W skrócie Rozmowy dotyczące dostaw amerykańskiej broni do Ukrainy zostały wstrzymane w wyniku zamrożenia pracy administracji USA i przymusowych urlopów tysięcy urzędników.

Ukraińska delegacja nie może spotkać się z amerykańskimi przedstawicielami, co opóźnia negocjacje oraz budzi obawy o terminowość dostaw kluczowego uzbrojenia.

Przekazanie Ukrainie rakiet Tomahawk stoi pod znakiem zapytania ze względu na obecne priorytety amerykańskich zasobów wojskowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z powodu braku porozumienia w Kongresie ws. budżetu 1 października nastąpiło oficjalne zamknięcie rządu federalnego USA.

W wyniku "shutdownu" od środy na urlopy przymusowe wysłano około 750 tys. urzędników i pracowników federalnych.

USA. Rozmowy z Ukrainą "zamrożone". "Tracimy czas"

Dziennik "The Telegraph" donosi, że jednym ze skutków paraliżuj amerykańskiej administracji jest "zamrożenie" rozmów z Ukrainą dotyczących dostaw broni.

Strona ukraińska obawia się, że przez to dostawy amerykańskiej broni na front mogą zostać opóźnione.

Delegacja z Kijowa przebywa w USA od wtorku, ale z powodu przymusowych urlopów nie dochodzi do spotkań z amerykańskimi przedstawicielami.

- Głównym problemem jest to, że prowadzimy wiele rozmów na temat przyszłych dostaw (broni) - wyjaśnia w rozmowie z dziennikiem źródło w ukraińskim rządzie.

- Wszystkie przyszłe projekty są nieco zagrożone, ponieważ przedstawiciele Pentagonu, Departamentu Stanu i Białego Domu nie spotykają się, a my tracimy czas z powodu tego zamknięcia - dodał informator.

Według źródła "inne ukraińskie delegacje, które miały przylecieć do USA w nadchodzących tygodniach, obecnie analizują swoje plany".

Potencjalne porozumienie dotyczące technologii dronowej, które może być warte miliardy dolarów, stanowiłoby istotny punkt zwrotny w relacjach bezpieczeństwa między Waszyngtonem a Kijowem - zauważa brytyjskich dziennik.

Pociski Tomahawk dla Ukrainy? Media: To może być niewykonalne

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem 23 września w Nowym Jorku poprosił o dostarczenie rakiet Tomahawk o zasięgu 2,5 tys. km.

Wiceprezydent USA J.D. Vance potwierdził później, że Stany Zjednoczone rozważają sprzedaż pocisków Tomahawk Ukrainie.

We wtorek specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg podczas Warsaw Security Forum przekazał, że nie zapadła jeszcze żadna decyzja w sprawie przekazania Ukrainie amerykańskich rakiet Tomahawk.

Agencja Reutera w ostatnich dniach informowała, powołując się na swoje źródła, że przekazanie tych pocisków Ukrainie może okazać się niewykonalne, bo obecne zapasy są przeznaczone dla amerykańskiej marynarki wojennej i na inne cele.

Źródło: "The Telegraph", Reuters

Bochenek w "Gościu Wydarzeń": PiS poprze opodatkowanie banków Polsat News Polsat News