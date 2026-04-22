Wojna w Ukrainie
Rosyjski dron uderzył w pociąg. Tragiczny bilans ataku w Zaporożu

Aleksandra Czurczak

Rosyjskie drony uderzyły w infrastrukturę kolejową i portową Ukrainy. W wyniku nocnego ataku w obwodzie zaporoskim zginął pomocnik maszynisty, a kolejny pracownik trafił do szpitala. Uszkodzenia odnotowano także w porcie w Odessie.

Mapa frontu w Ukrainie zestawiona z ilustracyjnym zdjęciem pociągu
Rosyjskie drony uderzyły w pociąg w Zaporożu i w port w Odessie (zdj. ilustracyjne)DeepStateMaps /Oleksii KulebaTwitter

W skrócie

  • Rosyjskie drony uderzyły w infrastrukturę kolejową i portową Ukrainy, powodując śmierć pomocnika maszynisty oraz obrażenia u maszynisty w obwodzie zaporoskim.
  • W porcie w Odessie w wyniku ataków dronów doszło do pożarów i uszkodzeń infrastruktury portowej, ale nie odnotowano ofiar.
  • Ukraińskie koleje w odpowiedzi na ataki wprowadziły zmiany w procedurach bezpieczeństwa, pozwalające m.in. na wcześniejsze zatrzymywanie pociągów i ewakuację pasażerów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Jak poinformował wicepremier ds. odbudowy Ukrainy Ołeksij Kuleba, rosyjski dron uderzył w plac sortowniczy stacji Zaporoże-Lewoje w obwodzie zaporoskim.

W chwili ataku na torach znajdował się pociąg z lokomotywą elektryczną. W wyniku uderzenia śmierć poniósł pomocnik maszynisty. Maszynista został ranny i przewieziony do szpitala.

Zobacz również:

Budynek zniszczony w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże
Wojna w Ukrainie

Atak Rosjan na bloki mieszkalne i pociąg osobowy. Są ofiary śmiertelne

Krzysztof Ryncarz
Informacje o ofiarach potwierdził także szef władz obwodowych Iwan Fiodorow, wskazując, że celem ataku była infrastruktura transportowa regionu.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała port w Odessie

Tej samej nocy rosyjskie bezzałogowce zaatakowały również infrastrukturę portową w Odessie. W wyniku uderzeń wybuchły pożary, jednak - według dostępnych informacji - nikt nie odniósł obrażeń.

Uszkodzone zostały nabrzeża, magazyny, elementy infrastruktury kolejowej oraz obiekty operatorów portowych.

Kuleba ocenił, że ataki są "kolejnym dowodem terroru", podkreślając, że celem są cywile oraz osoby wykonujące swoją codzienną pracę.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Elektrownia w Zaporożu bez dostępu do kluczowej linii
Wojna w Ukrainie

Elektrownia jądrowa w Zaporożu z problemami. Kluczowa linia odcięta

Dorota Hilger
Ukraina. Kolej na celowniku Rosji

To nie pierwszy przypadek ataku na ukraińską kolej w ostatnich dniach. W poniedziałek rosyjskie siły uderzyły w stację i pociąg w obwodzie charkowskim. Uszkodzone zostały wówczas m.in. warsztaty naprawcze, sieć trakcyjna oraz budynek stacji, jednak nikt nie zginął.

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie ukraińskie koleje zmieniły procedury bezpieczeństwa. W sytuacji ryzyka ataku pociągi mogą być zatrzymywane wcześniej, a pasażerowie ewakuowani do schronów. Decyzje podejmowane są na bieżąco we współpracy z wojskiem i na podstawie monitoringu przestrzeni powietrznej.

Jak zaznaczają ukraińskie media, ataki na infrastrukturę transportową wpisują się w szerszą strategię uderzeń w kluczowe elementy funkcjonowania państwa, które mają utrudnić logistykę i codzienne życie mieszkańców Ukrainy.

Źródła: UNIAN, Ukraińska Pravda

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy uderzyli w rafinerię ropy naftowej w Nowokujbyszewsku w Rosji
Wojna w Ukrainie

Fala ataków w całej Rosji, trafiony port nad Bałtykiem. Odgłosy eksplozji

Dorota Hilger
Siemoniak w ''Gościu Wydarzeń'' o sprawie Zondacrypto: Zajmowałem się tą sprawą od listopadaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze