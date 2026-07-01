Rosyjskie lotnisko w ogniu. Wiadomo, jakie maszyny tam stacjonowały

SBU podkreśla w oficjalnym komunikacie, że misja została zrealizowana w ramach specjalnej, 40-dniowej operacji wywierania wpływu na Federację Rosyjską, zainicjowanej na bezpośrednie polecenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Głównym punktem ukraińskiego uderzenia nie był sam pas startowy, lecz chronione hangary techniczne, w których Rosjanie bazują swoje najdroższe maszyny przewagi powietrznej. Oficjalne dane potwierdzają pięć bezpośrednich trafień dronów kamikaze w konstrukcje schronów lotniczych.

Wojna w Ukrainie. Celne trafienia w rosyjskie lotnisko

Wychwycone przez wywiad satelitarny i radioelektroniczny szczegóły operacji wskazują na potężne straty materialne dla rosyjskiej armii. Drony precyzyjnie uderzyły w dwa hangary, w których w momencie ataku stacjonowały nowoczesne myśliwce wielozadaniowe Su-30 oraz ich zmodernizowane, elitarne wersje Su-30SM.

Nad lotniskiem Saki odnotowano gwałtowny pożar oraz wtórne eksplozje paliwa i amunicji bezpośrednio w hangarze mieszczącym maszynę Su-30SM, co jednoznacznie dowodzi krytycznego uszkodzenia lub całkowitego unicestwienia myśliwca.

SBU zwraca uwagę na wymiar ekonomiczny tego sukcesu. Szacunkowy koszt jednego myśliwca z rodziny Su-30 waha się, w zależności od zainstalowanego wyposażenia radioelektronicznego i awioniki, mieści się w granicach od 30 do 50 milionów dolarów.





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