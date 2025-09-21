Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Rosyjski generał zwolniony ze służby. Media spekulują o jego przyszłości

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Rosyjski generał pułkownik Aleksandr Łapin został zwolniony ze służby. Wojskowy, które uczestniczył w inwazji na Ukrainę, będzie pełnił nową funkcję. Według przekazu mediów ma zostać mianowany asystentem prezydenta Tatarstanu.

Rosyjski generał Aleksandr Łapin zrezygnował ze służby wojskowej
Rosyjski generał Aleksandr Łapin zrezygnował ze służby wojskowejMinistertwo Obrony Rosji /Marek M. Berezowski / ANADOLU AFP

W niedzielę rosyjska agencja RCB podała, że "były dowódca Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, generał pułkownik Aleksandr Łapin, został zwolniony ze służby".

Rezygnacja Łapina, którą miał złożyć 21 sierpnia, została potwierdzona przez rosyjski resort obrony. "Zastąpił go na tym stanowisku generał pułkownik Jewgienij Nikiforow" - czytamy.

Rosyjski generał zrezygnował. Łapin ma zostać asystentem prezydenta Tatarstanu

Z kolei Tatar-Inform powołując się na swoje źródła, przekazał, że Łapin zostanie mianowany asystentem szefa Tatarstanu Rustama Minnichanowa. Oficjalny dekret w tej sprawie nie został jeszcze opublikowany.

Zobacz również:

Nie żyje rosyjski generał broni Igor Kiriłłow
Świat

Potężny wybuch w Moskwie. Nie żyje rosyjski generał

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    Według spekulacji generał będzie odpowiedzialny za wspieranie "uczestników operacji wojskowej i ich rodzin, a także za rejestrację do służby kontraktowej, rehabilitację społeczną i medyczną".

    Generał Aleksandr Łapin. Uczestnik inwazji na Ukrainę

    W latach 2017-2022 gen. płk. Łapin dowodził Centralnym Okręgiem Wojskowym, a w trakcie inwazji na Ukrainę odpowiadał za ugrupowanie wojskowe Centrum, które uczestniczyło w natarciu na Kijów.

    Po nieudanej ofensywie na stolicę Ukrainy, jego formacja została przerzucona na wschód, gdzie zajęła Łyman w obwodzie donieckim, a następnie Siewierodonieck i Lisiczańsk w obwodzie ługańskim.

    Zobacz również:

    Andriej Gurulew o sytuacji na froncie
    Ukraina - Rosja

    "Polacy w ukraińskich mundurach". Rosyjski generał o sytuacji na froncie

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski

      Po wycofaniu się wojsk rosyjskich z Łymanu w Łapina uderzyła fala krytyki. Czeczeński przywódcaRamzan Kadyrowa nazwał go "miernotą" i stwierdził, że swoją pozycję zawdzięcza przychylności ludzi ze sztabu generalnego.

      W styczniu został szefem Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych Federacji Rosyjskiej, a w marcu kolejnego roku dowódcą Leningradzkiego Okręgu Wojskowego.

      W 2017 roku dowodził wojskami rosyjskimi w Syrii.

      Zobacz również:

      Zamach na rosyjskiego generała. Rosja ma podejrzanego
      Świat

      Zamach na rosyjskiego generała. Moskwa znalazła podejrzanego

      Marta Stępień
      Marta Stępień
      Niższe ceny energii w przyszłym roku? Motyka w ''Gościu Wydarzeń'': Zdaniem naszego resortu jest to realnePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze