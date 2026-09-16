W skrócie Rosyjskie media podały informację o śmierci generała Antona Grunisa, dowódcy 4. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych.

Według ukraińskiego źródła wojskowy został zabity przez siły ukraińskie, jednak szczegóły śmierci nie zostały ujawnione przez rosyjskie źródła.

Grunis wcześniej meldował Władimirowi Putinowi o rzekomym zajęciu Konstantynówki, a jego jednostka brała udział w walkach w tym rejonie.

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O śmierci gen. Antona Grunisa poinformowały rosyjskie media propagandowe. Według ukraińskiej agencji UNIAN wojskowy został zabity przez siły ukraińskie, jednak rosyjskie źródła nie podały, kiedy i w jakich okolicznościach zginął.

Grunis dowodził 4. Samodzielną Brygadą Strzelców Zmotoryzowanych rosyjskich sił zbrojnych. Jego jednostka walczyła m.in. w rejonie Konstantynówki, o którą od miesięcy toczą się walki.

Pod koniec sierpnia rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o przyznaniu Grunisowi Złotej Gwiazdy Bohatera Rosji. Odznaczenie miał otrzymać za "męstwo i bohaterstwo wykazane podczas wykonywania obowiązku wojskowego".

Rosja. Anton Grunis meldował Putinowi o "zdobyciu" Konstantynówki

Latem Grunis miał osobiście meldować Władimirowi Putinowi o rzekomym całkowitym zajęciu Konstantynówki. Jak wskazuje UNIAN, miasto nie zostało jednak w pełni opanowane przez rosyjskie wojska.

Ukraiński dziennikarz Denys Kazanski zwrócił uwagę, że kilka dni przed informacją o śmierci generała rosyjska propagandystka Anastazja Kaszewarowa sugerowała, iż miejsce pobytu Grunisa miało zostać przekazane stronie ukraińskiej przez osoby z rosyjskich szeregów, a jego sztab miał następnie zostać zaatakowany na podstawie tych informacji.

Nie przedstawiono jednak potwierdzenia tych doniesień, a rosyjskie media informujące o śmierci generała nie ujawniły jej okoliczności.

Wojna w Ukrainie. Kim był gen. Anton Grunis?

Grunis ukończył w 1996 roku Kazańską Suworowską Szkołę Wojskową. Według UNIAN-u walczył w Czeczenii oraz przeciwko Gruzji.

W 2021 roku przeszedł do rezerwy, a następnie wrócił do służby, by uczestniczyć w rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pod jego dowództwem rosyjskie oddziały walczyły w rejonie Bachmutu, Czasiw Jaru i Konstantynówki.

Dowodzona przez niego 4. Samodzielna Brygada Strzelców Zmotoryzowanych została utworzona w 2014 roku z bojowników tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Po włączeniu do regularnych rosyjskich sił zbrojnych znalazła się w 2. Korpusie Armijnym, a następnie w nowo utworzonej 3. Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej Południowego Okręgu Wojskowego Rosji.

Źródło: Unian



