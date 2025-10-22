Roszady na froncie. Ukraina przerzuca siły w najbardziej zapalny region
Ukraińska armia przeprowadziła udane kontrataki w obwodzie donieckim - informuje zespół analityków DeepState. Z najnowszych informacji wynika, że Ukraińcom udało się odbić z rąk Rosjan dwie miejscowości. Udane działania bojowe prowadzi także kremlowska armia, która nieprzerwanie atakuje w okolicach Pokrowska.
Według najnowszego raportu analityków DeepState w ostatnich godzinach Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły skuteczne kontrataki, które pozwoliły na odzyskanie pozycji w pobliżu miejscowości Nowy Szachowoje i Kuczerowe Jar.
Jednocześnie Ukraińcy zmuszeni byli do wycofania się z pozycji zajmowanych we wsi Połtawka w obwodzie zaporoskim. Rosjanie skutecznie atakowali także na kierunku w miejscowości Nowotoreckie i Szachowe w obwodzie donieckim, a także Iwanówki w obwodzie dniepropietrowskim i Nowowasilówki w obwodzie zaporoskim.
Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaciekle atakują Pokrowsk
Pomimo prób wzmocnienia linii obronnych, coraz trudniejsza jest sytuacja Ukraińców w okolicach Pokrowska. Jak informuje ekspert wojskowy Iwan Stupak, do miasta coraz częściej wkraczają regularne rosyjskie oddziały, które zajmują kolejne budynki.
Co więcej, pod kontrolą kremlowskich wojsk znajdują się także ważne drogi prowadzące do miejscowości.
Jak wynika z informacji podawanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w ostatnich godzinach obrona Pokrowska została wzmocniona dodatkowymi siłami i sprzętem. Ma to na celu wyparcie Rosjan z zabudowań miejskich.
Jednocześnie Ukraińcy starają się zmniejszyć tzw. "szarą strefę". Obecnie przestrzeń ta wykorzystywana jest przez rosyjskie grupy dywersyjno-uderzeniowe.