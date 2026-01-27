W skrócie Ukraińskie media, powołując się na serwis DeepState, poinformowały o zajęciu przez Rosjan wsi Orichowo-Wasyliwka w obwodzie donieckim.

Ukraińskie wojsko dzień wcześniej dementowało informacje o kontroli Kremla nad tą miejscowością, zapewniając o obecności własnych sił i odpieraniu ataków.

Ostatniej doby Ukraina była celem zmasowanych rosyjskich ataków dronami, w wyniku których odnotowano ofiary i zniszczenia infrastruktury w kilku regionach.

Informację na temat wkroczenia żołnierzy Rosji do wsi Orichowo-Wasyliwka w obwodzie donieckim podał ukraiński serwis DeepState, który zajmuje się monitorowaniem działań na froncie. W miejscowości odnotowano obecność dużej liczby wrogiej piechoty.

Serwis dodał, że jakiś czas temu zauważono w tym rejonie liczne akcje obserwacyjne prowadzone przez rosyjskie wojska, "co dodatkowo potwierdza informację o zajęciu wsi i ogólnej aktywizacji wroga w tym rejonie".

"Obecnie sprawdzamy informacje dotyczące obecności i okupacji sąsiedniej wsi Minkiwka" - czytamy w raporcie serwisu.

Dodajmy, że dzień wcześniej agencja Unian informowała, że według mapy serwisu DeepState, Rosja posuwała się w kierunku Kramatorska, a konkretniej w rejonie wspomnianej wsi.

Grupa ukraińskich wojsk zdementowała jednak informację, że Orichowo-Wasyliwka znajduje się pod kontrolą Kremla. Zaznaczyła wówczas, że "wojska ukraińskie nadal znajdują się w rejonie miejscowości, utrzymując zajęte pozycje".

"Żołnierze 30. Brygady Samodzielnej odpierają ataki wroga i niszczą jego siły zbrojne, pomimo znacznej presji ze strony sił okupacyjnych. Sytuacja pozostaje złożona i dynamiczna, ale oświadczenia o całkowitym zajęciu osady są przedwczesne i nieprawdziwe" - zaznaczono wówczas w komunikacie.

W ciągu ostatniej doby Ukraina stała się celem zmasowanych ataków prowadzonych przez Rosję. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że w nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie zaatakowali 165 dronami, z czego 135 zostało zestrzelonych.

Agencja Interfax donosiła, że po atakach w obwodzie charkowskim zginął 35-letni mężczyzna, a kilka kolejnych osób zostało rannych. W Charkowie natomiast uszkodzonych zostało 11 budynków mieszkalnych, dwie placówki edukacyjne i sieci energetyczne.

Drony zostały skierowane ponadto przeciwko infrastrukturze energetycznej w rejonie Mikołajowa. W wyniku ataku uszkodzone zostały tam trzy domy, a ciężko ranna została 59-letnia kobieta.

Ukraińskie władze przekazały także informację o ataku na cele infrastruktury cywilnej w obwodzie lwowskim.

