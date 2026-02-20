W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały miejscowość w Udmurcji, powodując uszkodzenia i obrażenia – poinformował gubernator Aleksander Breczalow.

Według mediów celem ataku był rosyjski zakład produkujący rakiety Iskander i Oresznik w mieście Wotkińsk, gdzie doszło do co najmniej trzech eksplozji.

Federalna agencja lotnictwa Rosji wstrzymała operacje na czterech lotniskach po tym zdarzeniu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Miejscowość w Udmurcji została zaatakowana przez drony. W wyniku tego doszło do uszkodzeń i obrażeń" - przekazał na Telegramie Aleksander Breczalow, gubernator regionu wchodzącego w skład Federacji Rosyjskiej.

Ukraińskie i rosyjskie media poinformowały, że siły ukraińskie zaatakowały zakład produkujący rosyjskie rakiety w mieście Wotkińsk, około 1400 km od Ukrainy. Nie ma oficjalnych informacji o ofiarach ani rannych.

Nocny atak na południe Rosji. Media: Trafiona fabryka

Agencja Unian podaje, że to nie drony, a prawdopodobnie pociski Flamingo - nowe uzbrojenie w ukraińskich zasobach - spadły na rosyjski zakład produkujący rakiety dla kompleksów Iskander i Oresznik. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych ustaleń.

Z kolei kanał ASTRA na Telegramie poinformował, że z relacji mieszkańców regionu wynika, że zniszczono dwa warsztaty na terenie jednostki. Zespół zajmujący się białym wywiadem opublikował nagranie - podawane też przez Unian - na którym widać płonącą fabrykę.

Rosyjski portal informacyjny 360 ustalił, że doszło do co najmniej trzech eksplozji w mieście, a w jednej z dzielnic unosi się gęsty dym. Jednocześnie medium utrzymuje, że atak powietrzny "został odparty".

Agencja lotnictwa Federacji Rosyjskiej wstrzymała operacje na czterech lotniskach.

"Debata polityczna". Rozłam w Polsce 2050. Poseł Centrum o puczu i "ustawie kagańcowej" Polsat News