W skrócie Rosyjskie drony zaatakowały w sobotę obiekt ukraińskiego koncernu energetycznego Naftogaz w obwodzie połtawskim, co doprowadziło do wybuchu pożaru na miejscu zdarzenia.

Przedstawiciele Naftogazu przekazali oficjalne informacje, z których wynika, że w wyniku przeprowadzonego przez Rosję ataku nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

Serhij Fedorenko, p.o. prezesa zarządu Naftogazu, poinformował, że rosyjskie wojska atakują obiekty energetyczne firmy niemal każdego dnia w ciągu ostatniego tygodnia.

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W sobotę w obwodzie połtawskim, w centralnej części Ukrainy, doszło do kolejnego ataku Rosji z użyciem dronów. Agencja Reutera poinformowała, że uderzono w obiekt należący do Natfogazu - ukraińskiego państwowego koncernu energetycznego.

Spółka przekazała, jak informuje wspomniana agencja, że w wyniku uderzenia wybuchł pożar. Za pośrednictwem Telegrama Naftogaz przekazał, że nikt nie ucierpiał.

Rosyjskie drony uderzyły w obiekt Naftogazu

Ukrinform podaje, że w momencie ataku pracownicy znajdowali się w schronach. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe.

Gdy sytuacja pozwoli, zostanie oszacowania skala oraz stopień zniszczeń.

Pełniący obowiązki prezesa zarządu koncernu Serhij Fedorenko przekazał za pośrednictwem Facebooka, że do rosyjskich ataków na obiekty Naftogazu dochodziło w tym tygodniu niemal każdego dnia.

Wojna w Ukrainie. Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną

Sobotni atak był kolejnym uderzeniem Rosji w infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W środę rosyjski dron zaatakował obiekt Naftogazu w obwodzie dniepropietrowskim. W wyniku zdarzenia doszło do pożaru i uszkodzenia sprzętu. Z kolei w czwartek Rosja uderzyła pociskami rakietowymi w obiekt koncernu w obwodzie czernihowskim.

Rosja nasila ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy w związku ze zbliżającą się zimą. W zeszłym tygodniu szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow ostrzegł, że Moskwa chce wywołać niezadowolenie w ukraińskim społeczeństwie, uderzając w infrastrukturę krytyczną. Jego zdaniem Kreml liczy na to, że w ten sposób Kijów pójdzie na ustępstwa.



