Rosyjski dron uderzył w turecki statek. Pożar na pokładzie
Rosyjski dron uderzył w turecki statek towarowy - poinformowała Marynarka Wojenna Ukrainy, która prowadziła ewakuację. Na pokładzie wybuchł pożar. Rannych zostało dwóch członków załogi. Wcześniej niebezpieczny incydent wywołany przez rosyjski bezzałogowiec zgłosiła Rumunia.
W skrócie
- Rosyjski bezzałogowiec spowodował pożar i obrażenia załogi na tureckim statku towarowym, jak zgłosiła Marynarka Wojenna Ukrainy.
- Ewakuacja oraz gaszenie pożaru na statku należącym do tureckiej firmy odbyły się z udziałem ukraińskich służb morskich.
- Dodatkowo, według informacji z Rumunii, rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w Gałaczu, powodując pożar i dwa przypadki obrażeń.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Ukraińska marynarka wojenna twierdzi, że Rosja przeprowadziła celowy atak na turecki statek. Jak poinformowano w komunikacie na Telegramie, do uderzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, kiedy rosyjskie siły prowadziły kolejny ostrzał obwodu odeskiego.
Turecki statek towarowy trafiony przez drona. Ewakuacja z pomocą ukraińskich wojsk
Trafiona przez dron jednostka to statek towarowy ANT pod banderą Vanuatu, który należy do tureckiego przedsiębiorstwa. Według ukraińskich sił płynął z jednego z portów w obwodzie odeskim, graniczącym z Mołdawią i Rumunią, i zmierzał do Turcji z ładunkiem na pokładzie.
Jak wynika z komunikatu, uderzenie drona w nadbudówkę statku spowodowało pożar. Ewakuację i działania gaśnicze prowadziły jednostki Morskiej Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz Marynarki Wojennej Ukrainy.
"Dwóch rannych członków załogi zostało szybko ewakuowanych przez łodzie Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy i przewiezionych do placówki medycznej" - poinformowano.
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Wcześniej w piątek poinformowano, że rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii. Jak przekazał tamtejszy resort obrony, obiekt rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, doprowadzając do pożaru. Dwie osoby zostały ranne, lecz ewakuowały się o własnych siłach.
"Ten incydent stanowi poważną i nieodpowiedzialną eskalację ze strony Federacji Rosyjskiej" - skomentowała na platformie X minister spraw zagranicznych Rumunii Toiu Oana.
Rumuńska minister poinformowała, że rząd zawiadomił przedstawicieli Unii Europejskiej, sojuszników oraz sekretarza generalnego NATO o okolicznościach zdarzenia i zawnioskował o przyspieszenie przekazania Rumunii zdolności obrony przeciwdronowej.
"Potępiamy lekkomyślność Rosji, a NATO będzie kontynuować wzmacnianie naszej obrony przed wszystkimi zagrożeniami, w tym dronami" - oświadczyła na X rzeczniczka NATO Allison Hart.