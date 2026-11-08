Szef francuskiej dyplomacji poinformował o decyzji w niedzielę na antenie stacji radiowej RTL. Jean-Noel Barrot zapewnił, że jego kraj będzie uczestniczył w negocjacjach.

- Francja przybędzie do Abu Zabi, aby wziąć udział w tych rozmowach. Nie mogę jeszcze powiedzieć, kto będzie reprezentował Francję na tym spotkaniu, ale Francja niewątpliwie tam będzie - oświadczył.

Rozmowy pokojowe w Abu Zabi. Nieoczekiwany komunikat z Francji

Barrot podkreślił, że w ostatnich tygodniach państwa europejskie wyraźnie zaznaczyły swoją obecność w rozmowach dotyczących przyszłości Ukrainy.

Zwróciły również uwagę amerykańskiemu mediatorowi, że nie może podejmować decyzji dotyczących przyszłości Starego Kontynentu bez uwzględnienia stanowiska europejskich sojuszników.

- Francja zadba o to, aby głos Europy został usłyszany, ponieważ Europa jest stroną najbardziej bezpośrednio dotkniętą - zaznaczył szef MSZ w Paryżu.

Rozmowy Ukrainy, USA i Rosji w Abu Zabi. Podano termin

O planowanym spotkaniu poinformował wcześniej specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff. Trójstronne rozmowy z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji mają odbyć się 10 i 11 listopada w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mają być kolejnym krokiem na rzecz osiągnięcia pokoju.

W kontekście przygotowań do negocjacji uwagę zwróciła zapowiedź Donalda Trumpa. Republikanin przekazał, że w czwartek odbył prywatne spotkanie z wysłannikiem Władimira Putina. Ogłosił przy tym "wielką umowę", która ma wpłynąć nie tylko na Ukrainę i Rosję, ale również na całą Europę.

Do kwestii udziału europejskich państw w rozmowach pokojowych odnosił się wcześniej także szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski ostrzegał sojuszników przed prowadzeniem negocjacji bez uwzględnienia interesów bezpieczeństwa Europy Wschodniej.



