W skrócie Najpopularniejszy rosyjski serwis mapowy Yandex zamaskował wizerunek rosyjskiej baterii rakietowej niedaleko Finlandii, nakładając obraz lasu na zdjęcia satelitarne.

Fiński nadawca Yle zauważył, że sprzęt wojskowy w okolicy Kronsztadu jest niewidoczny na mapach Yandex, choć można go zobaczyć na mapach Google, Apple i Microsoftu. Ekspert wojskowy uznał metodę ukrywania za nieskuteczną.

Wcześniejsze badania wykazały, że w zachodniej Rosji Yandex zasłonił 119 obiektów, a w przeszłości firma została zobowiązana sądownie do zamazania strategicznych lokalizacji, jak rafineria w Riazaniu.

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Fiński nadawca publiczny Yle zwrócił uwagę, że na zdjęciu satelitarnym w serwisie Yandex Maps na rosyjską baterię rakietową został nałożony las. Dokonano tego za pomocą oprogramowania do przetwarzania obrazu. W rzeczywistości sprzęt wojskowy znajduje się obok morskiego miasta Kronsztad, u wybrzeży Petersburga.

Yle zwróciło uwagę, że do tej pory Yandex próbował ukrywać rosyjskie cele wojskowe głównie poprzez rozmywanie szczegółów na zdjęciach satelitarnych. Tym razem jednak na mapie całkowicie ukryto rozmieszczoną nieopodal drugiego co do wielkości miasta Rosji maszynerię.

Rosja. Serwis Yandex zakrył baterię rakietową. Ekspert: To dość absurdalne

Rosyjską baterię rakietową da się jednak zobaczyć na zdjęciach satelitarnych pochodzących od zachodnich dostawców. Zaobserwować ją można między innymi na mapach Google, Apple i Microsoftu.

Rosja prawdopodobnie ukrywa cel ze względu na ukraińskie ataki dronów. Według eksperta wojskowego Marko Eklunda tajność Yandexu nie przynosi jednak Kremlowi żadnych korzyści.

- Operacyjnie wydaje się to dość absurdalne, ponieważ wywiad zachodni lub ukraiński nie czyta obrazków z Yandexa, tylko swoje własne - wyjaśnił.

Obraz satelitarny z map Yandex (z lewej) w porównaniu do map Google (z prawej) Yandex / Google Maps materiał zewnętrzny

Eklund uważa, że za manipulacją zdjęciami kryje się jakaś rosyjska decyzja administracyjna, która zakazuje publikowania zdjęć niektórych miejsc. Ponadto w ocenie byłego pracownika fińskiego wywiadu wojskowego w przypadku Kronsztadu obróbka została wykonana niedbale.

- Przy pobieżnym spojrzeniu to przechodzi niezauważone, ale jeśli wie się, czego szukać, to od razu to widać - dodał.

Kreml zmusza dostawcę map do zamazywania kluczowych obiektów. W tle ataki Ukrainy

Fiński nadawca zwrócił uwagę, że obszar ukryty na mapach Yandexu był wcześniej miejscem instalacji rakiet przeciwokrętowych Bastion oraz powiązanych z nimi radarów i systemów rozpoznania elektronicznego.

Sprzęt był ostatnio widoczny na zrzutach z kwietnia, ale nie widać go na najnowszych zachodnich zdjęciach satelitarnych. Pojazdy mogą znajdować się więc gdzieś indziej, na przykład na ćwiczeniach lub w krytych halach.

Yle próbowało skontaktować się z firmą Yandex, aby uzyskać oficjalne stanowisko w tej sprawie. Do tej pory stacja nie otrzymała jednak odpowiedzi.

Dodajmy, że w 2024 roku dostawca map został zmuszony przez rosyjski sąd do zamazania zdjęć satelitarnych rafinerii w Riazaniu. Badania krajów nordyckich przeprowadzone wiosną 2025 roku wykazały w sumie 119 zasłoniętych przez Yandex obiektów w zachodniej Rosji.

Kronsztad jest ważną bazą morską dla Rosji, którą Ukraina atakowała dronami co najmniej od początku czerwca. Wówczas Kijów uderzył rosyjską korwetę rakietową, która znajdowała się w stoczni.

Źródło: Yle



