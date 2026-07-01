Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosyjskie lotnisko w ogniu. Wiadomo, jakie maszyny tam stacjonowały

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Ukraińskie służby specjalne konsekwentnie realizują strategię paraliżowania rosyjskiego potencjału wojskowego na Półwyspie Krymskim. Jak poinformowała SBU, jej formacje bezzałogowe przeprowadziły precyzyjny i niezwykle kosztowny dla Kremla atak na infrastrukturę strategicznego lotniska wojskowego Saki w Nowofedorowce, na tymczasowo okupowanym Krymie.

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Lotnisko Saki na Krymie
Lotnisko Saki na Krymie-AFP

SBU podkreśla w oficjalnym komunikacie, że misja została zrealizowana w ramach specjalnej, 40-dniowej operacji wywierania wpływu na Federację Rosyjską, zainicjowanej na bezpośrednie polecenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

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Głównym punktem ukraińskiego uderzenia nie był sam pas startowy, lecz chronione hangary techniczne, w których Rosjanie bazują swoje najdroższe maszyny przewagi powietrznej. Oficjalne dane potwierdzają pięć bezpośrednich trafień dronów kamikaze w konstrukcje schronów lotniczych.

Wojna w Ukrainie. Celne trafienia w rosyjskie lotnisko

Wychwycone przez wywiad satelitarny i radioelektroniczny szczegóły operacji wskazują na potężne straty materialne dla rosyjskiej armii. Drony precyzyjnie uderzyły w dwa hangary, w których w momencie ataku stacjonowały nowoczesne myśliwce wielozadaniowe Su-30 oraz ich zmodernizowane, elitarne wersje Su-30SM.

Nad lotniskiem Saki odnotowano gwałtowny pożar oraz wtórne eksplozje paliwa i amunicji bezpośrednio w hangarze mieszczącym maszynę Su-30SM, co jednoznacznie dowodzi krytycznego uszkodzenia lub całkowitego unicestwienia myśliwca.

SBU zwraca uwagę na wymiar ekonomiczny tego sukcesu. Szacunkowy koszt jednego myśliwca z rodziny Su-30 waha się, w zależności od zainstalowanego wyposażenia radioelektronicznego i awioniki, mieści się w granicach od 30 do 50 milionów dolarów.

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