W skrócie Aleksandr Łapin, były dowódca rosyjskich zgrupowań "Centrum" i "Północ", został mianowany wicepremierem Tatarstanu z odpowiedzialnością za wsparcie uczestników rosyjskiej inwazji na Ukrainę i ich rodzin.

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow publicznie krytykował Łapina po nieudanych działaniach wojskowych na Ukrainie, zarzucając mu niekompetencję i kumoterstwo.

Po serii porażek na froncie Łapin został zwolniony ze służby wojskowej, objął funkcję doradcy w Tatarstanie, a ukraiński sąd skazał go zaocznie na dożywocie za czyny związane z wojną na Ukrainie.

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Informację o nowym stanowisku Aleksandra Łapina, byłego dowódcy rosyjskich zgrupowań wojsk "Centrum" i "Północ", ogłosił przywódca Tatarstanu - Rustam Minnichanow podczas dorocznego orędzia do rady pańśtwowej republiki.

W rządzie w Kazaniu utworzono nową komórkę, którą pokieruje były już generał. Łapin w randze wicepremiera Tatarstanu będzie odpowiadał za wsparcie uczestników pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz członków ich rodzin.

Z tego lakonicznego opisu stanowiska trudno wywnioskować, na czym konkretnie będzie polegała rola byłego generała rosyjskiej armii.

- Ważne, aby każdy z nich miał pewność (każdy z żołnierzy - red.), że jego rodzina znajduje się pod niezawodną ochroną państwa. Biorąc pod uwagę skalę zadań, wymogi czasu i potrzebę skoordynowanej pracy, podjęto decyzję o utworzeniu w rządzie Tatarstanu odrębnej komórki ds. wsparcia uczestników SWO (specjalnej operacji wojskowej - red.) i powierzeniu nadzoru w tym zakresie bohaterowi Rosji, generałowi pułkownikowi Aleksandrowi Łapinowi w randzie wicepremiera republiki - oświadczył w propagandowym komunikacie Minnichanow.

Sam Łapin wciąż nie skomentował swojej nominacji - opisuje Centrum Europy.

Aleksandr Łapin wicepremierem Tatarstanu. Kadyrow nazywał go "beztalenciem"

Określenie Łapina "bohaterem Rosji" budzi mieszane odczucia, zwłaszcza biorąc pod uwagę przebieg jego kariery wojskowej. Był on jednym z rosyjskich dowódców od początku zaangażowanych w działania wojenne w Ukrainie.

Jesienią 2022 roku pod jego dowództwem znalazło się Zgrupowanie Wojsk "Centrum". Kilka tygodni wcześniej ukraińska armia rozpoczęła śmiałą kontrofensywę w obwodzie charkowskim, która objęła swoim zasięgiem obwody doniecki i ługański. Ukraińcy po udanym manewrze odbili z rąk wroga m.in. Izium, Kupiańsk i Łyman.

Za porażki winą obarczono Łapina. Rosyjski dowódca został odwołany ze stanowiska, a gorzkich słów pod jego adresem nie szczędził przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow, który nazwał go "beztalenciem" i zarzucił mu "kumoterstwo".

"Gdyby to ode mnie zależało, zdegradowałbym Łapina do szeregowca, odebrał mu odznaczenia i wysłał z automatem w rękach na pierwszą linię, żeby zmył krwią swoją hańbę" - pisał Kadyrow na Telegramie.

Przypomnijmy, że Łapin dowodził rosyjskimi wojskami również podczas ofensywy prowadzonej zimą i wiosną 2022 roku w obwodach kijowskim, czernihowskim i sumskim. Po kilku miesiącach walk rosyjskie wojska ostatecznie wycofały się z północy Ukrainy.

Mimo wielu porażek wojskowa kariera Łapina nie była naznaczona jedynie nimi. W lipcu 2022 roku otrzymał on od Władimira Putina tytuł Bohatera Rosji za zajęcie Siewierodoniecka i Lisiczańska.

Aleksandr Łapin zwolniony z rosyjskiej armii

Po odwołaniu ze stanowiska dowódcy Zgrupowania "Centrum" Łapin pełnił funkcję szefa Sztabu Głównego Wojsk Lądowych. W maju 2024 roku ponownie powierzono mu dowodzenie jednostkami frontowymi - stanął na czele Zgrupowania Wojsk "Północ".

Jego wojska wkroczyły do obwodu charkowskiego, jednak utknęły w walkach o Wołczańsk. W czasie, gdy Łapin dowodził zgrupowaniem "Północ", ukraińska armia wkroczyła również do obwodu kurskiego, gdzie w szczytowym momencie zajęła do 1 tys. km kwadratowych rosyjskiego terytorium.

W następstwie frontowych porażek Łapin został później zwolniony ze służby wojskowej.

Na początku czerwca 2026 roku ukraiński sąd zaocznie skazał generała na dożywocie za zamach na integralność terytorialną i nienaruszalność Ukrainy oraz planowanie, przygotowanie, rozpętanie i prowadzenie wojny napastniczej.

Łapin był już wówczas objęty sankcjami Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Źródło: Centrum Europy



