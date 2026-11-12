Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosyjskie "błyskawice" bez wyrzutni. Spektakularna akcja, "po mistrzowsku"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Wyrzutnia rosyjskich dronów uderzeniowych Mołnia (ros. błyskawica) została zniszczona przez ukraińskie siły zbrojne w częściowo okupowanym obwodzie zaporoskim. Żołnierze pochwalili się w sieci przeprowadzonym prawie 10 kilometrów od linii frontu "mistrzowskim trafieniem".

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Nocne uderzenie ukraińskich sił zbrojnych w rosyjską wyrzutnię dronów Mołnia w obwodzie zaporoskim.
Ukraińcy zniszczyli wyrzutnię dronów Mołnia w okupowanym obwodzie zaporoskim7. Korpus Szybkiego Reagowania Wojsk Desantowo-Szturmowychmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraińscy żołnierze zniszczyli w obwodzie zaporoskim rosyjską wyrzutnię dronów typu Mołnia, która znajdowała się 10 kilometrów od linii frontu.
  • Operację przeprowadził batalion "Apacze", który zaatakował punkt dowodzenia wroga zlokalizowany w pięciopiętrowym budynku.
  • Rosyjskie drony Mołnia (ros. błyskawica) są wykorzystywane przez siły zbrojne Moskwy od 2024 roku.
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Ukraińscy żołnierze zniszczyli rosyjską wyrzutnię dronów uderzeniowych Mołnia (ros. błyskawica), stacjonującą w miejscowości Hulajpołe w obwodzie zaporoskim, którego przeważający obszar jest okupowany przez Rosję.

237. batalion systemów bezzałogowych "Apacze" we współpracy z innymi jednostkami "wykrył cel wroga na tyłach rosyjskich, położony prawie 10 kilometrów od linii frontu".

"Po mistrzowsku". Precyzyjny atak Ukrainy. Rosja bez kluczowej wyrzutni

"Rozpoznanie lotnicze przechwyciło sygnały i uzyskało wizualne potwierdzenie obecności obiektu. Rosjanie urządzili w pięciopiętrowym budynku punkt dowodzenia bojowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Mołnia, które wykorzystywali do ataków na ukraińskie pozycje" - czytamy w komunikacie.

Ukraińskie wojsko zamieściło w sieci film ze spektakularnej akcji. "Apacze" przy pomocy dronów Fire Point "po mistrzowsku" trafili obiekt - podano.

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"W wyniku ataku część budynku wraz z antenami i innym sprzętem została zniszczona" - poinformowali żołnierze. Nagranie wskazuje, że ukraiński atak miał mieć miejsce w nocy.

Mołnia (ros. błyskawica) to rosyjski dron szturmowy, wykorzystywany przez rosyjskie siły zbrojne od 2024 roku.

Rosyjskie Shahedy "pojawiają się znikąd"? Odkrył metodę Rosjan

Część obwodu zaporoskiego - po inwazji w 2022 roku - znalazła się pod rosyjską okupacją. Moskwa zarządziła tam pseudoreferendum, w wyniki którego anektowała kontrolowane przez siebie terytorium obwodu.

Serhij "Flash" Beskrestnow, doradca prezydenta Ukrainy, informował niedawno, iż pojawiły się doniesienia jakoby Rosja zainstalowała dodatkowy silnik elektryczny w dronach Shahed, aby mogły one "pojawiać się znikąd".

Według eksperta w bezzałogowcach tego typu nie ma takiego silnika, ale Rosjanie mogą wyłączać silnik odrzutowy przed uderzeniem. W ten sposób Shahedy mogą osiągnąć wystarczające przyspieszenie i pęd, aby w końcowej fazie lotu poruszać się bezszelestnie.

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