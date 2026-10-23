Rozejm w ukraińskim mieście. Biały Dom ogłasza porozumienie

W skrócie Rosja i Ukraina zawarły porozumienie o czasowym zawieszeniu działań zbrojnych w ukraińskim mieście Ołeszki, które wejdzie w życie 29 października 2026 roku.

Mediatorką w negocjacjach była pierwsza dama USA Melania Trump, która osobiście zainicjowała rozmowy i ustaliła techniczne warunki oraz harmonogram rozejmu.

Celem porozumienia jest wjazd pomocy humanitarnej do miasta oraz bezpieczna ewakuacja cywilów, którzy otrzymają wsparcie w transporcie do wybranego miejsca docelowego.

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"Pierwsza dama Melania Trump skutecznie doprowadziła do zawieszenia broni między Rosją, otwiera się w nowym oknie a Ukrainą, otwiera się w nowym oknie, obejmującego miasto Ołeszki" - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Białego Domu, otwiera się w nowym oknie.

Jak przekazano, oba państwa zgodziły się tymczasowo wstrzymać wszelkie działania militarne w ukraińskich Ołeszkach, aby umożliwić wjazd pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej z wykorzystaniem wyznaczonego, bezpiecznego przejścia.

Lokalne zawieszenie broni zacznie obowiązywać 29 października 2026 r.

Wojna w Ukrainie. Biały Dom ogłasza rozejm w Ołeszkach

- Sytuacja w Ołeszkach jest tragiczna. To miasto frontowe, na skraju katastrofy. Pozostała populacja składa się głównie z osób starszych, które pilnie potrzebują opieki medycznej, leków, żywności i czystej wody - stwierdziła Melania Trump, cytowana w komunikacie.

Pierwsza dama stwierdziła, że było dla niej "zupełnie jasne", że bez interwencji "dostarczenie pomocy humanitarnej do miasta i ewakuacja osób starszych będą niemożliwe".

"Pierwsza dama zainicjowała rozmowy z oboma państwami i uzgodniła cele, procedury techniczne, harmonogram, procedury i warunki porozumienia, pełniąc formalną funkcję wyłącznego pośrednika" - czytamy.

Porozumienie Rosja - Ukraina. Interwencja Melanii Trump

W ramach rozejmu "przywódcy cywilni" obu państw mają odwiedzać mieszkańców Ołeszek w ich domach i ustalać, jakiego poziomu pomocy potrzebują. Osoby, które będą chciały zostać ewakuowane, "otrzymają skoordynowane wsparcie i transport do preferowanego miejsca docelowego".

- Przewiduję, że niektórzy będą chcieli udać się do Rosji, a inni na Ukrainę - powiedziała Trump, zapowiadając, że na miejscu obecna będzie "bezstronna amerykańska organizacja medialna". Dziennikarze będą mieli za zadanie dokumentować działania obu stron.

Według informacji przekazanych przez Biały Dom, sytuacja w Ołeszkach wzbudziła zainteresowanie pierwszej damy podczas dyskusji na wydarzeniu Fostering the Future Together w Nowym Jorku, otwiera się w nowym oknie, odbywającym się w ramach 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, otwiera się w nowym oknie.

Do negocjacji rozejmu w Ołeszkach wykorzystano kanał komunikacji nawiązany podczas rozmów dotyczących wymian ukraińskich i rosyjskich dzieci.

Ołeszki. Tragiczna sytuacja w ukraińskim mieście

W ostatnich dniach o trudnej sytuacji w ukraińskich Ołeszkach pisali m.in. dziennikarze Sky News. W relacji pisanej bezpośrednio z miasta informowano m.in. o rzędach zniszczonych budynków i mieszkańcach, którzy z braku innych opcji jedzą nawet trawę.

O katastrofalnej sytuacji mieszkańców pisał w ubiegłym tygodniu także ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

"Rosjanie próbują zmienić ukraińskie miasto Ołeszki w pułapkę śmierci. Około 1700 osób wciąż pozostaje uwięzionych w zniszczonym mieście. Jedyna droga wyjazdowa jest zaminowana i znajduje się pod obserwacją dronów uderzeniowych. Osobom próbującym uciec grozi śmierć. Pobliska rzeka również jest zaminowana. Mieszkańcy wątpią, czy uda im się przetrwać zimę" - przekazał szef resortu.



