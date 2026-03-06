W skrócie Jednostka SBU przeprowadziła nocny atak dronów na rosyjskie obiekty wojskowe na Krymie, niszcząc m.in. zestawy Pancyr-S2 oraz drona Mohajer-6.

Uszkodzeniu uległy również 23 mm armata ZU-23-2, dwie cysterny paliwowe oraz naziemna stacja kontroli dronów Forpost.

Wcześniej, w nocy z 1 na 2 marca, SBU i Siły Obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rosyjską fregatę Admirał Essen, poważnie ograniczając jej zdolność do użycia pocisków Kalibr.

Źródła agencji Unian w SBU podały, że drony Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowała w nocy rosyjskie obiekty wojskowe na okupowanym Krymie.

Bezzałogowce miały uderzyć w hale produkcyjne na terenie zakładów lotniczych w Eupatorii, a także w rosyjską bazę wojskową w miejscowości Puszkine, położonej w pobliżu lotniska w Dżankoj.

Według wstępnych informacji zniszczono dwa wozy bojowe wyposażone w przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy Pancyr-S2 o wartości około 20 mln dolarów, a także irański wielozadaniowy dron Mohajer-6, który znajdował się na płycie lotniska. Uszkodzona została również armata przeciwlotnicza ZU-23-2 zamontowana na ciężarówce.

"Wróg nie będzie mógł czuć się bezpiecznie"

Źródło w ukraińskich służbach przekazało, że w wyniku ataku trafione zostały także dwie cysterny paliwowe oraz naziemna stacja kontroli bezzałogowych statków powietrznych (GCS) Forpost.

Jak podkreślono, operacje specjalne SBU na Krymie mają na celu systematyczne niszczenie rosyjskiej infrastruktury wojskowej używanej do ataków na Ukrainę.

"Celowo niszczymy systemy obrony powietrznej, drony i sprzęt przeciwnika, aby osłabić jego zdolność do ochrony baz oraz przeprowadzania ataków na ukraińskie miasta" - przekazało źródło w SBU.

"Wróg nie będzie mógł czuć się bezpiecznie - szczególnie na terytorium ukraińskiego Krymu" - dodano.

Wcześniejszy atak na rosyjską fregatę

Jak przypomina agencja Unian, w nocy z 1 na 2 marca SBU wspólnie z Siłami Obrony Ukrainy przeprowadziła atak na rosyjską fregatę rakietową Admirał Essen, zdolną do przenoszenia ośmiu pocisków manewrujących Kalibr.

Uderzenie trafiło w środkową nadbudówkę okrętu. W wyniku eksplozji zdetonowały wyrzutnie pułapek termicznych i systemów zakłócających sygnał radiowy. Uszkodzeniu uległ również system walki elektronicznej TK-25.

Według źródeł Unian okręt doznał poważnych uszkodzeń, które znacząco ograniczają jego zdolność do użycia pocisków manewrujących Kalibr. Obecnie fregata nie jest w stanie przeprowadzać uderzeń na terytorium Ukrainy.

Źródło: Unian

