Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rozmowy o przyszłości Ukrainy. Kraj UE wkracza do gry, minister ogłasza

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Francja weźmie udział w rozmowach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie, które mają odbyć się 10 i 11 listopada w Abu Zabi - przekazał minister spraw zagranicznych Jean-Noel Barrot. Jak zaznaczył, Europejczycy będą odpowiednio reprezentowani podczas obrad przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

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Minister spraw zagranicznych Jean-Noel Barrot podczas konferencji dotyczącej udziału Francji w negocjacjach w Abu Zabi.
Francja dołączy do rozmów Ukrainy, USA i Rosji - wynika z deklaracji szefa francuskiej dyplomacjiIMAGO/Alexander Kazakov/Imago Stock and People/Wojciech OlkusnikEast News

Szef francuskiej dyplomacji poinformował o decyzji w niedzielę na antenie stacji radiowej RTL. Jean-Noel Barrot zapewnił, że jego kraj będzie uczestniczył w negocjacjach.

- Francja przybędzie do Abu Zabi, aby wziąć udział w tych rozmowach. Nie mogę jeszcze powiedzieć, kto będzie reprezentował Francję na tym spotkaniu, ale Francja niewątpliwie tam będzie - oświadczył.

Rozmowy pokojowe w Abu Zabi. Nieoczekiwany komunikat z Francji

Barrot podkreślił, że w ostatnich tygodniach państwa europejskie wyraźnie zaznaczyły swoją obecność w rozmowach dotyczących przyszłości Ukrainy.

Zwróciły również uwagę amerykańskiemu mediatorowi, że nie może podejmować decyzji dotyczących przyszłości Starego Kontynentu bez uwzględnienia stanowiska europejskich sojuszników.

- Francja zadba o to, aby głos Europy został usłyszany, ponieważ Europa jest stroną najbardziej bezpośrednio dotkniętą - zaznaczył szef MSZ w Paryżu.

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O planowanym spotkaniu poinformował wcześniej specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff. Trójstronne rozmowy z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji mają odbyć się 10 i 11 listopada w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mają być kolejnym krokiem na rzecz osiągnięcia pokoju.

W kontekście przygotowań do negocjacji uwagę zwróciła zapowiedź Donalda Trumpa. Republikanin przekazał, że w czwartek odbył prywatne spotkanie z wysłannikiem Władimira Putina. Ogłosił przy tym "wielką umowę", która ma wpłynąć nie tylko na Ukrainę i Rosję, ale również na całą Europę.

Do kwestii udziału europejskich państw w rozmowach pokojowych odnosił się wcześniej także szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski ostrzegał sojuszników przed prowadzeniem negocjacji bez uwzględnienia interesów bezpieczeństwa Europy Wschodniej.

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