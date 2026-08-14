W skrócie Siergiej Ławrow zapowiedział zwiększenie działań Rosji wobec wsparcia Zachodu dla Ukrainy, wskazując na potrzebę eliminacji wszystkiego, co pomaga Kijowowi.

Rosja odrzuciła propozycję Ukrainy dotyczącą wstrzymania ataków na cele cywilne na Morzu Czarnym, uznając ją za niewystarczającą.

Moskwa oskarżyła Stany Zjednoczone o głębokie zaangażowanie w ataki Ukrainy na cele w Rosji, obejmujące dostarczanie informacji wywiadowczych.

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Słowa ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa padły w wywiadzie dla państwowej telewizji.

Zapowiedział on, że Moskwa "zintensyfikuje działania mające na celu zniszczenie wszystkiego, co Zachód wykorzystuje do wspierania Ukrainy" w odpieraniu ataków na froncie.

Ławrow zapowiada i grozi. Chodzi o wsparcie Zachodu dla Ukrainy

- Zastosujemy znacznie bardziej zdecydowane środki, aby zlikwidować wszystko, co z Zachodu napędza kijowską machinę wojenną - mówił Łarwow. Po chwili dodał, że Rosja "już to robi".

Szef rosyjskiej dyplomacji, którego słowa przywołuje agencja Reutera, stwierdził również, że Moskwa wyklucza natychmiastowe zatrzymanie pełnoskalowej agresji na Ukrainę.

- Musimy się zatrzymać dopiero wtedy, gdy osiągniemy długoterminowe, wiarygodne i trwałe porozumienie - nadmienił Siergiej Ławrow. Tym samym po raz kolejny podtrzymał stanowisko głoszone przez Kreml, który mówił też, że zakończy wojnę, gdy osiągnie wyznaczone cele wojskowe.

Wojna w Ukrainie. Moskwa odrzuciła propozycję Kijowa, nie uznają "półśrodków"

W wywiadzie Ławrow ocenił również, że Stany Zjednoczone są "głęboko zaangażowane w ukraińskie ataki na Rosję". Jak dodał, kwestia ta była poruszana w rozmowach z Waszyngtonem.

Zdaniem dyplomaty rzekome wsparcie ze strony USA obejmuje dostarczanie informacji wywiadowczych. - Przekazaliśmy Departamentowi Stanu szereg pytań z prośbą o komentarz, m.in. w sprawie danych wywiadowczych oraz faktu, że Stany Zjednoczone są znacznie bardziej zaangażowane w organizowanie i przeprowadzanie ataków na cele cywilne w głębi terytorium Rosji - mówił, dodając, że czekają na odpowiedź.

Tymczasem w czwartek Reuters informował, że Kijów - za pośrednictwem strony trzeciej - przekazał Moskwie ofertę zaprzestania ataków na cele cywilne na Morzu Czarnym przez obie strony konfliktu.

Odpowiedź nadeszła szybko, bo już w piątek. Rosja odrzuciła propozycję Ukrainy. Rzeczniczka MSZ Marija Zacharowa z kolei oskarżyła Kijów o ataki "mające na celu destabilizację żeglugi cywilnej" w regionie akwenu.

- Nie widzimy żadnych oznak poprawy sytuacji, a co za tym idzie, nie ma podstaw do półśrodków, które jedynie dają reżimowi w Kijowie chwilę wytchnienia - oceniła Zacharowa.

Źródło: Reuters



