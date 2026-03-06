Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rozległy atak Ukrainy, łupem padł cenny sprzęt. "Wróg nie czuje się bezpiecznie"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Jednostka Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa (SBU) przeprowadziła w nocy zmasowany atak dronów na rosyjskie obiekty wojskowe na okupowanym Krymie. Według źródeł w ukraińskich służbach specjalnych uszkodzeniu uległy m.in. przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy oraz armata przeciwlotnicza.

Kadr z nagrania pokazującego skutki ataku dronów SBU na rosyjskie obiekty wojskowe na okupowanym Krymie.
Ukraińcy przeprowadzili serię udanych uderzeń w rosyjską infrastrukturę wojskową na KrymieDeepState Map / X / @tweetsNVmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Jednostka SBU przeprowadziła nocny atak dronów na rosyjskie obiekty wojskowe na Krymie, niszcząc m.in. zestawy Pancyr-S2 oraz drona Mohajer-6.
  • Uszkodzeniu uległy również 23 mm armata ZU-23-2, dwie cysterny paliwowe oraz naziemna stacja kontroli dronów Forpost.
  • Wcześniej, w nocy z 1 na 2 marca, SBU i Siły Obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rosyjską fregatę Admirał Essen, poważnie ograniczając jej zdolność do użycia pocisków Kalibr.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Źródła agencji Unian w SBU podały, że drony Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowała w nocy rosyjskie obiekty wojskowe na okupowanym Krymie.

Bezzałogowce miały uderzyć w hale produkcyjne na terenie zakładów lotniczych w Eupatorii, a także w rosyjską bazę wojskową w miejscowości Puszkine, położonej w pobliżu lotniska w Dżankoj.

Według wstępnych informacji zniszczono dwa wozy bojowe wyposażone w przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy Pancyr-S2 o wartości około 20 mln dolarów, a także irański wielozadaniowy dron Mohajer-6, który znajdował się na płycie lotniska. Uszkodzona została również armata przeciwlotnicza ZU-23-2 zamontowana na ciężarówce.

Zobacz również:

Ukraina zaatakowała na Krymie. Zniszczono systemy warte dziesiątki milionów dolarów
Wojna w Ukrainie

Sprzęt warty fortunę poszedł z dymem. Bolesna strata Rosjan na Krymie

Paweł Basiak
Paweł Basiak

    "Wróg nie będzie mógł czuć się bezpiecznie"

    Źródło w ukraińskich służbach przekazało, że w wyniku ataku trafione zostały także dwie cysterny paliwowe oraz naziemna stacja kontroli bezzałogowych statków powietrznych (GCS) Forpost.

    Jak podkreślono, operacje specjalne SBU na Krymie mają na celu systematyczne niszczenie rosyjskiej infrastruktury wojskowej używanej do ataków na Ukrainę.

    "Celowo niszczymy systemy obrony powietrznej, drony i sprzęt przeciwnika, aby osłabić jego zdolność do ochrony baz oraz przeprowadzania ataków na ukraińskie miasta" - przekazało źródło w SBU.

    "Wróg nie będzie mógł czuć się bezpiecznie - szczególnie na terytorium ukraińskiego Krymu" - dodano.

    Zobacz również:

    Ukraińcy informują o udanych atakach na siły Rosjan
    Wojna w Ukrainie

    Ukraińcy zadali cios na Krymie. Straty iść mają w miliony dolarów

    Karolina Głodowska
    Karolina Głodowska

      Wcześniejszy atak na rosyjską fregatę

      Jak przypomina agencja Unian, w nocy z 1 na 2 marca SBU wspólnie z Siłami Obrony Ukrainy przeprowadziła atak na rosyjską fregatę rakietową Admirał Essen, zdolną do przenoszenia ośmiu pocisków manewrujących Kalibr.

      Uderzenie trafiło w środkową nadbudówkę okrętu. W wyniku eksplozji zdetonowały wyrzutnie pułapek termicznych i systemów zakłócających sygnał radiowy. Uszkodzeniu uległ również system walki elektronicznej TK-25.

      Według źródeł Unian okręt doznał poważnych uszkodzeń, które znacząco ograniczają jego zdolność do użycia pocisków manewrujących Kalibr. Obecnie fregata nie jest w stanie przeprowadzać uderzeń na terytorium Ukrainy.

      Źródło: Unian

      Zobacz również:

      Wojna w Ukrainie. Uderzono w skład ropy naftowej oraz w mobilną stację radarową w Rosji
      Wojna w Ukrainie

      Rosja w ogniu, ataki daleko od linii frontu. Pokazali skalę zniszczeń

      Marcin Czekaj
      Marcin Czekaj
      Wydarzenia 24: Wewnętrzne konflikty w PiS, złośliwości i tajemniczy kandydat na premieraPolsat News

      Najnowsze