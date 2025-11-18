W skrócie Dziennikarze BBC przeanalizowali popularny film, w którym padają twierdzenia, jakoby Wołodymyr Zełenski posiadał rosyjskie obywatelstwo oraz apartamentu w Moskwie.

Nie odnaleziono żadnych dowodów potwierdzających te zarzuty, a materiał uznano za fałszywy i związany z rosyjską dezinformacją.

Eksperci wskazują, że za nagraniem stoi rosyjska grupa Storm-1516, prowadząca kampanie mające na celu osłabienie wsparcia dla Ukrainy.

Film, opatrzony logo prawdziwego ukraińskiego serwisu informacyjnego New Voice of Ukraine, zgromadził setki tysięcy wyświetleń na platformach takich jak X i Threads.

Popularne nagranie postanowili przeanalizować dziennikarze stacji BBC. Jak się okazało, film zawiera fałszywe doniesienia na temat prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Fałszywe nagranie uderza w Zełenskiego. "Nie ma żadnych dowodów"

Na nagraniu pojawiają się bezpodstawne twierdzenia, że Zełenski rzekomo potajemnie uzyskał obywatelstwo rosyjskie.

W filmie usłyszeć można również, że tajne dokumenty uzyskane rzekomo przez grupę aktywistów internetowych Anonymous wskazują jakoby prezydent Ukrainy był właścicielem luksusowego apartamentu w Moskwie.

Film zawiera rzekomą kopię rosyjskiego paszportu wydanego w 2015 r. z imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem Zełenskiego.

"Nie ma żadnych dowodów na poparcie żadnego z tych twierdzeń" - przekonuje redakcja brytyjskiej stacji.

Ekspert wskazuje na Rosję. "Nie ma żadnych wątpliwości"

Głos zabrała również redaktor naczelna New Voice of Ukraine Yulia McGuffie. Jak mówi, nagranie jest "całkowicie fałszywe" i ma powiązania z podmiotami "wspieranymi przez Rosję".

"Nigdy nie opublikowaliśmy niczego podobnego na żadnej z naszych platform" - podkreśla McGuffie.

Eksperci, z którymi skontaktowało się BBC, uważają, że film jest prawdopodobnie dziełem rosyjskiej organizacji znanej jako Storm-1516, odpowiedzialnej za prowadzenie kampanii dezinformacyjnych. Grupa ma na koncie tworzenie fałszywych nagrań, mających na celu osłabienie zachodniego wsparcia dla Ukrainy.

Darren Linvill z Clemson University w Stanach Zjednoczonych, twierdzi, że "nie ma wątpliwości, iż jest to Storm-1516".

- Rosyjskie kampanie wykorzystywały w przeszłości Anonymous jako narzędzie do szerzenia kłamstw, więc nie jest to zaskakujące - ocenia specjalista.

Źródło: BBC

