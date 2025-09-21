W niedzielę rosyjska agencja RCB podała, że "były dowódca Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, generał pułkownik Aleksandr Łapin, został zwolniony ze służby".

Rezygnacja Łapina, którą miał złożyć 21 sierpnia, została potwierdzona przez rosyjski resort obrony. "Zastąpił go na tym stanowisku generał pułkownik Jewgienij Nikiforow" - czytamy.

Rosyjski generał zrezygnował. Łapin ma zostać asystentem prezydenta Tatarstanu

Z kolei Tatar-Inform powołując się na swoje źródła, przekazał, że Łapin zostanie mianowany asystentem szefa Tatarstanu Rustama Minnichanowa. Oficjalny dekret w tej sprawie nie został jeszcze opublikowany.

Według spekulacji generał będzie odpowiedzialny za wspieranie "uczestników operacji wojskowej i ich rodzin, a także za rejestrację do służby kontraktowej, rehabilitację społeczną i medyczną".

Generał Aleksandr Łapin. Uczestnik inwazji na Ukrainę

W latach 2017-2022 gen. płk. Łapin dowodził Centralnym Okręgiem Wojskowym, a w trakcie inwazji na Ukrainę odpowiadał za ugrupowanie wojskowe Centrum, które uczestniczyło w natarciu na Kijów.

Po nieudanej ofensywie na stolicę Ukrainy, jego formacja została przerzucona na wschód, gdzie zajęła Łyman w obwodzie donieckim, a następnie Siewierodonieck i Lisiczańsk w obwodzie ługańskim.

Po wycofaniu się wojsk rosyjskich z Łymanu w Łapina uderzyła fala krytyki. Czeczeński przywódcaRamzan Kadyrowa nazwał go "miernotą" i stwierdził, że swoją pozycję zawdzięcza przychylności ludzi ze sztabu generalnego.

W styczniu został szefem Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych Federacji Rosyjskiej, a w marcu kolejnego roku dowódcą Leningradzkiego Okręgu Wojskowego.

W 2017 roku dowodził wojskami rosyjskimi w Syrii.

