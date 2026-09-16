W skrócie
- Rosyjskie media podały informację o śmierci generała Antona Grunisa, dowódcy 4. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych.
- Według ukraińskiego źródła wojskowy został zabity przez siły ukraińskie, jednak szczegóły śmierci nie zostały ujawnione przez rosyjskie źródła.
- Grunis wcześniej meldował Władimirowi Putinowi o rzekomym zajęciu Konstantynówki, a jego jednostka brała udział w walkach w tym rejonie.
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O śmierci gen. Antona Grunisa poinformowały rosyjskie media propagandowe. Według ukraińskiej agencji UNIAN wojskowy został zabity przez siły ukraińskie, jednak rosyjskie źródła nie podały, kiedy i w jakich okolicznościach zginął.
Grunis dowodził 4. Samodzielną Brygadą Strzelców Zmotoryzowanych rosyjskich sił zbrojnych. Jego jednostka walczyła m.in. w rejonie Konstantynówki, o którą od miesięcy toczą się walki.
Pod koniec sierpnia rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o przyznaniu Grunisowi Złotej Gwiazdy Bohatera Rosji. Odznaczenie miał otrzymać za "męstwo i bohaterstwo wykazane podczas wykonywania obowiązku wojskowego".
Rosja. Anton Grunis meldował Putinowi o "zdobyciu" Konstantynówki
Latem Grunis miał osobiście meldować Władimirowi Putinowi o rzekomym całkowitym zajęciu Konstantynówki. Jak wskazuje UNIAN, miasto nie zostało jednak w pełni opanowane przez rosyjskie wojska.
Ukraiński dziennikarz Denys Kazanski zwrócił uwagę, że kilka dni przed informacją o śmierci generała rosyjska propagandystka Anastazja Kaszewarowa sugerowała, iż miejsce pobytu Grunisa miało zostać przekazane stronie ukraińskiej przez osoby z rosyjskich szeregów, a jego sztab miał następnie zostać zaatakowany na podstawie tych informacji.
Nie przedstawiono jednak potwierdzenia tych doniesień, a rosyjskie media informujące o śmierci generała nie ujawniły jej okoliczności.
Wojna w Ukrainie. Kim był gen. Anton Grunis?
Grunis ukończył w 1996 roku Kazańską Suworowską Szkołę Wojskową. Według UNIAN-u walczył w Czeczenii oraz przeciwko Gruzji.
W 2021 roku przeszedł do rezerwy, a następnie wrócił do służby, by uczestniczyć w rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pod jego dowództwem rosyjskie oddziały walczyły w rejonie Bachmutu, Czasiw Jaru i Konstantynówki.
Dowodzona przez niego 4. Samodzielna Brygada Strzelców Zmotoryzowanych została utworzona w 2014 roku z bojowników tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Po włączeniu do regularnych rosyjskich sił zbrojnych znalazła się w 2. Korpusie Armijnym, a następnie w nowo utworzonej 3. Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej Południowego Okręgu Wojskowego Rosji.
Źródło: Unian