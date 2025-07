Dowódca U.S. Army Europe and Africa podkreśla, że NATO posiada plany szybkiej neutralizacji zagrożeń, w tym dotyczące Obwodu Królewieckiego.

Niemiecki minister obrony deklaruje pełną gotowość wojsk do obrony terytorium NATO i ewentualnego zabijania rosyjskich żołnierzy w razie napaści.

Siergiej Ławrow ostrzega NATO po wypowiedziach o możliwych działaniach militarnych i zarzuca Kijowowi podżeganie do ataków.

Siergiej Ławrow: Kijów "podżega" do ataków

- Wszelkie naruszenia, którymi grozi nam niemiecki minister obrony, na przykład deklaracja, że będą gotowi zabijać rosyjskich żołnierzy, oświadczenie przywódców NATO, że zamierzają prewencyjnie zniszczyć Obwód Królewiecki - to prawdopodobnie do każdego normalnego, podkreślam - normalnego człowieka - wysyła bardzo niepokojący sygnał dotyczący planów, jakie powstają w Brukseli, w Berlinie, a także oczywiście w Paryżu i Londynie - powiedział szef rosyjskiego MSZ.

Minister stwierdził także, że Kijów "podżega" do kolejnych prowokacji i ataków "na cele cywilne". Dodał, że obywatele Rosji są nastawieni pokojowo.

Boris Pistorius - minister obrony Niemiec, w ostatnim wywiadzie dla "Financial Times" powiedział, że jest to silny dowód na zaangażowanie Niemiec w obronę terytorium NATO. Dodał także, że obecnie niemiecka armia jest "powściągliwa", ale może zaatakować w chwili, gdy zajdzie taka potrzeba.

- Niemieckie wojska będą gotowe zabić rosyjskich żołnierzy, jeśli Moskwa zaatakuje jakiekolwiek państwo członkowskie NATO. Jeśli odstraszanie nie zadziała i Rosja zaatakuje - czy tak się stanie? Tak. Ale radziłbym po prostu pojechać do Wilna i porozmawiać z przedstawicielami niemieckiej brygady. Oni na pewno wiedzą, co robić - powiedział minister.

Wcześniej o ewentualnych możliwościach NATO mówił także generał Christopher Donahue , dowódca U.S. Army Europe and Africa. Podczas inauguracyjnej konferencji LandEuro Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych w Wiesbaden powiedział, że Sojusz ma opracowane plany działania na wypadek dalszych posunięć Rosji.

- Już to zaplanowaliśmy i opracowaliśmy. Problem masy i impetu, jaki stwarza Rosja… mamy już zdolności, by go powstrzymać - powiedział.