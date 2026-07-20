W skrócie Czworo obywateli Indii zginęło, a jedna osoba z tego kraju została ciężko ranna w wyniku rosyjskiego ostrzału statku Golden Leo w pobliżu Odessy.

Indyjskie MSZ potępiło ostrzelanie statku handlowego, podkreślając konieczność ochrony cywilnej żeglugi oraz swobody handlu morskiego zgodnie z prawem międzynarodowym.

Marynarka Wojenna Ukrainy uznała atak na statek Golden Leo za akt terroru wymierzony w cywilną żeglugę i przykład naruszenia norm prawa międzynarodowego.

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Do ataku na statek Golden Leo doszło w niedzielę na Morzu Czarnym w pobliżu Odessy. Jednostka pływająca pod banderą Gwinei Bissau została zaatakowana przez Rosję trzema pociskami manewrującymi - poinformowała Marynarka Wojenna Ukrainy w komunikacie opublikowanym w aplikacji Telegram.

Statek należał do tureckiej firmy i przewoził ładunek zboża. Na jego pokładzie znajdowali się członkowie załogi będący obywatelami Indii oraz Syrii.

Początkowo ukraińskie władze informowały o sześciu ofiarach śmiertelnych, czterech osobach zaginionych oraz ośmiu uratowanych członkach załogi. W poniedziałek liczba zabitych wzrosła jednak do dziesięciu - podał Reuters, powołując się na ukraińskie władze portowe.

Wojna w Ukrainie. Atak Rosji na statek, zginęli obywatele Indii

W poniedziałek indyjskie MSZ przekazało, że w ataku zginęło czterech obywateli Indii, a jeden trafił do szpitala w stanie krytycznym.

W oficjalnym oświadczeniu resort zdecydowanie potępił ostrzelanie statku handlowego.

"Indie potępiają takie uderzenia i podkreślają, że atakowanie statków handlowych i narażanie na niebezpieczeństwo niewinnych cywilnych członków załóg lub inne utrudnianie wolności żeglugi i handlu zasługuje na potępienie" - napisano w komunikacie ministerstwa.

Statek Golden Leo po ataku Rosjan HANDOUT / UKRAINIAN NAVY AFP

Władze Indii podkreśliły, że bezpieczeństwo cywilnej żeglugi oraz swoboda prowadzenia handlu morskiego powinny być chronione zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.

Ukraina: Ostrzał statku był aktem terroru

Marynarka Wojenna Ukrainy oceniła, że atak na Golden Leo był wymierzony w cywilną żeglugę.

"Atak na cywilną jednostkę, która nie stanowiła żadnego zagrożenia, jest aktem terroru wymierzonym w cywilną żeglugę i naruszeniem norm prawa międzynarodowego" - podkreślono w niedzielnym komunikacie ukraińskiej marynarki.

Według ukraińskich władz statek nie wykonywał działań wojskowych i nie stanowił zagrożenia. Ostrzał miał być kolejnym przykładem rosyjskich ataków na infrastrukturę związaną z eksportem ukraińskich produktów rolnych.

Odessa oraz inne ukraińskie porty nad Morzem Czarnym od początku rosyjskiej inwazji regularnie znajdują się pod ostrzałem. Rosyjskie siły wykorzystują do ataków zarówno drony, jak i pociski manewrujące oraz balistyczne.

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Źródło: Reuters





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