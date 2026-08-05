W skrócie Centrum logistyczne rosyjskiej firmy Wildberries w Aleksinie zostało uszkodzone w wyniku ukraińskiego ataku drona, jedna osoba została ranna, a cały magazyn objął pożar.

Wildberries potwierdziło ewakuację pracowników i przekierowanie dostaw do innego magazynu, a według niektórych źródeł skala zniszczeń świadczy o całkowitym zniszczeniu budynku.

Od 18 lipca przeprowadzono blisko 20 ataków dronowych na obiekty Wildberries.

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Zaatakowany obiekt znajduje się w mieście Aleksin w obwodzie tulskim. Firma Wildberries potwierdziła, że doszło do ataku, pracowników ewakuowano z wyprzedzeniem, a dostawy przekierowano do innego magazynu.

Według niektórych źródeł skala pożaru wskazuje, że budynek może ulec całkowitemu zniszczeniu.

Ukraina zaatakowała magazyn Wildberries w Rosji

Jak podaje kanał monitorujący Exilenova+ na platformie Telegram, "po ataku bezzałogowych statków powietrznych dalekiego zasięgu (...) centrum logistyczne przestało istnieć". Magazyn, czytamy we wpisie, "był wykorzystywany przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej do przechowywania ładunków wojskowych".

Według Exilenova+ magazyn, otwarty w 2022 r., ma powierzchnię około 194 500 metrów kwadratowych.

Atak na jeden z obiektów Wildberries przeprowadzono również w niedzielę. Ukraińskie drony uderzyły wówczas w magazyn w okolicy miasta Samara. We wtorek państwowa agencja informacyjna TASS przekazała, że wskutek pożaru budynek spłonął doszczętnie, a wszystkie przechowywane tam towary zostały zniszczone.

Obiekty Wildberries na celowniku Ukrainy. Blisko 20 ataków

W ostatnim czasie Ukraina zintensyfikowała ataki na obiekty Wildberries. Zdaniem Kijowa jest to część działań mających na celu uświadomienie obywatelom Rosji, jak wygląda wojna. Reuters podaje, że od 18 lipca przeprowadzono blisko 20 takich nalotów.

- Ukraińskie ataki dronów na rosyjskiego sprzedawcę internetowego Wildberries można uznać za "akty terroryzmu" wymierzone w ludność cywilną, dotykające miliony ludzi w Rosji i innych krajach - stwierdziła po jednym z ataków założycielka i prezeska firmy Tatiana Kim.

Tymczasem zdaniem Wołodymyra Zełenskiego magazyny sprzedawcy są "centrami logistycznymi zajmującymi się zaopatrywaniem armii rosyjskiej w komponenty dronów i sprzęt nawigacyjny".

Jak podaje AFP, Wildberries to największy rosyjski sprzedawca internetowy. Państwowe media twierdzą, że przedsiębiorstwo odpowiada za 10 proc. całkowitego obrotu detalicznego w kraju. W Rosji znajdują się dziesiątki tysięcy punktów odbioru Wildberries, nawet w małych miejscowościach.

Źródła: Reuters, AFP, Ukrainska Prawda



