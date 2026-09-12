Rozłam w rosyjskich elitach, na Kremlu narasta strach. "Jasny sygnał"

W skrócie W otoczeniu Władimira Putina ujawniono podział na grupy popierające kontynuację wojny z Ukrainą oraz grupy dążące do negocjacji.

Dokumenty przechwycone przez ukraiński wywiad wskazują na spadek poparcia dla prorządowych partii w Rosji, zwłaszcza prezydenckiej Jednej Rosji.

Według przedstawiciela HUR Putin obawia się wpływu oligarchów oraz możliwej destabilizacji kraju, co potwierdzają obserwowane działania Kremla.

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Aktualne analizy ukraińskiego wywiadu w kontekście nastrojów wśród najbliższego otoczenia Władimira Putina przekazał podczas konferencji YES Annual Meeting 2026 Wadim Skibicki, przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR).

Jak wyjaśnił, ocena ta opiera się na autentycznych dokumentach z Kremla, które udało się przechwycić stronie ukraińskiej. Wynika z nich, że na Kremlu duże wpływy mają co najmniej dwie grupy - zwolennicy wojny z Ukrainą oraz osoby, które popierają dążenie do porozumienia w drodze negocjacji.

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- Staje się jasne, że reżim realnie obawia się wewnętrznego rozpadu i destabilizacji kraju - wskazał przedstawiciel HUR.

Jak dodał, dane monitorujące wyraźnie wskazują na zauważalny spadek poparcia dla partii prorządowych, w szczególności dla prezydenckiej Jednej Rosji. - To był jasny sygnał dla reżimu - wyjaśnił.

W jego ocenie rosyjski dyktator boi się wpływu oligarchów. Świadczą o tym działania takie jak przyjęcie nowych ustaw o mobilizacji, rozszerzenie uprawnień służb wywiadowczych czy pojawiające się pogłoski na temat możliwej reprywatyzacji firm i przedsiębiorstw w Rosji.

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- Uważam, że priorytetem dla naszych międzynarodowych partnerów powinno być zdobycie informacji na temat tego, kto w rosyjskich elitach naprawdę chce zakończyć wojnę, a kto chciałby ją kontynuować - dodał Skibicki.

Informacje przekazane przez członka HUR pokrywają się z doniesieniami, które w ostatnim czasie kilkukrotnie pojawiały się w mediach. Rosyjskie media informowały, że Władimir Putin obawia się zamachu stanu w Rosji, światowe z kolei przekazywały, powołując się na dane wywiadowcze, że w jego otoczeniu narasta niezadowolenie.

Źródło: RBC



