W skrócie Rosyjski bezzałogowiec spowodował pożar i obrażenia załogi na tureckim statku towarowym, jak zgłosiła Marynarka Wojenna Ukrainy.

Ewakuacja oraz gaszenie pożaru na statku należącym do tureckiej firmy odbyły się z udziałem ukraińskich służb morskich.

Dodatkowo, według informacji z Rumunii, rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w Gałaczu, powodując pożar i dwa przypadki obrażeń.

Ukraińska marynarka wojenna twierdzi, że Rosja przeprowadziła celowy atak na turecki statek. Jak poinformowano w komunikacie na Telegramie, do uderzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, kiedy rosyjskie siły prowadziły kolejny ostrzał obwodu odeskiego.

Turecki statek towarowy trafiony przez drona. Ewakuacja z pomocą ukraińskich wojsk

Trafiona przez dron jednostka to statek towarowy ANT pod banderą Vanuatu, który należy do tureckiego przedsiębiorstwa. Według ukraińskich sił płynął z jednego z portów w obwodzie odeskim, graniczącym z Mołdawią i Rumunią, i zmierzał do Turcji z ładunkiem na pokładzie.

Jak wynika z komunikatu, uderzenie drona w nadbudówkę statku spowodowało pożar. Ewakuację i działania gaśnicze prowadziły jednostki Morskiej Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz Marynarki Wojennej Ukrainy.

"Dwóch rannych członków załogi zostało szybko ewakuowanych przez łodzie Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy i przewiezionych do placówki medycznej" - poinformowano.

Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii

Wcześniej w piątek poinformowano, że rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii. Jak przekazał tamtejszy resort obrony, obiekt rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, doprowadzając do pożaru. Dwie osoby zostały ranne, lecz ewakuowały się o własnych siłach.

"Ten incydent stanowi poważną i nieodpowiedzialną eskalację ze strony Federacji Rosyjskiej" - skomentowała na platformie X minister spraw zagranicznych Rumunii Toiu Oana.

Rumuńska minister poinformowała, że rząd zawiadomił przedstawicieli Unii Europejskiej, sojuszników oraz sekretarza generalnego NATO o okolicznościach zdarzenia i zawnioskował o przyspieszenie przekazania Rumunii zdolności obrony przeciwdronowej.

"Potępiamy lekkomyślność Rosji, a NATO będzie kontynuować wzmacnianie naszej obrony przed wszystkimi zagrożeniami, w tym dronami" - oświadczyła na X rzeczniczka NATO Allison Hart.





