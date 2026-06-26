W skrócie Aleksandr Łunin, były rosyjski żołnierz, w opublikowanym nagraniu domaga się spotkania z prezydentem Władimirem Putinem i zapowiada ujawnienie sytuacji żołnierzy w kraju.

Łunin twierdzi, że żołnierze są poddawani torturom i przemocy za odmowę wykonywania rozkazów oraz oddawania pieniędzy.

Według dostępnych informacji, Łunin został wyrzucony z armii po publikacji krytycznych nagrań. Obecnie otrzymuje groźby za publiczną krytykę w kierunku rosyjskich władz.

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Młodszy sierżant Aleksandr Łunin zamieścił nagranie na swoim profilu na platformie Instagram. Stwierdził w nim, że rosyjscy żołnierze "zwrócą broń przeciwko Kremlowi", jeśli prezydent Władimir Putin odmówi zajęcia się ich problemami.

Mężczyzna przedstawił się jako były weteran wojny w Ukrainie. Informację tę postanowił zweryfikować kanał "Mobilizacja.Nowosti", który potwierdził, że wojskowy rzeczywiście był bojownikiem formacji ochotniczych. Portal The Moscow News dodał ponadto, że sierżant pochodzi z obwodu woroneskiego.

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Rosyjski sierżant domaga się spotkania z Putinem. "Konsekwencje będą bardzo poważne"

Aleksandr Łunin ujawnił, że żołnierze Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej są poddawani torturom i przemocy ze strony dowództwa z powodu odmowy wykonywania "głupich, samobójczych" rozkazów i oddawania swoich pieniędzy. - W końcu ich wykreślają z ewidencji, uznają za zaginionych bez śladu - dodał.

Sierżant przekazał, że spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami Ministerstwa Obrony i sił bezpieczeństwa. Podczas rozmowy miał on poprosić ich o przekazanie Władimirowi Putinowi żądania spotkania na żywo w państwowej telewizji, gdzie opowie "całą prawdę o tym, co obecnie dzieje się w kraju".

- Konsekwencje będą bardzo poważne. Jeśli w najbliższym czasie nie pojawię się w Kremlu i nie wystąpię na żywo obok was, armia skieruje swoją broń przeciwko Kremlowi. Przekazuję jedynie wiadomość - dodał.

Do tej pory nagranie opublikowane w czwartek przez Łunina zostało obejrzane ponad 12,8 milionów razy. Ponadto zebrało około 377 tysięcy polubień i 18 tysięcy komentarzy.

Łunin krytykuje władze Rosji. Wyrzucono go z wojska za opublikowanie nagrania

Dodajmy, że to niejedyny film opublikowany przez Łunina, w którym uderza we Władimira Putina. Sierżant bowiem wcześniej publikował wpisy i nagrania, które wprost krytykowały rosyjskie władze.

W jednym z poprzednich postów również ostrzegał, że w kraju "rozpocznie się rzeź", jeśli Kreml nie pozwoli mu opowiedzieć na żywo o tym, co się dzieje. - Jeśli coś mi się stanie lub coś stanie się moim bliskim lub rodzinie, będzie to sygnał do podjęcia działań. To nie jest blef - oświadczył, po czym przyznał, że od pewnego czasu otrzymuje groźby.

Łunin twierdzi, że został wyrzucony z armii w 2025 roku po opublikowaniu w internecie nagrania pokazującego, jak dwóch żołnierzy zostało wysłanych na misję bojową bez broni.

Źródło: The Moscow Times





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