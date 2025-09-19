Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Rosyjskie MiG-31 nad Estonią. Zełenski apeluje o "zdecydowane działania"

Artur Pokorski

Oprac.: Artur Pokorski

Mianem skandalu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił pojawienie się w piątek trzech rosyjskich samolotów nad Estonią. Podkreślił, że działania Kremla nie są przypadkowe. "Jest to systematyczna kampania Rosji skierowana przeciwko Europie, NATO i Zachodowi" - stwierdził Zełenski na platformie X. Zaznaczył, że "należy podjąć zdecydowane działania".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr ZełenskiSERGEY DOLZHENKOEPA

W skrócie

  • Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, wywołując natychmiastową reakcję NATO.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił incydent jako element systematycznej kampanii Rosji przeciwko Europie, NATO i Zachodowi.
  • UE oraz przywódcy europejscy żądają nałożenia nowych sankcji na Rosję oraz zwiększenia presji ekonomicznej i militarnej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut.

Rosyjskie myśliwce nad Estonią. Wołodymyr Zełenski zabrał głos

Do incydentu odniósł się tego samego dnia wieczorem ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski

"Rosyjskie samoloty wojskowe po raz kolejny naruszyły przestrzeń powietrzną NATO - tym razem nad Estonią. To skandaliczne" - podkreślił i dodał, że Rosjanie destabilizują sytuację dokonując prowokacji na kolejnych kierunkach.

Zełenski podkreślił, że Kreml wykorzystuje wszelkie dostępne środki - "od ingerencji w procesy polityczne, jak w Rumunii i Mołdawii, po naruszanie przestrzeni powietrznej, jak w Polsce, Rumunii, a teraz także w Estonii".

Zobacz również:

Premier Estonii Kristen Michal
Świat

Rosyjskie samoloty nad Estonią. Tallin sięga po art. 4. NATO

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    Prezydent Ukrainy podkreślił, że to co się dzieje, nie jest dziełem przypadku. "Jest to systematyczna kampania Rosji skierowana przeciwko Europie, NATO i Zachodowi. Wymaga ona systemowej odpowiedzi. Należy podjąć zdecydowane działania - zarówno wspólnie, jak i indywidualnie przez każdy kraj" - ocenił.

    Zełenski napisał, że Rosja "musi odczuwać coraz większy ból", co powinno wynikać z presji międzynarodowej. "(...) przede wszystkim poprzez swoją gospodarkę, a najlepiej można to zapewnić poprzez sankcje" - zaznaczył.

    Prezydent Ukrainy napisał, że jednocześnie rosyjskie straty wojenne muszą rosnąć, co można "najlepiej osiągnąć poprzez silną armię ukraińską".

    "Dziękuję wszystkim, którzy pomagają. Europa, Stany Zjednoczone, Grupa Siedmiu - wszyscy muszą podjąć zdecydowane działania" - podkreślił.

    Estonia. Trzy MiG-31 w przestrzeni powietrznej

    Estonia po naruszeniu przez rosyjskie lotnictwo przestrzeni powietrznej wezwała do ministerstwa spraw zagranicznych charge d'affaires Rosji i wręczyła mu notę protestacyjną.

    Według estońskich służb rosyjskie myśliwce nie miały planów lotu, a ich transpondery były wyłączone. Nie nawiązały również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego.

    Zobacz również:

    Radosław Sikorski odniósł się do serii incydentów z udziałem rosyjskich samolotów
    Polska

    Sikorski grzmi po akcji Rosjan. "Stanowczo potępiamy"

    Jakub Krzywiecki
    Jakub Krzywiecki

      Wyspa Vaindloo na Zatoce Fińskiej, położona około 100 km na północny wschód od Tallina, jest najdalej wysuniętym na północ punktem terytorium Estonii.

      Natychmiastowa reakcja NATO. Rosyjskie myśliwce przechwycone

      "NATO zareagowało natychmiast i przechwyciło rosyjskie samoloty, które w piątek rano naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii" - podkreśliła w piątek rzeczniczka Sojuszu Allison Hart. "To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i (demonstracja) możliwości reagowania NATO" - zaznaczyła.

      Zobacz również:

      Rosyjskie myśliwce naruszyły strefę bezpieczeństwa platformy Petrobaltic na Morzu Bałtyckim. Zdjęcie ilustracyjne
      Polska

      Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. "Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP"

      Marta Stępień
      Marta Stępień

        W związku z incydentem z bazy w Amari wystartowały włoskie F-35, które są tam rozmieszczone w ramach misji NATO Baltic Air Policing.

        Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas uznała incydent za wyjątkowo niebezpieczną prowokację. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała natomiast liderów państw UE do szybkiego przyjęcia nowych sankcji na Rosję.

        Zobacz również:

        Francuska prasa po wywiadzie Trumpa: Po cichu dystansuje się od NATO
        Świat

        Francuska prasa po wypowiedziach Trumpa: Po cichu dystansuje się od NATO

        Piotr Białczyk
        Piotr Białczyk
        Wojsko znalazło szczątki rakiety. Na miejscu jest Żandarmeria WojskowaPolsat News

        Najnowsze