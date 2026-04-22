W skrócie Rosyjskie drony uderzyły w infrastrukturę kolejową i portową Ukrainy, powodując śmierć pomocnika maszynisty oraz obrażenia u maszynisty w obwodzie zaporoskim.

W porcie w Odessie w wyniku ataków dronów doszło do pożarów i uszkodzeń infrastruktury portowej, ale nie odnotowano ofiar.

Ukraińskie koleje w odpowiedzi na ataki wprowadziły zmiany w procedurach bezpieczeństwa, pozwalające m.in. na wcześniejsze zatrzymywanie pociągów i ewakuację pasażerów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Jak poinformował wicepremier ds. odbudowy Ukrainy Ołeksij Kuleba, rosyjski dron uderzył w plac sortowniczy stacji Zaporoże-Lewoje w obwodzie zaporoskim.

W chwili ataku na torach znajdował się pociąg z lokomotywą elektryczną. W wyniku uderzenia śmierć poniósł pomocnik maszynisty. Maszynista został ranny i przewieziony do szpitala.

Informacje o ofiarach potwierdził także szef władz obwodowych Iwan Fiodorow, wskazując, że celem ataku była infrastruktura transportowa regionu.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała port w Odessie

Tej samej nocy rosyjskie bezzałogowce zaatakowały również infrastrukturę portową w Odessie. W wyniku uderzeń wybuchły pożary, jednak - według dostępnych informacji - nikt nie odniósł obrażeń.

Uszkodzone zostały nabrzeża, magazyny, elementy infrastruktury kolejowej oraz obiekty operatorów portowych.

Kuleba ocenił, że ataki są "kolejnym dowodem terroru", podkreślając, że celem są cywile oraz osoby wykonujące swoją codzienną pracę.

Ukraina. Kolej na celowniku Rosji

To nie pierwszy przypadek ataku na ukraińską kolej w ostatnich dniach. W poniedziałek rosyjskie siły uderzyły w stację i pociąg w obwodzie charkowskim. Uszkodzone zostały wówczas m.in. warsztaty naprawcze, sieć trakcyjna oraz budynek stacji, jednak nikt nie zginął.

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie ukraińskie koleje zmieniły procedury bezpieczeństwa. W sytuacji ryzyka ataku pociągi mogą być zatrzymywane wcześniej, a pasażerowie ewakuowani do schronów. Decyzje podejmowane są na bieżąco we współpracy z wojskiem i na podstawie monitoringu przestrzeni powietrznej.

Jak zaznaczają ukraińskie media, ataki na infrastrukturę transportową wpisują się w szerszą strategię uderzeń w kluczowe elementy funkcjonowania państwa, które mają utrudnić logistykę i codzienne życie mieszkańców Ukrainy.

Źródła: UNIAN, Ukraińska Pravda

