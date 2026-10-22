Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosyjski szpieg zatrzymany u sąsiada Polski. To 53-letni Ukrainiec

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Niemiecka policja zatrzymała Ukraińca podejrzewanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Mężczyzna miał od ponad roku zbierać informacje na temat niemieckiego i europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Skupiał się głównie na obiektach wojskowych zabezpieczających wschodnią flankę NATO.

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Niemiecka policja patrolująca ulicę, zdjęcie ilustracyjne do artykułu o zatrzymaniu podejrzanego o szpiegostwo
Niemiecka policja zatrzymała Ukraińca podejrzewanego o szpiegostwo na rzecz Rosji (zdj. ilustracyjne)Kadir Ilboga/AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Niemiecka policja aresztowała 53-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu.
  • Podejrzany Wadim J. miał od lipca 2025 roku zbierać informacje na temat produkcji pojazdów opancerzonych, amunicji oraz lokalizacji obiektów NATO.
  • Szef niemieckiego wywiadu Martin Jaeger ostrzegł niedawno przed prowadzoną przez Rosję tzw. wojną w cieniu, która zagraża Niemcom i ich sojusznikom.
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53-letni Ukrainiec Wadim J. został zatrzymany przez niemiecką policję w czwartek w Brandenburgii - poinformował Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV). Mężczyzna został aresztowany w związku z podejrzeniem współpracy z rosyjskim wywiadem.

Według niemieckich służb Ukrainiec zbierał informacje wojskowe. "Wadim J. jest podejrzany o zbieranie informacji dotyczących produkcji pojazdów opancerzonych, amunicji i materiałów wybuchowych oraz informacji na temat personelu i lokalizacji obiektów wojskowych zabezpieczających wschodnią flankę NATO" - poinformowano.

Niemcy. Ukrainiec zatrzymany za szpiegostwo na rzecz Rosji

"Wadim J. kontaktował się z rosyjskim wywiadem za pośrednictwem osób trzecich od co najmniej lipca 2025 roku" - przekazało w komunikacie biuro niemieckiego prokuratora federalnego.

Mężczyzna miał część informacji przekazywanych Rosjanom czerpać z publicznie dostępnych źródeł. Miał również kontaktować się "ze specjalnie wybranymi osobami pracującymi w europejskim przemyśle zbrojeniowym" w celu zdobywania od nich niejawnych informacji.

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W piątek 53-latek zostanie doprowadzony do sądu, który zdecyduje o jego ewentualnym tymczasowym aresztowaniu.

Rosja prowadzi "wojnę w cieniu"

Niemcy są jednym z najbliższych sojuszników Ukrainy. W związku z tym Moskwa już od dłuższego czasu prowadzi działania wywiadowcze i sabotażowe na terenie tego kraju.

Szef niemieckiego wywiadu Martin Jaeger ostrzegał niedawno w Bundestagu, że Rosja prowadzi przeciwko Niemcom i ich sojusznikom "wojnę w cieniu, która może przybrać bardziej niebezpieczny charakter".

W ostatnich miesiącach na terenie Niemiec dochodziło również do groźnych incydentów, za którymi według służb mógł stać Kreml. W sierpniu na lotnisku w Lipsku dron z materiałami wybuchowymi zaatakował ukraiński samolot transportowy. Nie doszło jednak do eksplozji.

Niemieckie służby znalazły również ukryty skład broni palnej na zalesionym terenie w okolicach Berlina. Prawdopodobnie należał on do rosyjskich służb.

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