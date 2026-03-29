Rosyjskie Tornado zniszczone. Celny atak Ukrainy na Krymie
Ukraina przeszła jak burza przez bazę z systemami Tornado na okupowanym Krymie - podaje agencja Unian. Ukraiński dowódca Robert Browdi ujawnił, że drony zniszczyły jednocześnie trzy wyrzutnie rakietowe, które określa się jako "rosyjski HIMARS".
W skrócie
- Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły trzy rosyjskie wyrzutnie rakietowe BM-30 Smiercz/Tornado-S oraz samobieżny pojazd transportowo-załadunkowy.
- Drony Ukrainy zaatakowały bazę wyrzutni rakietowych na Krymie.
- Ukraińska armia zniszczyła także zbiorniki z paliwem w obwodzie ługańskim, a wcześniej informowano o ataku na rosyjskie systemy Buk w obwodzie briańskim.
Siły zbrojne Ukrainy na terytorium okupowanego Krymu zniszczyły jednocześnie trzy rosyjskie cele - wyrzutnie rakietowe BM-30 Smiercz/Tornado-S - poinformował dowódca sił bezzałogowych Robert Browdi "Madziar".
Rosja straciła system Tornado. Atak Ukrainy na Krymie
Ukraiński wojskowy przekazał, że drony przeprowadziły szturm na bazę Tornado w nocy z soboty na niedzielę.
"Bazę wyrzutni rakietowych BM-30 w miejscowości Sowchozne (Krym) w nocy odwiedziły 'ptaki' z 1. centrum operacyjnego sił systemów bezzałogowych. Natychmiast zniszczono trzy 300-milimetrowe wyrzutnie rakietowe Smercz lub Tornado oraz samobieżny pojazd transportowo-załadunkowy" - szczegółowo opisał "Madziar".
Ukraiński dowódca zaznaczył, że Smiercz to stara wersja Tornada - wystrzeliwuje niekierowane pociski rakietowe na odległość 70-90 km. Z kolei Tornado-S to zmodernizowany system wyposażony w automatyczne naprowadzanie i nawigację satelitarną, którego zasięg wynosi 120 km.
Wojna w Ukrainie. Rosyjski system Buk zniszczony
Żołnierz wyjaśnił również, że ukraińska armia zniszczyła także zbiorniki z paliwem w pobliżu miejscowości Nowoswitliwka, która znajduje się na okupowanym terytorium obwodu ługańskiego.
Unian informował wcześniej, że siły Kijowa uderzyły w przeciwlotnicze systemy rakietowe Buk-M3 w obwodzie briańskim w Rosji. "Madziar" podawał wówczas, że zginęły cała rosyjska załoga. Trafiona została także wyrzutnia Buk-M2, a w obwodzie donieckim - stacja radarowa Triumf należąca do kompleksu S-400.