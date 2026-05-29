Wojna w Ukrainie
Rosyjski dron uderzył w turecki statek. Pożar na pokładzie

Patryk Idziak

Rosyjski dron uderzył w turecki statek towarowy - poinformowała Marynarka Wojenna Ukrainy, która prowadziła ewakuację. Na pokładzie wybuchł pożar. Rannych zostało dwóch członków załogi. Wcześniej niebezpieczny incydent wywołany przez rosyjski bezzałogowiec zgłosiła Rumunia.

Turecki statek towarowy po uderzeniu drona, pożar na górnym pokładzie, akcja gaśnicza w nocy
Turecki statek towarowy trafiony przez drona. Wybuchł pożar, załoga ewakuowana

W skrócie

  • Rosyjski bezzałogowiec spowodował pożar i obrażenia załogi na tureckim statku towarowym, jak zgłosiła Marynarka Wojenna Ukrainy.
  • Ewakuacja oraz gaszenie pożaru na statku należącym do tureckiej firmy odbyły się z udziałem ukraińskich służb morskich.
  • Dodatkowo, według informacji z Rumunii, rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w Gałaczu, powodując pożar i dwa przypadki obrażeń.
Ukraińska marynarka wojenna twierdzi, że Rosja przeprowadziła celowy atak na turecki statek. Jak poinformowano w komunikacie na Telegramie, do uderzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, kiedy rosyjskie siły prowadziły kolejny ostrzał obwodu odeskiego.

Turecki statek towarowy trafiony przez drona. Ewakuacja z pomocą ukraińskich wojsk

Trafiona przez dron jednostka to statek towarowy ANT pod banderą Vanuatu, który należy do tureckiego przedsiębiorstwa. Według ukraińskich sił płynął z jednego z portów w obwodzie odeskim, graniczącym z Mołdawią i Rumunią, i zmierzał do Turcji z ładunkiem na pokładzie.

Jak wynika z komunikatu, uderzenie drona w nadbudówkę statku spowodowało pożar. Ewakuację i działania gaśnicze prowadziły jednostki Morskiej Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz Marynarki Wojennej Ukrainy.

"Dwóch rannych członków załogi zostało szybko ewakuowanych przez łodzie Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy i przewiezionych do placówki medycznej" - poinformowano.

Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii

Wcześniej w piątek poinformowano, że rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii. Jak przekazał tamtejszy resort obrony, obiekt rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, doprowadzając do pożaru. Dwie osoby zostały ranne, lecz ewakuowały się o własnych siłach.

"Ten incydent stanowi poważną i nieodpowiedzialną eskalację ze strony Federacji Rosyjskiej" - skomentowała na platformie X minister spraw zagranicznych Rumunii Toiu Oana.

Rumuńska minister poinformowała, że rząd zawiadomił przedstawicieli Unii Europejskiej, sojuszników oraz sekretarza generalnego NATO o okolicznościach zdarzenia i zawnioskował o przyspieszenie przekazania Rumunii zdolności obrony przeciwdronowej.

"Potępiamy lekkomyślność Rosji, a NATO będzie kontynuować wzmacnianie naszej obrony przed wszystkimi zagrożeniami, w tym dronami" - oświadczyła na X rzeczniczka NATO Allison Hart.

