zakończeniu wojny na Ukrainie bez Polski - podkreślił.

Z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, ogłaszając decyzję o rozmowach pokojowych, podkreślił, że "zasady i stanowisko w tych negocjacjach są powszechnie znane".

"Nasz europejski zespół będzie nadal działał w pełnej zgodzie i w ścisłej współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi" - dodał Costa.

Rozmowy pokojowe ws. wojny w Ukrainie. Polska weźmie udział

Agencja Unian podaje, że pokój z Rosją "jest obecnie niemożliwy". Powołując się na ukraińskiego deputowanego Romana Kostenko, wskazuje, że dotychczas "nie stworzono warunków, które pozwoliłyby Rosji zakończyć wojnę".

Jak wyjaśnił, Rosja "chce zablokować ukraińską infrastrukturę swoimi uderzeniami i oczekuje, że pod wpływem tej presji Ukraina wynegocjuje i zaakceptuje warunki korzystne dla Kremla".

Ostatnia runda trójstronnych rozmów pokojowych Ukraina-Rosja-USA odbyła się 10 i 11 listopada w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wtorkowe negocjacje zakończyły się po południu i trwały około czterech godzin.

Na czele ukraińskiej delegacji stał Rustem Umierow, szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Rosyjską delegacją kierował jeden z bliższych doradców Putina, Władimir Miedinski.

Źródła: Unian, Interia



