Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Roszady na froncie. Ukraina przerzuca siły w najbardziej zapalny region

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Ukraińska armia przeprowadziła udane kontrataki w obwodzie donieckim - informuje zespół analityków DeepState. Z najnowszych informacji wynika, że Ukraińcom udało się odbić z rąk Rosjan dwie miejscowości. Udane działania bojowe prowadzi także kremlowska armia, która nieprzerwanie atakuje w okolicach Pokrowska.

Rosyjska ofensywa na Pokrowsk. Trudna sytuacja Ukraińców
Rosyjska ofensywa na Pokrowsk. Trudna sytuacja UkraińcówDeepState Map / Sztab Generalny ZSUdomena publiczna

Według najnowszego raportu analityków DeepState w ostatnich godzinach Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły skuteczne kontrataki, które pozwoliły na odzyskanie pozycji w pobliżu miejscowości Nowy Szachowoje i Kuczerowe Jar.

Zobacz również:

Analitycy wojenni przekazali nowe informacje o postępach Rosjan. Poczynili postępy w kierunku Pokrowska
Wojna w Ukrainie

Atakują coraz mocniej. Rosjanie napierają, ważą się losy Pokrowska

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Jednocześnie Ukraińcy zmuszeni byli do wycofania się z pozycji zajmowanych we wsi Połtawka w obwodzie zaporoskim. Rosjanie skutecznie atakowali także na kierunku w miejscowości Nowotoreckie i Szachowe w obwodzie donieckim, a także Iwanówki w obwodzie dniepropietrowskim i Nowowasilówki w obwodzie zaporoskim.

    Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaciekle atakują Pokrowsk

    Pomimo prób wzmocnienia linii obronnych, coraz trudniejsza jest sytuacja Ukraińców w okolicach Pokrowska. Jak informuje ekspert wojskowy Iwan Stupak, do miasta coraz częściej wkraczają regularne rosyjskie oddziały, które zajmują kolejne budynki.

    Co więcej, pod kontrolą kremlowskich wojsk znajdują się także ważne drogi prowadzące do miejscowości.

    Jak wynika z informacji podawanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w ostatnich godzinach obrona Pokrowska została wzmocniona dodatkowymi siłami i sprzętem. Ma to na celu wyparcie Rosjan z zabudowań miejskich.

    Jednocześnie Ukraińcy starają się zmniejszyć tzw. "szarą strefę". Obecnie przestrzeń ta wykorzystywana jest przez rosyjskie grupy dywersyjno-uderzeniowe.

    Zobacz również:

    Rosja przerzuca wojska w pobliże obwodu dniepropietrowskiego
    Wojna w Ukrainie

    Rosja szykuje się do ofensywy w nowym regionie. "Przerzucają wojska"

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    Klimczak w "Graffiti" o dwukadencyjności w Sejmie i Senacie: Wszyscy bądźmy równiPolsat NewsPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze