Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

"Rosyjskie systemy obrony na granicy możliwości". Ekspert nie ma wątpliwości

Artur Pokorski

Artur Pokorski

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- Rosyjskie systemy obrony powietrznej działają obecnie na granicy swoich możliwości - ocenił ekspert wojskowy Douglas Barrie z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Skuteczne ataki Ukraińców stały się możliwe dzięki dostawom pocisków z Francji i Wielkiej Brytanii. Pojawił się jednak jeden problem.

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Ukraińska rakieta Flamingo podczas startu z wyrzutni na otwartym terenie; na niebie widoczne smugi ognia i dymu.
Ukraińcy są zmuszeni udoskonalać swoje pociski Flamingo ze względu na ich łatwą wykrywalnośćHandoutAFP

"Der Spiegel" zauważył, że Ukraina w ostatnim czasie trafiła cztery fabryki broni na terytorium Rosji. Wszystko po to, żeby odciąć wroga od dostaw broni.

- Rosyjskie systemy obrony powietrznej działają obecnie na granicy swoich możliwości - ocenił w rozmowie z "Der Spiegel" ekspert wojskowy Douglas Barrie z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS).

Tłumaczył, że Rosjanie mają duży arsenał, ale nie jest on nieograniczony, a do tego muszą bronić rozległego terytorium.

Ukraina. Skuteczne ataki dzięki dostawom z Wielkiej Brytanii i Francji

Według niemieckiego dziennika skuteczne uderzenia są możliwe dzięki dostawom brytyjsko-francuskich pocisków manewrujących Storm Shadow/SCALP.

Według autora publikacji pociski sprawiają duży kłopot rosyjskiej obronie powietrznej, ponieważ ciężko je wykryć. Co za tym idzie jest to broń dużo skuteczniejsza niż ukraińskie pociski manewrujące FP-5 Flamingo. Te są łatwo wykrywalne.

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Co prawda Ukraińcom latem udały się ataki na fabryki w głąb Rosji, ale przeciwnik zestrzelił tak wiele rakiet Flamingo, że ich producent Firepoint jest zmuszony do wprowadzenia zmian w konstrukcji broni.

Wojna w Ukrainie. Niemcy nie chcą dostarczyć swoich pocisków

"Der Spiegel" podaje, że dostawy Storm Shadow/SCALP do Ukrainy stają się coraz trudniejsze, bo ich produkcja została wstrzymana. Co prawda Paryż i Londyn rozpatrywały jej wznowienie, ale prawdopodobnie plany pozostają w zawieszeniu.

Autor artykułu zaznaczył, że alternatywą mogłyby być niemieckie pociski manewrujące Taurus, ale Berlin nie zgadza się na ich dostawę.

W związku z ograniczeniami Ukraińcy pracują nad udoskonaleniem swojego potencjału, poza Flamingo i Neptun pracują też nad pociskami balistycznymi.

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