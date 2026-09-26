Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosyjski plan na zimę. Ekspert wskazuje cele armii Putina

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Rosyjskie wojsko przygotowuje się do kolejnej odsłony zimowej kampanii przeciwko Ukrainie. Zdaniem eksperta Olega Żdanowa, Kreml ustalił już priorytetowe cele. Ich realizacja będzie oznaczała ogromne problemy dla codziennego życia mieszkańców ukraińskich miast.

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Władimir Putin w mundurze wojskowym z rosyjską flagą rozmawia z innym mężczyzną, w tle kilka osób.
Władimir Putin, prezydent RosjiMIKHAIL METZEL AFP

W skrócie

  • Rosyjskie siły przygotowują szczegółowy plan zimowych ataków na Ukrainę, koncentrując się na obiektach infrastruktury krytycznej, takich jak elektrownie i ciepłownie.
  • Według eksperta Olega Żdanowa, głównym priorytetem rosyjskiej armii będzie odcięcie dostaw wody dla mieszkańców ukraińskich miast.
  • Skuteczność rosyjskich działań zależy od warunków pogodowych, a powtarzające się ataki mogą spowodować poważny kryzys humanitarny, zwłaszcza w przypadku surowej zimy.
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O kremlowskim planie na zimowy okres wojny Oleg Żdanow poinformował w komentarzu dla portalu TSN.ua. Według ukraińskiego eksperta wojskowego, Rosja ma już gotowy, szczegółowy plan ataków powietrznych na najbliższe miesiące.

Podobnie jak w poprzednich latach, również i teraz, głównym celem będą obiekty infrastruktury krytycznej m.in. elektrownie i systemy ciepłownicze. Wysoko na liście priorytetów, zdaniem Żdanowa, znajdą się wodociągi.

Wojna w Ukrainie. Ekspert o zimowych celach rosyjskiej armii

Ukraiński ekspert wojskowy przekonuje, że głównym zadaniem dla rosyjskich wojsk może być próba całkowitego odcięcia cywilów od dostaw wody. Realizacja takiego planu będzie oznaczała poważne problemy w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców miast.

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Do tej pory borykali się oni głównie z brakiem energii elektrycznej i ciepła. Paraliż systemów wodociągowych będzie jednak zdecydowanie bardziej dotkliwy i może doprowadzić do poważnego kryzysu humanitarnego.

Kluczowe dla realizacji planów Kremla i potencjalnego powodzenia zimowej kampanii, zdaniem Żdanowa, będzie pogoda. Jeśli zima okaże się "surowa", wówczas nawet najlepiej przygotowane miasta nie będą w stanie obronić cywilów przed konsekwencjami zmasowanych ataków rakietowych, które według ukraińskiego analityka, będą się regularnie powtarzały.

Obawy Olega Żdanowa potwierdzają się w wypowiedziach m.in. szefa ukraińskiego resortu energetyki Denysa Szmyhala, który w rozmowie z ukraińskimi mediami ogłaszał szczegółowy plan przygotowań kraju na nadchodzącą zimę. Polityk przyznał, że Rosja ma gotowy plan na uderzenia w największe ukraińskie miasta, a celem dronów mają być obiekty infrastruktury krytycznej.

- Mówimy, że ta zima będzie dla nas próbą, ale na pewno ją przejdziemy - zapewniał były premier, podkreślając m.in., że w podziemnych magazynach udało się zgromadzić blisko 14,6 mld metrów sześciennych gazu, co ma być zapasem wystarczającym na cały sezon grzewczy.

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