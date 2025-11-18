Rosyjskie obywatelstwo i apartament w Moskwie. Demaskują kłamstwo Rosji
W jednym z filmów, który krąży w sieci, można usłyszeć, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rzekomo potajemnie uzyskał rosyjskie obywatelstwo i jest właścicielem luksusowego apartamentu w Moskwie. Popularnemu nagraniu przyjrzeli się dziennikarze BBC. Nie ma żadnych dowodów na poparcie tych twierdzeń - podkreśla redakcja. Amerykański ekspert jest przekonany, że za filmem stoi powiązana z Rosją organizacja.
W skrócie
- Dziennikarze BBC przeanalizowali popularny film, w którym padają twierdzenia, jakoby Wołodymyr Zełenski posiadał rosyjskie obywatelstwo oraz apartamentu w Moskwie.
- Nie odnaleziono żadnych dowodów potwierdzających te zarzuty, a materiał uznano za fałszywy i związany z rosyjską dezinformacją.
- Eksperci wskazują, że za nagraniem stoi rosyjska grupa Storm-1516, prowadząca kampanie mające na celu osłabienie wsparcia dla Ukrainy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Film, opatrzony logo prawdziwego ukraińskiego serwisu informacyjnego New Voice of Ukraine, zgromadził setki tysięcy wyświetleń na platformach takich jak X i Threads.
Popularne nagranie postanowili przeanalizować dziennikarze stacji BBC. Jak się okazało, film zawiera fałszywe doniesienia na temat prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
Fałszywe nagranie uderza w Zełenskiego. "Nie ma żadnych dowodów"
Na nagraniu pojawiają się bezpodstawne twierdzenia, że Zełenski rzekomo potajemnie uzyskał obywatelstwo rosyjskie.
W filmie usłyszeć można również, że tajne dokumenty uzyskane rzekomo przez grupę aktywistów internetowych Anonymous wskazują jakoby prezydent Ukrainy był właścicielem luksusowego apartamentu w Moskwie.
Film zawiera rzekomą kopię rosyjskiego paszportu wydanego w 2015 r. z imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem Zełenskiego.
"Nie ma żadnych dowodów na poparcie żadnego z tych twierdzeń" - przekonuje redakcja brytyjskiej stacji.
Ekspert wskazuje na Rosję. "Nie ma żadnych wątpliwości"
Głos zabrała również redaktor naczelna New Voice of Ukraine Yulia McGuffie. Jak mówi, nagranie jest "całkowicie fałszywe" i ma powiązania z podmiotami "wspieranymi przez Rosję".
"Nigdy nie opublikowaliśmy niczego podobnego na żadnej z naszych platform" - podkreśla McGuffie.
Eksperci, z którymi skontaktowało się BBC, uważają, że film jest prawdopodobnie dziełem rosyjskiej organizacji znanej jako Storm-1516, odpowiedzialnej za prowadzenie kampanii dezinformacyjnych. Grupa ma na koncie tworzenie fałszywych nagrań, mających na celu osłabienie zachodniego wsparcia dla Ukrainy.
Darren Linvill z Clemson University w Stanach Zjednoczonych, twierdzi, że "nie ma wątpliwości, iż jest to Storm-1516".
- Rosyjskie kampanie wykorzystywały w przeszłości Anonymous jako narzędzie do szerzenia kłamstw, więc nie jest to zaskakujące - ocenia specjalista.
Źródło: BBC