Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosyjskie MSZ grozi, "zaostrzymy metody". Chodzi o wsparcie Zachodu

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Siergiej Ławrow oświadczył, że Moskwa zaostrzy metody niszczenia wsparcia dla Ukrainy, jakie okazuje Zachód. Szef MSZ Rosji ocenił, że zlikwidują wszystko, co "zasila machinę wojenną Kijowa". Jednocześnie Ławrow odrzucił możliwość wstrzymania pełnoskalowej wojny.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Siergiej Ławrow w garniturze i okularach mówi przy mównicy; w tle flagi i ciemne malowidło ścienne.
Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow zapowiada wzmożone sposoby zwalczania pomocy Ukrainie przez ZachódSERGEI ILNITSKY / POOLAFP

W skrócie

  • Siergiej Ławrow zapowiedział zwiększenie działań Rosji wobec wsparcia Zachodu dla Ukrainy, wskazując na potrzebę eliminacji wszystkiego, co pomaga Kijowowi.
  • Rosja odrzuciła propozycję Ukrainy dotyczącą wstrzymania ataków na cele cywilne na Morzu Czarnym, uznając ją za niewystarczającą.
  • Moskwa oskarżyła Stany Zjednoczone o głębokie zaangażowanie w ataki Ukrainy na cele w Rosji, obejmujące dostarczanie informacji wywiadowczych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Słowa ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa padły w wywiadzie dla państwowej telewizji.

Zapowiedział on, że Moskwa "zintensyfikuje działania mające na celu zniszczenie wszystkiego, co Zachód wykorzystuje do wspierania Ukrainy" w odpieraniu ataków na froncie.

Ławrow zapowiada i grozi. Chodzi o wsparcie Zachodu dla Ukrainy

- Zastosujemy znacznie bardziej zdecydowane środki, aby zlikwidować wszystko, co z Zachodu napędza kijowską machinę wojenną - mówił Łarwow. Po chwili dodał, że Rosja "już to robi".

Szef rosyjskiej dyplomacji, którego słowa przywołuje agencja Reutera, stwierdził również, że Moskwa wyklucza natychmiastowe zatrzymanie pełnoskalowej agresji na Ukrainę.

Zobacz również:

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow grozi atakami na zachodnie statki
Świat

Ławrow odgraża się Zachodowi. "Sami będziemy wybierać cele"

Artur Pokorski
Artur Pokorski

- Musimy się zatrzymać dopiero wtedy, gdy osiągniemy długoterminowe, wiarygodne i trwałe porozumienie - nadmienił Siergiej Ławrow. Tym samym po raz kolejny podtrzymał stanowisko głoszone przez Kreml, który mówił też, że zakończy wojnę, gdy osiągnie wyznaczone cele wojskowe.

Wojna w Ukrainie. Moskwa odrzuciła propozycję Kijowa, nie uznają "półśrodków"

W wywiadzie Ławrow ocenił również, że Stany Zjednoczone są "głęboko zaangażowane w ukraińskie ataki na Rosję". Jak dodał, kwestia ta była poruszana w rozmowach z Waszyngtonem.

Zdaniem dyplomaty rzekome wsparcie ze strony USA obejmuje dostarczanie informacji wywiadowczych. - Przekazaliśmy Departamentowi Stanu szereg pytań z prośbą o komentarz, m.in. w sprawie danych wywiadowczych oraz faktu, że Stany Zjednoczone są znacznie bardziej zaangażowane w organizowanie i przeprowadzanie ataków na cele cywilne w głębi terytorium Rosji - mówił, dodając, że czekają na odpowiedź.

Tymczasem w czwartek Reuters informował, że Kijów - za pośrednictwem strony trzeciej - przekazał Moskwie ofertę zaprzestania ataków na cele cywilne na Morzu Czarnym przez obie strony konfliktu.

Odpowiedź nadeszła szybko, bo już w piątek. Rosja odrzuciła propozycję Ukrainy. Rzeczniczka MSZ Marija Zacharowa z kolei oskarżyła Kijów o ataki "mające na celu destabilizację żeglugi cywilnej" w regionie akwenu.

- Nie widzimy żadnych oznak poprawy sytuacji, a co za tym idzie, nie ma podstaw do półśrodków, które jedynie dają reżimowi w Kijowie chwilę wytchnienia - oceniła Zacharowa.

Źródło: Reuters

Zobacz również:

W poniedziałek statek towarowy "Nadieżda" należący do tureckiego armatora został zaatakowany w rejonie Noworosyjska
Wojna w Ukrainie

Kryzysowa sytuacja po atakach. Ukraina składa Rosji propozycję

Artur Pokorski
Artur Pokorski


"Polityczny WF": Pół godziny, by oddać butelki. Jak działa system kaucyjny? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze